Nam công nhân cướp tiệm vàng ở Đồng Tháp để mua tivi, tủ lạnh

LÊ HOÀI

(NLĐO) – Sau khi gây án tại tiệm vàng ở Đồng Tháp, nam công nhân quê An Giang đem tài sản cướp được đi bán để mua tivi, tủ lạnh

Trưa 25-11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt giữ đối tượng gây ra vụ cướp giật tại tiệm vàng trên địa bàn xã Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

Trước đó, khoảng 18 giờ 30 phút ngày 23-11, tại một cơ sở kinh doanh vàng tọa lạc ở xã Châu Thành, một đối tượng giả vờ hỏi mua sợi dây chuyền bằng vàng. Lợi dụng sơ hở của chủ tiệm trong lúc giao dịch, đối tượng giật lấy sợi dây chuyền rồi chạy ra ngoài, lên xe tẩu thoát. Tài sản thiệt hại trị giá khoảng 128 triệu đồng.

Nam công nhân cướp tiệm vàng Đồng Tháp để mua tivi , tủ lạnh - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai đối tượng cướp giật tại tiệm vàng

Ngay sau khi nhận được thông tin sự việc, đại tá Nguyễn Văn Thay, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự khẩn trương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra. Qua đó xác định Nguyễn Trung Tín (SN 2000; cư trú xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) là đối tượng gây ra vụ cướp giật tài sản.

Tiến hành xác minh truy tìm, đến chiều 24-11, Công an tỉnh Đồng Tháp đã bắt giữ Tín tại một nhà trọ trên địa bàn xã Tân Phước 3, tỉnh Đồng Tháp.

Khám xét nơi tạm trú của Tín, lực lượng công an thu giữ nhiều trang sức bằng vàng và các vật dụng, chứng từ liên quan đến vụ việc.

Qua điều tra ban đầu, Tín khai nhận làm công nhân tại một công ty ở Khu Công nghiệp Long Giang (tỉnh Đồng Tháp) và đang thuê trọ sống cùng với vợ.

Ngày 23-11, sau khi thực hiện vụ cướp giật tài sản tại tiệm vàng, Tín điều khiển xe máy chạy về phòng trọ. Sáng hôm sau, Tín thuê xe máy đem số nữ trang này đến một tiệm vàng khác bán được 114 triệu đồng.

Có được tiền, Tín mua một số nữ trang, chuộc xe máy cho vợ; mua tivi, tủ lạnh và nạp tiền để đầu tư tiền ảo và chơi game online.

Tín thú nhận do trước đây đầu tư tiền "ảo" thua lỗ và thua game cờ bạc online nên đã đem xe của vợ đi cầm, sau đó nảy sinh ý định cướp giật tài sản để có tiền chuộc xe trả lại vợ và tiếp tục đầu tư tiền "ảo".

Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Tín, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định pháp luật.

