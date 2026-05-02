Người chạy xe máy té ngã, rác bủa vây chợ Thủ Đức sau cơn mưa lớn

Chiều 2-5, cơn mưa trút xuống các phường phía Đông TPHCM như Thủ Đức, Linh Xuân, Hiệp Bình khiến nhiều tuyến đường ngập sâu.

Ghi nhận tại chợ Thủ Đức (phường Thủ Đức), mưa lớn làm ngập nhiều tuyến đường xung quanh như Lê Văn Ninh, Kha Vạn Cân , Dương Văn Cam, Đặng Thị Rành...

Lúc mưa, nhiều người đi xe máy thấy nước ngập sâu nên không dám qua, phải quay đầu xe.

Đáng nói, cơn mưa sau nhiều ngày nắng nóng khiến rác bủa vây, người đi xe máy trượt té do đường trơn.

Một số người dân sinh sống bên đường cho biết mưa lớn bắt đầu từ 15 giờ, đến khoảng 16 giờ mới chấm dứt. Sau cơn mưa 30 phút, nước vẫn chưa rút hết.

Ông Minh Phúc sống ở khu vực này cho biết trận mưa kéo theo nhiều rác thải, người dân phải vất vả dọn dẹp. "Đã hơn 1 giờ mà cả gia đình tôi chưa dọn xong" - ông Phúc nói.

Người điều khiển xe máy té ngã do trượt bánh sau cơn mưa.

Rác bủa vây chợ Thủ Đức sau cơn mưa.

Tại hẻm 35 đường Đặng Thị Rành, phường Thủ Đức bị rác bủa vây, nước vẫn ngập dù cơn mưa đã dứt 30 phút.

