Kinh tế

Hành khách chật vật gọi xe công nghệ, chấp nhận trả thêm phí do mưa ngập ở Hà Nội

Lê Tỉnh

(NLĐO)- Hà Nội mưa lớn, ngập sâu, tài xế xe công nghệ phải cân nhắc từng cuốc xe để tránh mất thời gian và khiến khách hàng chờ đợi lâu.

Đêm 25 đến sáng 26-8, trận mưa lớn khiến nhiều tuyến phố Hà Nội ngập sâu 30-50 cm, giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Hà Nội ngập sâu, cước xe tăng mạnh

Cảnh ngập úng kéo dài tại các khu vực Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân, Hoàng Mai, đặc biệt trên các trục Nguyễn Xiển, Trường Chinh, Lương Thế Vinh, Nguyễn Trãi… khiến hàng loạt phương tiện chết máy, người dân khốn đốn đưa con đến trường và đi làm muộn.

Không chỉ người dân trong nội đô, nhiều hành khách vừa xuống sân bay Nội Bài cũng rơi vào cảnh khó khăn khi đặt xe công nghệ.

Hành khách chật vật gọi xe công nghệ, chấp nhận trả thêm phí do mưa ngập ở Hà Nội- Ảnh 1.

Hành khách đợi xe công nghệ tại sân bay Nội Bài

Anh Minh Phú (ngụ TP HCM) cho biết ngay khi xuống sân bay, thấy trời mưa lớn, anh chủ động đặt xe sớm để về văn phòng công ty. Tuy nhiên, từ lúc nhận hành lý đến khi ra điểm đón xe, anh vẫn phải chờ thêm 15 phút mới có tài xế.

"Bình thường giá cước khoảng 170.000-180.000 đồng, sáng nay tăng lên hơn 200.000 đồng. Thấy đường ngập mà vẫn có tài xế nhận cuốc cũng đã là may"- anh Phú nói.

Trường hợp của anh Thanh Hoàng (TP HCM) còn vất vả hơn. Sau khi vừa đặt được cuốc xe về phố Phùng Hưng (phường Hoàn Kiếm), tài xế lại hủy chỉ sau chưa đầy 1 phút.

Anh phải đợi thêm 5 phút mới có tài xế khác đồng ý đón, song việc tiếp cận điểm hẹn cũng hết sức khó khăn do giao thông kẹt cứng.

"Ngày thường giá xe khoảng 180.000-200.000 đồng, nay tăng lên hơn 250.000 đồng, tương đương 25%. Chưa kể, đường ngập nên phải đi vòng thêm gần 10 km mới tới điểm đến, mất thêm 100.000 đồng. Nhưng miễn sao tới nơi, vì đoạn nào cũng ngập"- anh Hoàng chia sẻ.

Hành khách chật vật gọi xe công nghệ, chấp nhận trả thêm phí do mưa ngập ở Hà Nội- Ảnh 2.

Hành khách phải mất 15 phút mới có thể đón được xe

Ở chiều ngược lại, tài xế xe công nghệ cũng đối diện nhiều áp lực. Anh Nguyễn Văn Phượng cho biết từ sáng đến trưa chỉ chạy được 2 cuốc vì đường ngập và kẹt xe.

"Có nhiều đoạn nước dâng tới đầu xe, cây đổ chắn đường nên rất khó di chuyển. Tài xế buộc phải cân nhắc kỹ, nếu không sẽ vừa mất thời gian, vừa khiến khách hàng chờ đợi"- anh Phương nói.

Đến trưa 26-8, nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn còn kẹt cứng vì trời mưa. Tài xế phải vất vả len lỏi từng đoạn, còn hành khách chấp nhận trả thêm tiền.

Nhiều tuyến đường Hà Nội ngập sâu, giao thông kẹt cứng sau mưa lớn

Hành khách chật vật gọi xe công nghệ, chấp nhận trả thêm phí do mưa ngập ở Hà Nội- Ảnh 3.

Tài xế phải đi đường vòng vì tuyến đường ngập sâu

Hành khách chật vật gọi xe công nghệ, chấp nhận trả thêm phí do mưa ngập ở Hà Nội- Ảnh 4.

Nhiều tuyến đường bị ngập

Hành khách chật vật gọi xe công nghệ, chấp nhận trả thêm phí do mưa ngập ở Hà Nội- Ảnh 5.

Tài xế mất nhiều thời gian đón trả khách vì kẹt xe trầm trọng Ảnh: Hoàng Triều

Hành khách chật vật gọi xe công nghệ, chấp nhận trả thêm phí do mưa ngập ở Hà Nội- Ảnh 6.

Hành khách phải xuống xe đi bộ vì đường ngập

