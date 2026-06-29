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50 năm Thành phố mang tên Bác

TPHCM 50 năm rạng rỡ tên vàng

PHAN ANH

Sau nửa thế kỷ vinh dự mang tên Bác, TPHCM tiếp tục viết nên những trang mới bằng tinh thần tiên phong, đổi mới sáng tạo và khát vọng vươn lên

Ngày 2-7, tại Hội trường Thống Nhất, TPHCM, lễ kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ diễn ra.

2 tháng ý nghĩa

Lễ kỷ niệm do Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức, dự kiến có 5.000 đại biểu tham dự, được truyền hình trực tiếp phục vụ đông đảo người dân. Tại lễ kỷ niệm, bên cạnh diễn văn ôn lại chặng đường 50 năm xây dựng và phát triển của thành phố, còn có phát biểu của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại diện thế hệ trẻ.

TP HCM 50 năm rạng rỡ tên vàng - Ảnh 1.

Sau 50 năm mang tên Bác, TPHCM tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu trên nhiều lĩnh vực .Ảnh: CHÍ NGUYÊN

Trước đó, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo TPHCM cùng đại biểu sẽ dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong chuỗi hoạt động quy mô lớn diễn ra trong 2 tháng 6 và 7-2026 hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày TPHCM chính thức mang tên Người, đáng chú ý là Hội thảo khoa học "50 năm thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh: Dấu ấn lịch sử, khát vọng phát triển và đột phá thể chế". 

Các ý kiến của nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia… đã khái quát bức tranh tổng thể về thành tựu nổi bật của thành phố sau nửa thế kỷ phát triển. Các ý kiến còn nêu định hướng, giải pháp để TPHCM tiếp tục giữ vai trò đầu tàu kinh tế, trung tâm đổi mới sáng tạo cũng như từng bước hoàn thiện mô hình đô thị đặc biệt.

Động lực phát triển

Một điểm nhấn khác của chuỗi hoạt động kỷ niệm là hàng loạt công trình, dự án trọng điểm trên các lĩnh vực giao thông, giáo dục, y tế, hạ tầng đô thị được đồng loạt khởi công. Từ đó, tạo thêm động lực phát triển cho TPHCM trong giai đoạn mới.

TP HCM 50 năm rạng rỡ tên vàng - Ảnh 2.

TPHCM hôm nay .Ảnh: HOÀNG TRIỀU

Trong lĩnh vực giao thông, TPHCM dự kiến khởi công nhiều dự án mang ý nghĩa chiến lược. Điển hình là dự án tuyến đường vượt biển kết nối khu vực Cần Giờ - Vũng Tàu với tổng mức đầu tư hơn 93.000 tỉ đồng. 

Bên cạnh đó là dự án tuyến cao tốc đô thị Hồ Tràm - sân bay Long Thành dài 42 km. Dự án này đóng vai trò kết nối hai cực tăng trưởng quan trọng của vùng là sân bay Long Thành và thủ phủ du lịch nghỉ dưỡng Hồ Tràm. 

Ở hướng Tây Bắc, dự án xây dựng tuyến chính cao tốc TPHCM - Mộc Bài giúp mở rộng cửa ngõ giao thương với tỉnh Tây Ninh và Campuchia.

Ở lĩnh vực giáo dục, TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành nhanh nhất 70 dự án với 1.251 phòng học mới và khởi công thêm 100 dự án, bổ sung khoảng 1.514 phòng học… Việc lựa chọn thời điểm khởi công các dự án trong dịp kỷ niệm 50 năm thành phố mang tên Bác không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng mà còn thể hiện quyết tâm của TPHCM khi chuyển hóa tinh thần thi đua thành kết quả cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Song hành với các công trình trọng điểm là phong trào thi đua yêu nước được phát động rộng khắp trong hệ thống chính trị hướng tới cải cách hành chính, chuyển đổi số, xây dựng chính quyền đô thị và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. 

Thông qua các phong trào này, TPHCM kỳ vọng tạo khí thế thi đua sôi nổi, phát huy tinh thần năng động, sáng tạo, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển trong giai đoạn mới.

Hướng tới mục tiêu cao nhất

Bên cạnh việc khởi công những công trình trọng điểm, TPHCM còn tổ chức nhiều chương trình văn hóa - nghệ thuật, thể thao. 

Nhiều triển lãm ảnh, hoạt động giới thiệu sách, tuyên truyền, cổ động trực quan được tổ chức trên toàn địa bàn, giúp người dân, nhất là thế hệ trẻ, hiểu thêm về ý nghĩa lịch sử của ngày 2-7-1976 cũng như thành tựu nổi bật của thành phố trong 50 năm qua. 

Từ 21 giờ ngày 2-7, màn bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra tại nhiều điểm trên địa bàn TPHCM, góp phần tạo không khí phấn khởi, lan tỏa niềm tự hào về thành phố mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh đến đông đảo người dân, du khách.

Đơn cử là triển lãm hình ảnh kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, diễn ra từ ngày 1 đến 11-7 trên 3 khu vực thuộc 3 phường Sài Gòn, Thủ Dầu Một, Vũng Tàu.

Thêm điểm nhấn nữa là chương trình cầu truyền hình đặc biệt lúc 19 giờ ngày 2-7 tại Hội trường Thống Nhất và 2 địa điểm khu trung tâm thành phố mới, phường Bình Dương cùng Quảng trường Tháp Tam Thắng, phường Vũng Tàu. Cầu truyền hình trực tiếp kết hợp nghệ thuật trình diễn công nghệ hiện đại và hình ảnh tư liệu, tái hiện hành trình 50 năm xây dựng, phát triển của thành phố mang tên Bác.

Chuỗi hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là dịp ôn lại một dấu mốc lịch sử quan trọng mà còn khẳng định quyết tâm của TPHCM trong giai đoạn phát triển mới. Từ những nghi thức tri ân, các diễn đàn khoa học, những công trình trọng điểm đến hoạt động văn hóa, an sinh xã hội…, tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình và phát triển bền vững.

Sau nửa thế kỷ mang tên Bác, TPHCM tiếp tục viết nên những trang mới bằng tinh thần tiên phong, đổi mới và khát vọng vươn lên, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước. 

Đậm nét nghĩa tình

Điểm đặc biệt ý nghĩa trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày TP Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhiều hoạt động chăm lo, an sinh xã hội được triển khai. Trong đó, thành phố tặng quà trị giá 1 triệu đồng/hộ cho gia đình chính sách, hộ bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo và các trường hợp khó khăn khác.

Thành phố cũng tổ chức tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp về xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng đoàn kết và nghĩa tình - những nét đẹp đã trở thành bản sắc của TPHCM trong suốt quá trình phát triển.


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