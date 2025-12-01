HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

Giá rau, trái cây ở chợ đầu mối bắt đầu rẻ

Tin-ảnh: Ngọc Ánh

(NLĐO) – Một số loại rau củ về chợ đầu mối nhiều hơn, giá giảm mạnh, thậm chí đã xuất hiện giá rau dưới 10.000 đồng/kg

Ngày 1-12, một số thương nhân chợ đầu mối Thủ Đức (TPHCM) cho biết tình hình cung ứng rau ở chợ không còn căng thẳng, thị trường xuất hiện nhiều mặt hàng giá dưới 10.000 đồng/kg, đặc biệt ở thời điểm cuối giờ chợ bán sỉ (buổi sáng). 

Những mặt hàng phải bán xổ như: dưa leo, mướp, cải,… Đây là nguồn cung chính cho các xe đẩy bán rong rau củ ở các khu dân cư, chợ truyền thống với giá bình dân cho người tiêu dùng.

Thông tin từ Công ty quản lý chợ đầu mối Thủ Đức cho biết đêm 30-11 rạng sáng 1-12, lượng rau củ về chợ là 1.548 tấn, tăng 34 tấn so với hôm trước.

- Ảnh 2.

Rau ở chợ đầu mối bắt đầu rẻ ở một số mặt hàng

Các loại bầu, dưa leo, khổ qua, ngò rí hàng về nhiều, tồn, bán chậm, giá bình quân giảm từ 1.000 – 10.000 đồng/kg so với phiên hôm trước.

Theo đó, dưa leo còn 17.000 đồng/kg, bầu 14.000 đồng/kg, khổ qua 25.000 đồng/kg, ngò rí 60.000 đồng/kg. Tuy nhiên, cũng có mặt hàng tăng mạnh như ớt hiểm đó 95.000 đồng/kg, tăng 20.000 đồng/kg; bí đao 28.000 đồng/kg.

Trái cây ở chợ đầu mối cũng có nhiều mặt hàng có giá dưới 20.000 đồng/kg như: cam sành 8.000 đồng/kg, đu đủ 14.000 đồng/kg, nhãn Huế 17.000 đồng/kg, dưa hấu 16.000 – 17.000 đồng/kg.

- Ảnh 3.

Rau siêu thị dồi dào, giá ổn định

Ông Nguyễn Quốc Cường, Giám đốc HTX Nông nghiệp Mỹ Thạnh (Tây Ninh) chuyên rau VietGap cung cấp cho các siêu thị, xác nhận giá nhiều loại rau đã hạ nhiệt, có loại chỉ còn một nửa so với khi sốt giá.

Trong đó, giá dưa leo là giảm mạnh nhất, giá sỉ còn 15.000 – 18.000 đồng/kg do nguồn cung dồi dào từ những vùng không bị ảnh hưởng thời tiết bất lợi.

Tuy nhiên, đa số rau củ vẫn có giá trên 20.000 đồng/kg, cao hơn mức ngày thường và dự báo sẽ giảm dần cho đến Tết, khi thời tiết thuận lợi, hàng nhiều hơn.

Ghi nhận tại một số chợ truyền thống, rau không còn thiếu như trước, nhiều khu vực chỉ bán vào buổi sáng nhưng đến gần trưa hàng vẫn còn khá nhiều do người mua chủ động chỉ mua vừa phải. Do đó, dự báo trong thời gian tới, giá rau sẽ còn giảm tiếp.

chợ đầu mối chợ đầu mối Thủ Đức htx rau VietGAP rau
