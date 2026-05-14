Pháp luật

Bùi Đình Khánh nói gì sau khi gia đình thiếu tá Nguyễn Đăng Khải không yêu cầu bồi thường?

Tr.Đức

(NLĐO)- Bị cáo Bùi Đình Khánh cảm ơn các bị hại không yêu cầu bồi thường và gửi lời chia buồn tới gia đình liệt sĩ, thiếu tá Nguyễn Đăng Khải.

Chiều 14-5, tại phiên tòa sơ thẩm, khi Hội đồng xét xử cho biết gia đình liệt sĩ, thiếu tá Nguyễn Đăng Khải không yêu cầu bị cáo Khánh bồi thường, Bùi Đình Khánh đã gửi lời chia buồn đến gia đình thiếu tá Khải.

Bùi Đình Khánh gửi lời chia buồn gia đình thiếu tá Nguyễn Đăng Khải - Ảnh 1.

Bị cáo Bùi Đình Khánh gửi lời chia buồn tới gia đình thiếu tá Nguyễn Đăng Khải

Trong chiều 14-5, Hội đồng xét xử đã tiến hành hỏi các bị hại trong vụ án. Theo công bố tại tòa, nhiều bị hại không yêu cầu các bị cáo bồi thường thiệt hại về tài sản.

Hội đồng xét xử cho biết với tội cố ý làm hư hỏng tài sản do Bùi Đình Khánh thực hiện, tổng thiệt hại theo kết luận giám định là hơn 128 triệu đồng.

Các bị hại gồm ông Giang, ông Bình và anh Đạt đều có đơn xin xét xử vắng mặt và đề nghị không yêu cầu Khánh bồi thường thiệt hại. Một số bị hại khác cũng không yêu cầu bị cáo này bồi thường.

Đối với thiệt hại về tính mạng của liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải, Hội đồng xét xử cho biết theo quy định, bị cáo Khánh phải có trách nhiệm bồi thường.

Tuy nhiên, đại diện hợp pháp của liệt sĩ, thiếu tá Nguyễn Đăng Khải không yêu cầu bị cáo Khánh bồi thường.

Hội đồng xét xử hỏi bị cáo Bùi Đình Khánh nghĩ sao về vấn đề này? Trong trả lời, bị cáo Bùi Đình Khánh nói cảm ơn các bị hại đã không yêu cầu bồi thường. "Bị cáo cũng gửi lời chia buồn đến gia đình đồng chí Nguyễn Đăng Khải đã hy sinh trong vụ án, mà bị cáo đã gây ra cái chết cho Thượng úy Nguyễn Đăng Khải. Mong Hội đồng xét xử, đại diện VKSND và đại diện gia đình bị hại ghi nhận" - bị cáo Khánh nói.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ ngày 17-4-2025, tại khu vực cổng chào khu công nghiệp Cái Lân, Khánh dùng súng AK bắn khiến cán bộ Công an tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Sau đó, bị can tiếp tục nổ nhiều phát đạn làm hư hỏng 3 ô tô và dùng xe tải chặn đầu xe công an, gây thiệt hại hơn 126 triệu đồng…

