“Nghề lội nước” kiếm tiền triệu mỗi ngày tại TPHCM

Quỳnh Trâm - Uyển Nhi -

(NLĐO) – Sản lượng hơn 1 tạ rau nhút mỗi ngày mang lại thu nhập tiền triệu, giúp nông dân phường Thới An (TPHCM) sống khỏe với nghề.

Giữa những cánh đồng rau xanh mướt tại phường Thới An, TPHCM, nghề trồng rau nhút không chỉ là một nét đặc thù canh tác mà còn đang trở thành nguồn thu nhập chính, giúp nhiều hộ nông dân có cuộc sống ổn định nhờ sự cần cù và kinh nghiệm dày dạn.

VIDEO: Nghề lội nước hái rau nhút thu nhập tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 1.

Tại phường Thới An, TPHCM, hình ảnh những người nông dân miệt mài dưới ao rau nhút từ sáng sớm đến chiều muộn đã trở nên quen thuộc

Bà Hoàng Thị Cảnh từ Bắc Ninh vào Nam lập nghiệp, đã có hơn 17 năm gắn bó với cây rau nhút. Bà chia sẻ, lý do chọn nghề này thay vì các loại rau khác là bởi sự chủ động về thời gian, không phải thức khuya làm đêm như trồng rau muống hay là cực như làm công nhân.

VIDEO: Nghề lội nước hái rau nhút thu nhập tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 3.

Người trồng phải lội dưới ao nước suốt cả ngày để chăm sóc và cắt rau. Để bảo vệ sức khỏe, họ thường phải mặc quần chắn nước chuyên dụng khi làm việc liên tục dưới môi trường bùn lầy

Tương tự, anh Lâm Văn Cường (SN 1995) cũng đã có 3 năm kinh nghiệm trong nghề. Theo anh, đặc thù nguồn nước địa phương rất phù hợp để loại rau này phát triển tốt hơn các giống cây khác.

VIDEO: Nghề lội nước hái rau nhút thu nhập tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 4.

Anh Lâm Văn Cường đã có 3 năm kinh nghiệm trong nghề trồng rau nhút tại phường Thới An

Khác với nhiều loại rau thủy sinh, rau nhút đòi hỏi một kỹ thuật chăm sóc đặc thù là phải nuôi kèm bèo tấm. 

Theo những người nông dân kỳ cựu, bèo không chỉ giữ ẩm mà còn là yếu tố quyết định đến độ non và sắc xanh của ngọn rau.

VIDEO: Nghề lội nước hái rau nhút thu nhập tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 5.

Rau nhút đòi hỏi một kỹ thuật chăm sóc đặc thù là phải nuôi kèm bèo tấm.

Chu kỳ thu hoạch của rau nhút khá ngắn nhưng phụ thuộc nhiều vào thời tiết. Vào mùa ấm, nông dân chỉ mất khoảng 10 ngày đến 2 tuần là có thể cắt đợt mới. Tuy nhiên, khi tiết trời chuyển lạnh hoặc có sương muối, thời gian sinh trưởng có thể kéo dài lên đến 20 ngày và tiềm ẩn nhiều rủi ro dịch bệnh.

Với diện tích canh tác vài công đất, trung bình mỗi ngày một hộ nông dân tại đây có thể thu hoạch từ 40kg đến hơn 100kg rau nhút. 

Sản phẩm sau khi cắt được sơ chế kỹ lưỡng: tuốt bỏ lớp phao trắng, vặt rễ, rửa sạch và bó thành từng nắm (khoảng 1kg) để giao sỉ cho thương lái đưa về các chợ đầu mối tại TPHCM.

VIDEO: Nghề lội nước hái rau nhút thu nhập tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 6.

"Một ngày chắc thu hoạch được độ 20 bó là 100 nắm, 100 nắm này là bán là được 1 triệu, trừ chi phí rồi chắc còn được 500.000 – 600.000 đồng. Trừ tiền ruộng, trừ phân thuốcNói chung làm nghề này đại khái là cũng hơn đi làm công nhân", bà Hoàng Thị Cảnh chia sẻ.

Cứ 100 nắm tương đương đương 100kg rau nhút, người nông dân bán ra 1 triệu đồng mỗi ngày. Đặc biệt, mùa Tết tại TPHCM có khí hậu nắng ấm nên sản lượng tăng cao, mức thu nhập ngày Tết có thể lên tới 2-3 triệu đồng mỗi ngày.

VIDEO: Nghề lội nước hái rau nhút thu nhập tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 9.

Nghề trồng rau nhút không phải lúc nào cũng thuận lợi. Người nông dân thường xuyên phải đối mặt với các loại sâu bệnh như bệnh khô vằn, sâu đục thân (đục phao) hay sương muối vào mùa lạnh khiến rau bị lụi. Bên cạnh đó, các sinh vật như cá và ốc bươu vàng cũng là mối đe dọa khi chúng thường xuyên ăn bèo và phá hoại rau.

VIDEO: Nghề lội nước hái rau nhút thu nhập tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 10.

Dẫu còn nhiều vất vả, nhưng với những nông dân tại Thới An, cây rau nhút vẫn là nguồn kinh tế vững chắc, mang lại thu nhập cao hơn so với làm công nhân.

VIDEO: Nghề lội nước hái rau nhút thu nhập tiền triệu mỗi ngày - Ảnh 11.

Theo một số nông dân, mỗi ruộng trồng rau nhút có giá thuê trung bình 10 triệu đồng/năm


