Những ngày chưa từng có của chợ đầu mối rau lớn nhất TPHCM

Có mặt ở chợ đầu mối Thủ Đức – TPHCM những ngày này, câu chuyện nguồn hàng và giá rau luôn nóng bỏng bởi đây là nơi cung cấp rau lớn nhất cho người dân TPHCM và các tỉnh lân cận.

Hành lá tăng giá rất cao đợt này

Hành lá, mặt hàng dễ hư hỏng do thời tiết hiện có giá sỉ tại chợ lên đến 60.000 - 70.000 đồng/kg

Tại đây, mỗi ngày lượng rau về chợ khoảng 1.400 đến 1.600 tấn/ngày đêm nhưng từ 20-11, sạt lở nhiều tuyến đèo từ Lâm Đồng xuống TPHCM; khu vực miền Trung bị lũ lụt, giao thông gián đoạn, lượng hàng về giảm đến gần 100 tấn/ngày đêm.

Hành lá Trung Quốc có giá rẻ hơn, khoảng 45.000 đồng/kg, được bảo quản lạnh

Phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại khu vực các xe rau Lâm Đồng tập kết để xuống hàng, xe về trễ hơn do tài xế phải đi đường vòng; lượng hàng cùng ít do thương lái phải mất nhiều thời gian hơn để gom đủ một xe rau.

Lâm Đồng là tỉnh cung cấp đến 40% nguồn hàng cho chợ đầu mối Thủ Đức, nên khi nguồn cung tại đây gặp trục trặc, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các thương nhân trong chợ.

Quang cảnh chợ đầu mối Thủ Đức những ngày rau xanh về ít

Các nguồn rau đến từ miền Tây, Đông Nam Bộ, chủ yếu là: rau lá, bầu bí, dưa leo cũng bị ảnh hưởng thời tiết, tuy ít hơn nên không thể bù cho nguồn hàng bị hụt ở Lâm Đồng.

Khu vực của của các xe rau từ Lâm Đồng về chợ đầu mối

Rau Lâm Đồng về TP HCM đang giảm

Ông Nguyễn Bình Phương, Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức, cho biết rau về chợ từ khoảng 18 giờ hằng ngày, cao điểm nhất là 21 giờ và kết thúc khoảng 1 giờ sáng hôm sau. Những xe hàng về sau thời điểm này thường là do gặp trục trặc.

Ông Nguyễn Bình Phương (bìa trái) thăm hỏi các thương nhân ở chợ

Theo ông Phương, các thương nhân bán hàng song song với nhập hàng và kéo dài gần đến sáng. Hiện tại, nhờ công nghệ, đa số khách hàng không cần đến chợ để lựa hàng mà giao dịch qua điện thoại và các ứng dụng. Thời điểm hiện tại, đa số thương nhân ưu tiên lượng hàng cho khách mối.

Do ảnh hưởng mưa lũ, giao thông một số nơi gián đoạn nên nguồn cung bị thiếu hụt đẩy giá lên cao. Yếu tố khác là đợt này rau Trung Quốc cũng về chợ ít do container bị kẹt ở miền Trung vì bão lũ. Điều này tạo ra sự lệch lớn trong cung cầu và đẩy giá thành của các mặt hàng đó lên cao.

Ông Nguyễn Minh Đức, chủ sạp Nhân Tuyết, chưa từng thấy giá cà chua cao như hiện tại

Ông Nguyễn Minh Đức, chủ sạp Nhân Tuyết, cho biết đã kinh doanh chợ đầu mối Thủ Đức 27 năm, chưa bao giờ thấy rau hụt như hiện tại và giá cao còn hơn cả thời COVID-19.

Sạp Nhân Tuyết chuyên kinh doanh cà chua Đà Lạt, giá sỉ ngày 23-11 là 38.000 – 39.000 đồng/kg, cao nhất từ trước đến giờ.

Theo ông Đức, dù giá tăng mạnh nhưng vẫn không bù đắp được thiệt hại của nông dân. Ví dụ, một vườn cà chua thường thu hoạch 8-9 lứa, nay được 1 lứa rồi hư hại toàn bộ. Do giá cao, người mua giảm lượng hàng, người tiêu dùng mua ít đi.

Bà Liên, chủ sạp Liên Chè kinh doanh rau củ ôn đới, hiện ưu tiên hàng cho khách mối, khách vãng lai dù đến trực tiếp cũng không thể bán

Các sản phẩm rau từ miền Tây ảnh hưởng ít hơn

Bắp cải, mặt hàng vốn rẻ tiền nay có giá gấp đôi, hơn 20.000 đồng/kg

Nguồn rau từ Lâm Đồng ảnh hưởng nặng

Một hàng kinh doanh bắp cải

Nấm nhập khẩu từ Thái Lan, Trung Quốc

Khách mua rau sỉ đau đầu khi phải chi tiền nhiều hơn

Ông Nguyễn Bình Phương cho biết qua ghi nhận thông tin từ các thương nhân, nếu tình trạng lũ lụt còn kéo dài thêm 1 tuần, rau củ phục vụ Tết sẽ rất khó. Do đó, cần có sự phối hợp của các ban ngành để tháo gỡ khó khăn.

Về công tác quản lý giá cả tại chợ, theo ông Phương, cơ quan quản lý thị trường thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý những diễn biến bất thường.

Ban quản lý chợ cũng khuyến cáo các thương nhân giữ đạo đức kinh doanh. Dù quy luật cung – cầu hàng hút giá tăng nhưng không tăng bất hợp lý, gây khó khăn những người cung cấp cho siêu thị, bếp ăn công nghiệp, ký hợp đồng dài hạn, giá cố định nguyên tháng cũng như giá bán lẻ ở các chợ lẻ TPHCM và khu vực lân cận.