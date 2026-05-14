HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Hai cô gái giúp "trùm" ma tuý Bùi Đình Khánh bỏ trốn là ai?

Tr.Đức

(NLĐO)- Triệu Nguyễn Hoài Thương cùng bạn là Triệu Thị Hiền bị cáo buộc giúp sức cho Bùi Đình Khánh bỏ trốn sau khi Khánh nổ súng bắn thượng uý Công an hy sinh.

Sáng 14-5, TAND tỉnh Quảng Ninh tiếp tục xét xử bị cáo Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) cùng 18 đồng phạm với nhiều tội danh.

Hai chân dài giúp đỡ trùm ma túy Bùi Đình Khánh bỏ trốn ở Quảng Ninh - Ảnh 1.

Bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương khai nhận tài phiên tòa sơ thẩm

Hội đồng xét xử tiếp tục xét hỏi các bị cáo trong vụ án. Trong đó, đáng chú ý là những lời khai của bị cáo Triệu Nguyễn Hoài Thương (SN 2005, bạn gái Bùi Đình Khánh). Bị cáo Thương bị xét xử về tội che giấu tội phạm.

Tại toà, Thương cho biết đang là sinh viên, học năm 2 tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên. Thương chỉ mới quen Khánh qua mạng xã hội, thông qua Hiền (bạn gái của bị cáo Hà Thương Hải, SN 1994, trú tại xã Thu Cúc, tỉnh Phú Thọ).

Cả hai xác định tình cảm nhưng chỉ thỉnh thoảng mới gặp nhau, cùng đi ăn, đi xem phim, nghe ca nhạc.

Tại toà, bị cáo Thương thừa nhận cáo trạng truy tố mình về tội Che giấu tội phạm là đúng, không oan sai.

Thương khai khi Khánh gọi điện nhờ đặt xe taxi, Thương không hề biết Khánh đã thực hiện hành vi phạm tội. Thương đã lên mạng tìm số điện thoại xe taxi để liên lạc. Tuy nhiên, ngay sau đó, do không liên lạc được với Khánh, Thương đã hủy xe taxi. Sau khi hủy xe, Thương mới dần biết sự việc, biết Khánh bắn chết người.

Hội đồng xét xử hỏi Thương bị truy tố có oan sai không. Dù lời khai tại tòa Thương nói không hề biết Khánh đã phạm tội khi gọi taxi nhưng Thương trả lời là không bị oan sai.

Khi Hội đồng xét xử hỏi: "Xuất phát từ mối quan hệ của mình với Khánh thông qua mạng xã hội, bị cáo còn làm liên lụy tới bạn của mình là Triệu Thị Hiền. Bị cáo có thấy ân hận về hành vi của mình không?". Bị cáo Thương trả lời rất ân hận và cho rằng bản thân đã đặt niềm tin vào mối quan hệ tình cảm không đúng nơi, đúng chỗ.

Trong vụ án này, cũng giống như Triệu Nguyễn Hoài Thương, bị cáo Triệu Thị Hiền (SN 2005) bị truy tố về tội Che giấu tội phạm.

Sau khi vụ án xảy ra, Hiền bị tạm giam còn Thương được cho tại ngoại vì đang còn nuôi con nhỏ.

Trước khi vướng vòng lao lý, Thương đã có chồng (sinh năm 1984) và có 1 con (sinh năm 2024).

Theo cáo trạng, khoảng hơn 21 giờ ngày 17-4-2025, sau khi Khánh bỏ trốn đến khu vực Đồi thông Yên Lập thuộc phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh, gọi cho bạn không được, Khánh đã gọi điện, nhắn tin cho bạn gái là Triệu Nguyễn Hoài Thương và Triệu Thị Hiền (là bạn gái của bị cáo Hà Thương Hải).

Khánh báo cho hai người này biết việc Hải bị công an bắt, còn Khánh thì đang bỏ trốn, Khánh nhờ Thương đặt cho một xe taxi và đón ở đầu đường Quốc lộ 18A thuộc tỉnh Bắc Ninh, đồng thời nhờ Hiền tìm cách liên lạc Phùng Thị Kim Oanh để nhờ lo chỗ trốn.

Sau đó, Khánh vào khu vực tập thể khu Quân Y ở khu vực chân đồi Yên Lập, thuộc phường Đông Mai, tỉnh Quảng Ninh lấy quần áo màu xanh rêu, quần đùi màu xám (loại quần áo của bộ đội) treo trên dây phơi và mặc trên người, mục đích thay đổi đặc điểm nhận dạng ban đầu, tránh sự truy tìm của công an.

Thời điểm này, Hiền và Thương đã biết việc Khánh, Hải thực hiện hành vi mua bán ma túy số lượng lớn, sử dụng súng để giết người. Tuy nhiên, Thương vẫn cố tìm lái xe taxi để đặt đón Khánh bằng cách lên các trang web tìm và gọi nhiều tổng đài các hãng taxi tại Bến xe Nước Ngầm, TP Hà Nội.

Đến 00 giờ 29 phút ngày 18-4-2025, anh Cường (lái xe taxi) đã liên lạc với Thương, đồng ý nhận chở khách và yêu cầu thời gian, địa điểm đón cụ thể thì Thương bảo sẽ thông báo cho lái xe sau do Khánh chưa nói cho Thương biết chính xác vị trí đón ở đâu.

Để che giấu việc liên lạc, Khánh gọi cho Thương và yêu cầu Thương tìm, kết bạn với một tài khoản mạng Telegram tên "BXH" của Khánh.

Thương làm theo chỉ dẫn nhưng không tìm được tài khoản này, lúc này Thương đang ở phòng trọ của Hiền nên Thương đã bảo Hiền tìm.

Hai chân dài giúp đỡ trùm ma túy Bùi Đình Khánh bỏ trốn ở Quảng Ninh - Ảnh 2.

Bị cáo Triệu Thị Hiện tại phiên tòa sơ thẩm

Đến 23 giờ 36 phút ngày 17-4-2025, Hiền tìm được tài khoản Telegram "BXH" của Khánh. Khánh gọi điện thoại báo đổi vị trí đón Khánh tại phường Mạo Khê, TP Đông Triều cũ, tỉnh Quảng Ninh.

Thương liên hệ với tài xế taxi và chốt việc nhận cuốc, tuy nhiên sau đó Thương gọi cho Khánh để hỏi vị trí cụ thể đón nhưng đều không được. Khoảng hơn 0 giờ ngày 18-4, Khánh gọi lại, nhắn cho Thương vị trí tọa độ để báo cho lái xe taxi đến đón.

Sau đó, Khánh gọi cho Thương nhiều lần để thống nhất thời gian, địa điểm đón Khánh nhưng do thấy không đảm bảo nên Khánh chưa chốt được vị trí cụ thể và cũng không có ý định đi taxi do Thương đặt nữa. Do không liên lạc được với Khánh, Thương đã báo hủy xe taxi.

Vào sáng 18-4, Khánh tiếp tục di chuyển bằng nhiều phương tiện từ Quảng Ninh qua Hải Dương rồi lên Hà Nội. Trên đường đi, Khánh nhiều lần gọi điện nhờ bạn bè liên hệ người quen để mở cửa phòng trọ cho mình ẩn náu nhưng không thành.

Khoảng 9 giờ ngày 18-4, Khánh thuê xe taxi khác đi Phú Thọ rồi nhờ người quen vay 10 triệu đồng để tiếp tục bỏ trốn. Sau khi nhận tiền mặt, Khánh đổi hướng di chuyển vào miền Nam.

Khi đến phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa, Khánh bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Tin liên quan

Nghi phạm Bùi Đình Khánh sẽ bị khởi tố thêm một số tội danh

Nghi phạm Bùi Đình Khánh sẽ bị khởi tố thêm một số tội danh

(NLĐO)- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đang củng cố hồ sơ để khởi tố thêm một số tội danh đối với nghi phạm Bùi Đình Khánh

Bắt cặp vợ chồng giúp nghi phạm Bùi Đình Khánh bỏ trốn

(NLĐO) - Hai vợ chồng liên quan đến chuyên án ma túy và giúp nghi phạm Bùi Đình Khánh bỏ trốn bị bắt giữ.

VIDEO: Dẫn giải Bùi Đình Khánh, kẻ nổ súng khiến thiếu tá Công an hy sinh, ra tòa

(NLĐO) - Bùi Đình Khánh (SN 1994, trú tại phường Việt Hưng, tỉnh Quảng Ninh) được xác định giữ vai trò trung tâm trong vụ án.

"trùm" ma tuý Bùi Đình Khánh Triệu Nguyễn Hoài Thương nố súng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo