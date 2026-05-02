Cơn "mưa vàng" cuối tuần hạ nhiệt cho TPHCM

Theo ghi nhận, từ sáng đến trưa nay (2-5), thời tiết tại TPHCM duy trì trạng thái nắng gắt. Tuy nhiên, hơn 12 giờ, một số khu vực xuất hiện mưa rải rác nhưng nhanh chóng tạnh.
Đến khoảng hơn 16 giờ, mưa dông phát triển mạnh hơn, mây đen bao phủ diện rộng, nhiều khu vực xuất hiện mưa vừa đến mưa to.
Dù những cơn mưa này đều diễn ra trong thời gian ngắn nhưng đã giúp người dân TPHCM giải nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt kéo dài.
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cho biết hình thế gây mưa dông ở TPHCM hôm nay do rãnh áp thấp nối với áp thấp nóng phía Tây bị nén dịch dần xuống phía Nam.
Trên cao, áp cao cận nhiệt đới có trục qua Trung Bộ xu hướng nâng trục lên phía Bắc. Nhiễu động gió trên cao tồn tại trên khu vực Nam Bộ.
Dòng nước mưa chảy về các cống thoát nước
Hồi 15 giờ 30 phút, vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét trên toàn bộ khu phố, tổ, ấp, thôn,... thuộc nhiều phường, xã ở TPHCM.
Trong 3 giờ tới, mây đối lưu tiếp tục phát triển, mở rộng sang các khu vực lân cận khác. Lượng mưa phổ biến từ 5-20 mm, có nơi trên 50 mm.
Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh khoảng cấp 5-7 (8-17m/giây), mưa lớn gây ngập úng cục bộ.
Người dân di chuyển trong cơn mưa trên địa bàn quận 8 cũ
Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo thời tiết khu vực TPHCM từ ngày 2 đến 11-5, ngày nắng nóng, nhất là trưa và chiều; chiều tối và tối có khả năng xuất hiện mưa dông.
Bình luận (0)