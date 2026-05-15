[Motion graphic] - Hành trình lẩn trốn của Bùi Đình Khánh với sự giúp sức của bạn gái

Ngày 13-5, Bùi Đình Khánh (sinh năm 1994, trú phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) cùng các đồng phạm bị đưa ra xét xử sơ thẩm trong vụ án mua bán trái phép ma túy và sử dụng vũ khí quân dụng chống trả lực lượng chức năng, khiến thượng úy Công an Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Bùi Đình Khánh được xác định là đối tượng giữ vai trò trung tâm trong vụ án.

Khánh bị truy tố về các tội "Giết người", "Mua bán trái phép chất ma túy", "Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng" và "Cố ý làm hư hỏng tài sản".

Tại phiên tòa, một trong những bị cáo nhận được sự chú ý từ dư luận là Triệu Nguyễn Hoài Thương (sinh năm 2005, trú xã Thượng Quan, tỉnh Thái Nguyên), bạn gái của Khánh. Thương bị xét xử về tội "Che giấu tội phạm".

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, tối 17-4-2025, tại khu vực đường liên phường (thuộc phường Bãi Cháy, tỉnh Quảng Ninh), đối tượng Nguyễn Hữu Đằng bị bắt quả tang khi đang chuẩn bị giao dịch heroin.

Tiếp tục triển khai vây bắt các đối tượng liên quan, lực lượng công an phát hiện Hà Thương Hải và yêu cầu lên ô tô về trụ sở làm việc.

Sau khi biết đồng phạm bị bắt, nhóm Bùi Đình Khánh đã sử dụng súng quân dụng và ôtô chống trả lực lượng chức năng để giải cứu đồng phạm, khiến thượng úy Công an Nguyễn Đăng Khải hy sinh.

Khánh bỏ trốn đến khu vực đồi thông Yên Lập (tỉnh Quảng Ninh) và gọi cho bạn là Lò Văn Minh 5 cuộc qua Zalo nhưng Minh không nghe máy.

Đến 21 giờ 18 phút cùng ngày, Khánh gọi điện, nhắn tin cho Triệu Nguyễn Hoài Thương và Triệu Thị Hiền (bạn gái của Hà Thương Hải) để thông báo việc Hải bị bắt, còn Khánh đang bỏ trốn.

Khánh nhờ Thương đặt taxi, đón ở đầu Quốc lộ 18A thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Sau đó, Khánh vào khu tập thể quân y ở chân đồi Yên Lập lấy trộm quần áo treo trên dây phơi và mặc để thay đổi đặc điểm nhận dạng ban đầu, tránh sự truy tìm của công an.

Khánh gọi điện cho mẹ là Nguyễn Thị Ly, nhờ bà Ly gọi điện cho Bùi Xuân Hiến (anh họ Khánh) qua nhà lấy ví chứa giấy tờ cá nhân để đưa cho Khánh.

Sau khi lấy ví của Khánh, Hiến lái xe lòng vòng đi tìm và đón được Khánh ở vị trí gần đường tàu Yên Lập.

Thời điểm này, Hiền và Thương đã biết việc Khánh, Hải thực hiện hành vi mua bán ma túy số lượng lớn, sử dụng súng để giết người. Tuy nhiên, Thương vẫn cố tìm cách đặt taxi đón Khánh.

Đến 0 giờ 29 phút ngày 18-4-2025, anh N.K.C (tài xế taxi) đồng ý nhận chở khách và yêu cầu cung cấp thời gian, địa điểm đón cụ thể. Thương bảo sẽ thông báo sau do Khánh chưa cho biết chính xác vị trí đón.

Để che giấu việc liên lạc, Khánh sử dụng số điện thoại của Hiến gọi cho Thương và yêu cầu tìm, kết bạn với tài khoản Telegram tên "BXH" của Khánh.

Thương làm theo chỉ dẫn nhưng không tìm được tài khoản này. Lúc này, Thương đang ở phòng trọ của Hiền nên đã bảo Hiền tìm, kết bạn và nhắn tin với tài khoản "BXH".

Khánh gọi điện thoại bảo Hiền báo với Thương đổi vị trí đón Khánh tại phường Mạo Khê, thành phố Đông Triều (cũ), tỉnh Quảng Ninh.

Thương liên lạc với tài xế N.K.C, đề nghị di chuyển về vị trí đón Khánh. Anh N.K.C lấy lý do là đi đón người ở xa nên yêu cầu tạm thanh toán trước 1,5 triệu đồng tiền cước. Thương đồng ý và chuyển khoản cho anh N.K.C.

Sau đó, Thương gọi cho Khánh để hỏi vị trí cụ thể nhưng không được.

Về phía Khánh, đối tượng này lo bị phát hiện nên chưa chốt vị trí cụ thể và cũng không có ý định đi taxi do Thương đặt nữa.

Không liên lạc được với Khánh nên Thương báo anh N.K.C hủy chuyến và yêu cầu hoàn lại 500 ngàn đồng vào tài khoản ngân hàng. Vai trò của Thương trong vụ án cũng kết thúc ở thời điểm này.

Rạng sáng 18-4-2025, Bùi Đình Khánh tiếp tục di chuyển bằng nhiều phương tiện từ Quảng Ninh qua Hải Dương (cũ) rồi lên Hà Nội. Trên đường đi, Khánh nhiều lần gọi điện nhờ bạn bè liên hệ người quen để mở cửa phòng trọ cho mình ẩn náu nhưng không thành.

Khoảng 9 giờ ngày 18-4-2025, Khánh thuê taxi khác đi Phú Thọ, rồi nhờ người quen vay 10 triệu đồng để tiếp tục bỏ trốn. Sau khi nhận tiền mặt, Khánh đổi hướng di chuyển vào miền Nam.

Khi đến tỉnh Thanh Hóa, Bùi Đình Khánh bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.



