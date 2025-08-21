HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Xúc động clip Công an Đồng Nai “giải cứu” nhiều người dân mắc kẹt trong biển nước

Nguyễn Tuấn

(NLĐO) - Các lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng tổ chức ứng cứu, hỗ trợ di dời tài sản và đưa người dân ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn

Ngày 21-8, sau nhiều giờ mưa lớn kéo dài, một số khu vực trên địa bàn tỉnh Đồng Nai xảy ra ngập lụt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho người dân.

Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã nhanh chóng tổ chức ứng cứu, hỗ trợ di dời tài sản và đưa các hộ dân ở khu vực ngập sâu đến nơi an toàn.

Với sự nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, cán bộ, chiến sĩ đã đưa được 20 người dân ở phường Long Bình bị mắc kẹt trong nhà đến nơi an toàn

Đồng thời, lực lượng công an cũng tuyên truyền, nhắc nhở bà con chủ động các biện pháp phòng ngừa, theo dõi sát diễn biến thời tiết, không đi qua khu vực ngập nước, nguy hiểm; bảo vệ tài sản và tính mạng của bản thân, gia đình.

Cụ thể, khoảng 3 giờ ngày 21-8, tại khu phố 37, phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai xảy ra ngập lụt nghiêm trọng, nhiều nhà dân bị ngập sâu trong nước, mức nước ở vùng trũng cao gần 2m.

Lúc này, nhiều người dân phải đứng lên tủ quần áo, gác xếp, trèo lên mái nhà không thoát ra ngoài được, trong đó có trẻ em và người già cần được hỗ trợ và ứng cứu từ lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH, Công an tỉnh).

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai đã khẩn trương điều động lực lượng, phương tiện cứu nạn đến khu vực bị ngập.

Trung tá Phan Văn Quỳnh, Phó trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo lực lượng cứu nạn cứu hộ sử dụng phương án chia nhiều tổ cứu nạn, cứu hộ triển khai đội hình tìm kiếm, sử dụng xuồng hơi và các phương tiện cứu nạn như: Áo phao, dây cứu nạn để tiếp cận những nhà dân ngập sâu trong nước.

Đến 5 giờ 30 phút cùng ngày, với sự nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn cứu hộ, cán bộ, chiến sĩ đã đưa được 20 người dân (trong đó có 7 trẻ em, người già và phụ nữ) bị mắc kẹt trong nhà đến nơi an toàn; đồng thời tổ chức vận động hàng trăm hộ dân trong khu phố 37, 34, 32, phường Long Bình có nguy cơ bị ngập lụt di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ tiếp tục phối hợp Công an phường Long Bình tại khu vực bị nước ngập để giúp đỡ, hỗ trợ nhân dân thu hồi các tài sản bị nước cuốn đi.

Lực lượng công an khẩn trương di dời tài sản, bảo vệ an toàn cho nhân dân

Công an Đồng Nai khẩn trương cứu nạn lũ lụt , đưa người dân ra khỏi vùng ngập nước - Ảnh 2.

Công an Đồng Nai khẩn trương cứu nạn lũ lụt , đưa người dân ra khỏi vùng ngập nước - Ảnh 3.

Công an Đồng Nai khẩn trương cứu nạn lũ lụt , đưa người dân ra khỏi vùng ngập nước - Ảnh 4.

Công an Đồng Nai khẩn trương cứu nạn lũ lụt , đưa người dân ra khỏi vùng ngập nước - Ảnh 5.

Công an Đồng Nai khẩn trương cứu nạn lũ lụt , đưa người dân ra khỏi vùng ngập nước - Ảnh 6.

Công an Đồng Nai khẩn trương cứu nạn lũ lụt , đưa người dân ra khỏi vùng ngập nước - Ảnh 7.

Một số hình ảnh các lực lượng công an hỗ trợ, đưa người dân và tài sản tới nơi an toàn

Ảnh hưởng cơn mưa lớn kèo dài, ngày 21-8, khuông viên Trường Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi (phường Long Hưng) cùng nhiều tuyến đường lân cận đã bị ngập sâu, gây khó khăn trong di chuyển. Vì vậy, nhà trường đã thông báo cho hơn 1.000 sinh viên nghỉ học nhằm đảm bảo an toàn.

Công an Đồng Nai khẩn trương cứu nạn lũ lụt , đưa người dân ra khỏi vùng ngập nước - Ảnh 8.

Nước ngập sâu xung quanh trường



