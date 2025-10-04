Mỹ bắt 7 nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng Kim Hung ở San Jose

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Mỹ bắt 7 nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng Kim Hung ở San Jose

Lạc Chi

(NLĐO) - Cảnh sát TP San Jose - Mỹ ngày 3-10 cho biết đã bắt 7 nghi phạm liên quan vụ cướp táo tợn ở tiệm vàng Kim Hung trên đường Aborn hồi tuần đầu tháng 9.

Các nghi phạm bị bắt gồm Angel Herrera, 21 tuổi; Toddisha Mayfield, 31 tuổi; Zakhari Blue-Gordon, 23 tuổi; Tom Donegan, 19 tuổi; Jacques Samuel, 18 tuổi; Cisco Luti, 18 tuổi; và Amari Green, 21 tuổi - Phó cảnh sát trưởng Brian Shab nói tại buổi họp báo hôm 3-10.

"Từ khoảnh khắc những kẻ hèn nhát ấy bỏ chạy khỏi tiệm vàng Kim Hung, chúng tôi chưa từng dừng lại. Và hôm nay, sự kiên trì ấy đã mang lại kết quả" - ông Shab nói. 

Ông tiết lộ cuộc điều tra kéo dài gần một tháng, huy động hơn 100 cảnh sát viên từ 5 cơ quan thực thi pháp luật và bốn đội đặc nhiệm SWAT.

Mỹ bắt 7 nghi phạm trong vụ cướp tiệm vàng Kim Hung ở San Jose - Ảnh 1.

(Theo chiều kim đồng hồ, từ góc trên bên trái) Angel Herrera, Toddisha Mayfield, Zakhari Blue-Gordon, Tom Donegan, Jacques Samuel, Cisco Lutu và Amari Green - những đối tượng bị nghi có liên quan đến vụ cướp xảy ra ngày 5-9 tại tiệm vàng Kim Hung ở San Jose. Ảnh: Sở Cảnh sát San Jose.

Theo thông tin từ Sở Cảnh sát San Jose, các nghi phạm bị bắt tại nhiều thành phố trong khu vực Vịnh San Francisco trong khoảng thời gian từ ngày 22-9 đến 2-10. Quá trình thực thi lệnh khám xét, lực lượng chức năng thu giữ một khẩu súng, một băng đạn, nhiều viên đạn và "lượng lớn chất bột nghi là cocaine".

Cảnh sát tin rằng, nhóm này nằm trong đường dây gồm hơn 12 người, đã dùng ô tô húc thẳng vào cửa tiệm Kim Hung Jewelry, sau đó đập vỡ các tủ trưng bày và cướp đi lượng lớn trang sức trị giá hàng ngàn USD. Trong lúc hỗn loạn, một nghi phạm xô ngã chủ tiệm là ông Bui, 88 tuổi, khiến ông bị đột quỵ. Ông sau đó tiếp tục bị nhồi máu cơ tim trong bệnh viện nhưng hiện đã hồi phục.

Thị trưởng San Jose Matt Mahan nhấn mạnh tại họp báo: "Đây không phải tội phạm do bế tắc hay túng quẫn mà là hành vi trộm cướp có tổ chức và bạo lực. Cách thức phạm tội này đang lan rộng khắp khu vực vịnh và toàn bang".

Công tố viên hạt Santa Clara, ông Jeff Rosen, cho biết các nghi phạm sẽ bị truy tố về các tội danh liên quan cướp tài sản và tấn công. "Những kẻ đến đây với ý định xấu cuối cùng đã nhận lại còng số tám và sắp tới là án tù" - ông nói.

Hiện năm nghi phạm Mayfield, Blue-Gordon, Donegan, Lutu và Green bị giam tại nhà tù hạt Santa Clara, còn Samuel bị tạm giữ tại nhà tù hạt San Francisco chờ dẫn độ. Nghi phạm Herrera bị bắt sau cùng tại Pacifica, song cảnh sát chưa công bố nơi tạm giữ.

Phó cảnh sát trưởng Shab cho biết cuộc điều tra vẫn tiếp tục, do vẫn còn nhiều nghi phạm chưa bị bắt. Ông kêu gọi những đối tượng có liên quan ra đầu thú.

Vụ cướp ngày 5-9 là một trong ít nhất 30 vụ tấn công nhắm vào các tiệm vàng ở California từ tháng 3 tới nay, trong đó có 16 vụ dùng ô tô húc cửa tiệm để xông vào. Chính quyền hạt Santa Clara sau vụ việc đã triển khai chương trình hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ lắp đặt chướng ngại vật bằng bê tông và kết nối camera an ninh với trung tâm giám sát của cảnh sát. 

Tin liên quan

Mỹ: Tiệm vàng ở bang California bị cướp táo tợn

(NLĐO) – Khoảng 25 người đột nhập vào một cửa hàng trang sức ở San Ramon, bang California – Mỹ, cướp đi số hàng ước tính 1 triệu USD.

Chủ tiệm vàng gốc Việt nổ súng đuổi băng cướp ở California

(NLĐO) - Một băng cướp đã dùng búa tấn công tiệm vàng của người gốc Việt ở TP Milpitas, California, chỉ vài ngày sau một vụ tương tự ở TP San Jose cùng bang.

Tiệm vàng Kim Hưng ở California - Mỹ bị cướp táo tợn

(NLĐO) - Tiệm vàng Kim Hung ở TP San Jose, bang California – Mỹ vừa bị một nhóm cướp táo tợn đập phá tủ kính, cướp đi nhiều trang sức có giá trị.

bang California cướp tiệm vàng tiệm vàng gốc Việt
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo