CLIP: Công an tỉnh An Giang huy động xe chở hàng 45 tấn hướng về miền Trung

Tin - ảnh - clip: Văn Vũ -

Ngày 1-11, tại phường Rạch Giá, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức lễ xuất phát chương trình "Đồng hành cùng người dân, người lao động, thanh thiếu niên vùng bão lũ" các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra.

Đợt này, Công an tỉnh An Giang huy động xe trọng tải 45 tấn vận chuyển hàng hóa, gồm: 15 tấn gạo, 4.500 thùng mì gói và thực phẩm đóng hộp, 10.000 quyển tập cho học sinh cùng nhiều nhu yếu phẩm thiết yếu khác. Tổng trị giá lô hàng ước tính khoảng 1 tỉ đồng, trong đó có 500 triệu đồng tiền mặt.

Chuyến hàng thể hiện tình cảm sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái và tấm lòng vì nhân dân phục vụ của lực lượng Công an tỉnh An Giang gửi đến người dân miền Trung ruột thịt.

Tại chương trình, trung tá Trương Văn Quốc, Trưởng Ban Thanh niên Công an tỉnh An Giang, chia sẻ: "Những ngày qua, bão lũ thiên tai đã gây thiệt hại nặng nề đối với đồng bào các tỉnh miền Trung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh hoạt của nhân dân. Hướng về miền Trung ruột thịt, với tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách", Công an tỉnh An Giang đã phát động phong trào quyên góp, ủng hộ nhằm chia sẻ phần nào khó khăn, mất mát với đồng bào vùng lũ.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang đã kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ ủng hộ 1 ngày lương nhằm giúp đồng bào các tỉnh miền Bắc vượt qua khó khăn với tổng số tiền trên 3 tỉ đồng.

Công an tỉnh An Giang hỗ trợ 45 tấn hàng hóa cho miền Trung chịu thiên tai - Ảnh 1.

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh An Giang tập kết hàng hoá cứu trợ đồng bào miền Trung.

Công an tỉnh An Giang hỗ trợ 45 tấn hàng hóa cho miền Trung chịu thiên tai - Ảnh 2.

Đoàn viên thanh niên công an tỉnh An Giang đưa hàng hoá lên xe tải để xuất phát.

Một số hình ảnh tại chương trình "Đồng hành cùng người dân, người lao động, thanh thiếu niên vùng bão lũ" các tỉnh miền Trung bị thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra:

Công an tỉnh An Giang hỗ trợ 45 tấn hàng hóa cho miền Trung chịu thiên tai - Ảnh 3.

Công an tỉnh An Giang hỗ trợ 45 tấn hàng hóa cho miền Trung chịu thiên tai - Ảnh 4.

Công an tỉnh An Giang hỗ trợ 45 tấn hàng hóa cho miền Trung chịu thiên tai - Ảnh 5.

