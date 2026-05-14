Sáng 14-5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) cùng 18 đồng phạm với nhiều tội danh.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương khai nhận tài phiên tòa sơ thẩm

Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án. Trong đó, đáng chú ý là những lời khai của bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (SN 2005, bạn gái Bùi Đình Khánh). Bị cáo Thương bị xét xử về tội che giấu tội phạm.

Tại toà, Thương cho biết đang là sinh viên, học năm 2 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Thương chỉ mới quen Khánh qua mạng xã hội, thông qua Hiền (bạn gái của bị cáo Hà Thương Hải, SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ).

Cả hai xác định tình cảm nhưng chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau, cùng đi ăn, đi xem phim, nghe ca nhạc.

Tại toà, bị cáo Thương thừa nhận cáo trạng truy tố mình về tội Che giấu tội phạm là đúng, không oan sai.

Thương khai khi Khánh gọi điện nhờ đặt xe taxi, Thương không hề biết Khánh đã thực hiện hành vi phạm tội. Thương đã lên mạng tìm số điện thoại xe taxi để liên lạc. Tuy nhiên, ngay sau đó, do không liên lạc được với Khánh, Thương đã hủy xe taxi. Sau khi hủy xe, Thương mới dần biết sự việc, biết Khánh bắn chết người.

Hội đồng xét xử hỏi Thương bị truy tố có oan sai không. Dù lời khai tại tòa Thương nói không hề biết Khánh đã phạm tội khi gọi taxi nhưng Thương trả lời là không bị oan sai.

Khi Hội đồng xét xử hỏi: "Xuất phát từ mối quan hệ của mình với Khánh thông qua mạng xã hội, bị cáo còn làm liên lụy tới bạn của mình là Triệu Thị Hiền. Bị cáo có thấy ân hận về hành vi của mình không?". Bị cáo Thương trả lời rất ân hận và cho rằng bản thân đã đặt niềm tin vào mối quan hệ tình cảm không đúng nơi, đúng chỗ.

Trong vụ án này, cũng giống như Triệu Nguyễn Hoài Thương, bị cáo Triệu Thị Hiền (SN 2005) bị truy tố về tội Che giấu tội phạm.

Sau khi vụ án xảy ra, Hiền bị tạm giam còn Thương được cho tại ngoại vì đang còn nuôi con nhỏ.

Trước khi vướng vòng lao lý, Thương đã có chồng (sinh năm 1984) và có 1 con (sinh năm 2024).

Theo cáo trạng, khoảng hơn 21 giờ ngày 17-4-2025, sau khi Khánh bỏ trốn đến khu vực Đồi thông Yên Lập thuộc phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh, gọi cho bạn không được, Khánh đã gọi điện, nhắn tin cho bạn gái là Triệu Nguyễn Hoài Thương và Triệu Thị Hiền (là bạn gái của bị cáo Hà Thương Hải).

Khánh báo cho hai người này biết việc Hải bị công an bắt, còn Khánh thì đang bỏ trốn, Khánh nhờ Thương đặt cho một xe taxi và đón ở đầu đường Quốc lộ 18A thuộc tỉnh Bắc Ninh, đồng thời nhờ Hiền tìm cách liên lạc Phùng Thị Kim Oanh để nhờ lo chỗ trốn.

Sau đó, Khánh vào khu vực tập thể khu Quân Y ở khu vực chân đồi Yên Lập, thuộc phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh lấy quần áo màu xanh rêu, quần đùi màu xám (loại quần áo của bộ đội) treo trên dây phơi và mặc trên người, mục đích thay đổi đặc điểm nhận dạng ban đầu, tránh sự truy tìm của công an.

Thời điểm này, Hiền và Thương đã biết việc Khánh, Hải thực hiện hành vi mua bán ma túy số lượng lớn, sử dụng súng để giết người. Tuy nhiên, Thương vẫn cố tìm lái xe taxi để đặt đón Khánh bằng cách lên các trang web tìm và gọi nhiều tổng đài các hãng taxi tại Bến xe Nước Ngầm, TP Hà Nội.

Đến 00 giờ 29 phút ngày 18-4-2025, anh Cường (lái xe taxi) đã liên lạc với Thương, đồng ý nhận chở khách và yêu cầu thời gian, địa điểm đón cụ thể thì Thương bảo sẽ thông báo cho lái xe sau do Khánh chưa nói cho Thương biết chính xác vị trí đón ở đâu.

Để che giấu việc liên lạc, Khánh gọi cho Thương và yêu cầu Thương tìm, kết bạn với một tài khoản mạng Telegram tên "BXH" của Khánh.

Thương làm theo chỉ dẫn nhưng không tìm được tài khoản này, lúc này Thương đang ở phòng trọ của Hiền nên Thương đã bảo Hiền tìm.

Bị cáo Triệu Thị Hiện tại phiên tòa sơ thẩm

Đến 23 giờ 36 phút ngày 17-4-2025, Hiền tìm được tài khoản Telegram "BXH" của Khánh. Khánh gọi điện thoại báo đổi vị trí đón Khánh tại phường Mạo Khê, TP Đông Triều cũ, tỉnh Quảng Ninh.

Thương liên hệ với tài xế taxi và chốt việc nhận cuốc, tuy nhiên sau đó Thương gọi cho Khánh để hỏi vị trí cụ thể đón nhưng đều không được. Khoảng hơn 0 giờ ngày 18-4, Khánh gọi lại, nhắn cho Thương vị trí tọa độ để báo cho lái xe taxi đến đón.

Sau đó, Khánh gọi cho Thương nhiều lần để thống nhất thời gian, địa điểm đón Khánh nhưng do thấy không đảm bảo nên Khánh chưa chốt được vị trí cụ thể và cũng không có ý định đi taxi do Thương đặt nữa. Do không liên lạc được với Khánh, Thương đã báo hủy xe taxi.

Vào sáng 18-4, Khánh tiếp tục di chuyển bằng nhiều phương tiện từ Quảng Ninh qua Hải Dương rồi lên Hà Nội. Trên đường đi, Khánh nhiều lần gọi điện nhờ bạn bè liên hệ người quen để mở cửa phòng trọ cho mình ẩn náu nhưng không thành.

Khoảng 9 giờ ngày 18-4, Khánh thuê xe taxi khác đi Phú Thọ rồi nhờ người quen vay 10 triệu đồng để tiếp tục bỏ trốn. Sau khi nhận tiền mặt, Khánh đổi hướng di chuyển vào miền Nam.

Khi đến phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Khánh bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.