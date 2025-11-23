VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Kinh tế

Những ngày chưa từng có của chợ đầu mối rau lớn nhất TPHCM

NGỌC ÁNH - DUY PHÚ -

(NLĐO) – Xe rau về chậm, hàng ít, giá cao khi cả sản xuất và vận chuyển đều bị ảnh hưởng bởi thiên tai, đường xá chia cắt

Video liên quan

VIDEO: Giá rau củ tại TP HCM “lập đỉnh” do mưa lũ

Kinh tế 21/11/2025
Bất ngờ: Rau siêu thị rẻ hơn chợ truyền thống gần một nửa

Bất ngờ: Rau siêu thị rẻ hơn chợ truyền thống gần một nửa

Kinh tế 20/11/2025
Rau xanh tăng chóng mặt ở chợ bán lẻ, nhiều bà nội trợ thở dài

Rau xanh tăng chóng mặt ở chợ bán lẻ, nhiều bà nội trợ thở dài

Kinh tế 15/11/2025

Có mặt ở chợ đầu mối Thủ Đức – TPHCM những ngày này, câu chuyện nguồn hàng và giá rau luôn nóng bỏng bởi đây là nơi cung cấp rau lớn nhất cho người dân TPHCM và các tỉnh lân cận. 

- Ảnh 1.

Hành lá tăng giá rất cao đợt này

- Ảnh 2.

Hành lá, mặt hàng dễ hư hỏng do thời tiết hiện có giá sỉ tại chợ lên đến 60.000 - 70.000 đồng/kg

Tại đây, mỗi ngày lượng rau về chợ khoảng 1.400 đến 1.600 tấn/ngày đêm nhưng từ 20-11, sạt lở nhiều tuyến đèo từ Lâm Đồng xuống TPHCM; khu vực miền Trung bị lũ lụt, giao thông gián đoạn, lượng hàng về giảm đến gần 100 tấn/ngày đêm.

- Ảnh 4.

Hành lá Trung Quốc có giá rẻ hơn, khoảng 45.000 đồng/kg, được bảo quản lạnh

Phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại khu vực các xe rau Lâm Đồng tập kết để xuống hàng, xe về trễ hơn do tài xế phải đi đường vòng; lượng hàng cùng ít do thương lái phải mất nhiều thời gian hơn để gom đủ một xe rau. 

Lâm Đồng là tỉnh cung cấp đến 40% nguồn hàng cho chợ đầu mối Thủ Đức, nên khi nguồn cung tại đây gặp trục trặc, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của các thương nhân trong chợ. 

Quang cảnh chợ đầu mối Thủ Đức những ngày rau xanh về ít

Các nguồn rau đến từ miền Tây, Đông Nam Bộ, chủ yếu là: rau lá, bầu bí, dưa leo cũng bị ảnh hưởng thời tiết, tuy ít hơn nên không thể bù cho nguồn hàng bị hụt ở Lâm Đồng.

- Ảnh 5.

Khu vực của của các xe rau từ Lâm Đồng về chợ đầu mối

- Ảnh 6.

Rau Lâm Đồng về TP HCM đang giảm

Ông Nguyễn Bình Phương, Phó Giám đốc Công ty CP Quản lý và Kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức, cho biết rau về chợ từ khoảng 18 giờ hằng ngày, cao điểm nhất là 21 giờ và kết thúc khoảng 1 giờ sáng hôm sau. Những xe hàng về sau thời điểm này thường là do gặp trục trặc.

- Ảnh 7.

Ông Nguyễn Bình Phương (bìa trái) thăm hỏi các thương nhân ở chợ

Theo ông Phương, các thương nhân bán hàng song song với nhập hàng và kéo dài gần đến sáng. Hiện tại, nhờ công nghệ, đa số khách hàng không cần đến chợ để lựa hàng mà giao dịch qua điện thoại và các ứng dụng. Thời điểm hiện tại, đa số thương nhân ưu tiên lượng hàng cho khách mối.

Do ảnh hưởng mưa lũ, giao thông một số nơi gián đoạn nên nguồn cung bị thiếu hụt đẩy giá lên cao. Yếu tố khác là đợt này rau Trung Quốc cũng về chợ ít do container bị kẹt ở miền Trung vì bão lũ. Điều này tạo ra sự lệch lớn trong cung cầu và đẩy giá thành của các mặt hàng đó lên cao.

- Ảnh 10.

Ông Nguyễn Minh Đức, chủ sạp Nhân Tuyết, chưa từng thấy giá cà chua cao như hiện tại

Ông Nguyễn Minh Đức, chủ sạp Nhân Tuyết, cho biết đã kinh doanh chợ đầu mối Thủ Đức 27 năm, chưa bao giờ thấy rau hụt như hiện tại và giá cao còn hơn cả thời COVID-19.

Sạp Nhân Tuyết chuyên kinh doanh cà chua Đà Lạt, giá sỉ ngày 23-11 là 38.000 – 39.000 đồng/kg, cao nhất từ trước đến giờ.

Theo ông Đức, dù giá tăng mạnh nhưng vẫn không bù đắp được thiệt hại của nông dân. Ví dụ, một vườn cà chua thường thu hoạch 8-9 lứa, nay được 1 lứa rồi hư hại toàn bộ. Do giá cao, người mua giảm lượng hàng, người tiêu dùng mua ít đi. 

- Ảnh 11.

Bà Liên, chủ sạp Liên Chè kinh doanh rau củ ôn đới, hiện ưu tiên hàng cho khách mối, khách vãng lai dù đến trực tiếp cũng không thể bán

- Ảnh 12.

Các sản phẩm rau từ miền Tây ảnh hưởng ít hơn

- Ảnh 13.

Bắp cải, mặt hàng vốn rẻ tiền nay có giá gấp đôi, hơn 20.000 đồng/kg

- Ảnh 14.

Nguồn rau từ Lâm Đồng ảnh hưởng nặng

- Ảnh 15.

Một hàng kinh doanh bắp cải

- Ảnh 16.

Nấm nhập khẩu từ Thái Lan, Trung Quốc

- Ảnh 17.

Khách mua rau sỉ đau đầu khi phải chi tiền nhiều hơn

Ông Nguyễn Bình Phương cho biết qua ghi nhận thông tin từ các thương nhân, nếu tình trạng lũ lụt còn kéo dài thêm 1 tuần, rau củ phục vụ Tết sẽ rất khó. Do đó, cần có sự phối hợp của các ban ngành để tháo gỡ khó khăn.

Về công tác quản lý giá cả tại chợ, theo ông Phương, cơ quan quản lý thị trường thường xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý những diễn biến bất thường. 

Ban quản lý chợ cũng khuyến cáo các thương nhân giữ đạo đức kinh doanh. Dù quy luật cung – cầu hàng hút giá tăng nhưng không tăng bất hợp lý, gây khó khăn những người cung cấp cho siêu thị, bếp ăn công nghiệp, ký hợp đồng dài hạn, giá cố định nguyên tháng cũng như giá bán lẻ ở các chợ lẻ TPHCM và khu vực lân cận.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo