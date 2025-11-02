VIDEO
Người dân đội mưa, cùng nhau chuyển hàng cứu trợ kịp chuyến xe từ TP HCM ra miền Trung

Ngọc Vân -

(NLĐO) - Cơn mưa kéo dài không ngăn được hàng chục người dân cùng nhau chuyển hơn 60 tấn hàng hóa cứu trợ ra miền Trung trong đêm.

Tối 1-11, cơn mưa kéo dài nhiều giờ khiến những con đường TP HCM loang ánh đèn. Ở một góc nhỏ thuộc phường Phú Thọ Hòa (quận Tân Phú cũ), nhà văn hóa khu phố trên đường số 1 vẫn sáng đèn, người ra người vào không dứt.

Người dân đội mưa, cùng nhau chuyển hàng cứu trợ kịp chuyến xe từ TP HCM ra miền Trung - Ảnh 1.

Bất chấp trời mưa, người dân khoác áo mưa, phối hợp chuyền tay từng thùng hàng cứu trợ ra xe.

Từ 19 giờ, khi cơn mưa vẫn chưa ngớt, từng bao gạo, thùng mì, sữa, tã... được truyền tay nhau trong ánh đèn vàng hắt ra từ kho hàng nhỏ. Các nhóm chia nhau kiểm đếm, phân loại, ghi chú kỹ lưỡng từng kiện hàng trước khi xếp lên xe tải.

Người dân đội mưa, cùng nhau chuyển hàng cứu trợ kịp chuyến xe từ TP HCM ra miền Trung - Ảnh 2.

Hàng chục tình nguyện viên có mặt tại kho tập kết, mỗi người một việccùng tất bật chuẩn bị cho chuyến hàng cứu trợ.

Không ai than vãn. Giữa tiếng mưa rơi lộp bộp, những tiếng gọi nhau vang lên liên tục, xen lẫn vài tiếng cười . Không khí làm việc khẩn trương, ai cũng chỉ có một mong muốn hàng cứu trợ kịp lên xe, sớm đến tay người dân vùng lũ.

Trước tình hình mưa lớn ở TP HCM, chúng tôi phải đẩy nhanh tiến độ, vận chuyển hàng sớm hơn dự kiến để kịp xe ra miền Trung. Vậy mà bà con, tình nguyện viên vẫn đến rất đông, ai cũng hết mình phụ giúp," chị Thái Thụy An - đại diện đội kêu gọi cứu trợ chia sẻ.

Người dân đội mưa, cùng nhau chuyển hàng cứu trợ kịp chuyến xe từ TP HCM ra miền Trung - Ảnh 3.

Nhiều bạn trẻ tiếp tục góp sức qua từng đợt, bền bỉ đồng hành cùng hoạt động cứu trợ.

Theo chị An, kho hàng này được lập từ thời COVID-19. Suốt nhiều năm, mỗi khi đâu đó cần, đội lại có mặt kịp thời. "Ngày 30-10, đội đã gửi hơn 40 tấn hàng ra miền Trung. Hôm nay là chuyến cuối, hơn 60 tấn. Sự chung tay của người dân TP HCM lần này khiến chúng tôi thật sự xúc động. Kho hàng vốn không có tên, vì nó là của tất cả mọi người.",chị nói.

Giữa dòng người hối hả, ông Võ Văn Hiệp (61 tuổi, ngụ phường Chánh Hưng) cùng vợ vẫn lặng lẽ khiêng từng thùng hàng. Hai vợ chồng tranh thủ ngày nghỉ, chạy xe máy giữa mưa lớn tìm đến điểm tập kết sau khi nghe người cháu nói nơi này cần thêm người hỗ trợ.

Người dân đội mưa, cùng nhau chuyển hàng cứu trợ kịp chuyến xe từ TP HCM ra miền Trung - Ảnh 4.

"Tuổi già nhưng còn làm được gì thì tôi phụ, chừng nào chất xong hàng tôi mới về,”ông Hiệp nói.

Cạnh đó, chị Nguyễn Thị Diệu Hiền (30 tuổi), một người con xứ Huế làm việc tại TP HCM, có mặt từ sớm để sắp xếp, phân loại hàng. Nhìn quê nhà ngập sâu, chị chỉ mong góp chút sức nhỏ để gửi về nơi đang oằn mình trong mưa lũ.

Người dân đội mưa, cùng nhau chuyển hàng cứu trợ kịp chuyến xe từ TP HCM ra miền Trung - Ảnh 5.

Lần thứ hai tham gia tình nguyện viên, chị Hiền (thứ hai từ trái sang)xúc động khi thấy tình cảm của bà con miền Nam dành cho quê hương mình.

Người dân đội mưa, cùng nhau chuyển hàng cứu trợ kịp chuyến xe từ TP HCM ra miền Trung - Ảnh 6.

Chiếc xe chở hơn 60 tấn hàng cứu trợ chuẩn bị lăn bánh,dự kiến sẽ đến Huế vào thứ Hai ngày 3/11.

Đến hơn 12 giờ đêm, công tác vận chuyển mới hoàn tất. Chiếc xe tải chở đầy hàng cứu trợ rời kho, hướng về miền Trung ruột thịt đang chờ, mang theo tấm lòng của người miền Nam gửi đến vùng lũ.

