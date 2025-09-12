VIDEO
Ngập kinh hoàng ở xã Bình An lúc rạng sáng, nước lên đến thắt lưng

Nguyễn Tuấn -

12/09/2025 11:12

(NLĐO)- Trước tình hình mưa ngập nặng nhà dân, lực lượng quân đội và công an tỉnh Đồng Nai hỗ trợ di dời tài sản cho người dân

Sáng 12-9, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Long Thành (Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai) đang phối hợp hỗ trợ người dân khắc phục mưa ngập.

Hình ảnh quân đội và công an hỗ trợ người dân trong mưa ngập ở Đồng Nai - Ảnh 1.

Hình ảnh quân đội và công an hỗ trợ người dân trong mưa ngập ở Đồng Nai - Ảnh 2.

Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Long Thành hỗ trợ người dân khắc phục mưa ngập

Vào rạng sáng cùng ngày, trên địa bàn xã Bình An đã xảy ra mưa lớn gây ngập cục bộ tại địa điểm giáp suối Giang Điền (thuộc ấp An Bình, xã Bình An), nước dâng cao gây ngập úng một số nhà dân ấp 2, ấp 6.

Ban Chỉ huy quân sự xã Bình An đã huy động lực lượng hỗ trợ di dời tài sản cho nhân dân đảm bảo an toàn.

Để hỗ trợ người dân di dời tới nơi an toàn và sơ tán tài sản, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Long Thành đã cử lực lượng gồm 4 cán bộ, 10 chiến sĩ, 1 xe tải, 1 ca nô, 1 xuồng tay, áo phao… hỗ trợ người dân ấp An Bình, xã Bình An.

Trong chiều và tối qua (11-9), công an các xã Hưng Thịnh, Dầu Giây, Bình An đã hỗ trợ người dân sơ tán đồ đạc do mưa ngập.

Hình ảnh quân đội và công an hỗ trợ người dân trong mưa ngập ở Đồng Nai - Ảnh 3.

Công an xã Hưng Thịnh hỗ trợ người dân sơ tán đồ đạc do mưa ngập

Công an xã Hưng Thịnh hỗ trợ người dân di chuyển đến nơi an toàn, sơ tán tài sản, đồ dùng thiết yếu và phân luồng, cảnh báo giao thông tại những khu vực ngập sâu, nguy hiểm.

Công an xã Dầu Giây phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, các Tổ an ninh trật tự, Quân sự xã hỗ trợ người dân di chuyển, tham gia giao thông an toàn; Công an xã Bình An và lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở ấp An Bình, An Viễn cũng hỗ trợ người dân di dời tài sản khỏi vùng ngập do mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về lớn và dâng cao.

