Bạn đọc

"Trái tim miền Trung" kịp về với rốn lũ lịch sử

TRẦN THƯỜNG - HẢI ĐỊNH

Báo Người Lao Động, qua chương trình "Trái tim miền Trung", đã là đơn vị đầu tiên tiếp cận cứu trợ ngay khi nước rút

Ngày 31-10, Chương trình "Trái tim miền Trung" do Báo Người Lao Động thực hiện đến với bà con tại xã Thượng Đức và Đại Lộc (TP Đà Nẵng), nơi nằm ven sông Vu Gia - Thu Bồn, là tâm điểm của trận lũ lịch sử vừa qua.

Nghẹn lòng Thượng Đức ngày sau lũ

Trời chưa sáng hẳn, hơn 100 suất quà của bạn đọc Báo Người Lao Động đã được chuẩn bị tại trung tâm TP Đà Nẵng, sẵn sàng lên đường đến Thượng Đức - vùng rốn lũ vừa thoát khỏi dòng nước đục ngầu chưa tròn một ngày.

Con đường vào Thượng Đức tan nát sau lũ dữ. Những tảng bê-tông bị bóc khỏi mặt đường, cây cối nghiêng ngả, ngọn cây còn in rõ vệt bùn, đánh dấu sức tàn phá khủng khiếp của dòng nước. Sáng 31-10, đường đến cầu Hà Nha vẫn bị nước chặn. Không thể đi thẳng, đoàn cứu trợ phải vòng qua hướng khác xa hơn, ai cũng nóng ruột vì bà con đang chờ.

Thượng Đức - hợp nhất từ 3 xã Đại Sơn, Đại Lãnh, Đại Hưng - nằm ngay chân các thủy điện thượng nguồn sông Vu Gia. Khi thủy điện đồng loạt xả lũ, nước dâng cao chỉ trong nháy mắt. Nhiều gia đình chỉ kịp hô hoán dắt con chạy, phó mặc tài sản cho dòng lũ cuốn phăng.

Sau nhiều giờ di chuyển, đoàn mới đến trung tâm xã Thượng Đức. Cảnh tượng trước mắt nghẹn lời: Bùn non đặc quánh bám khắp nơi, từ thềm nhà đến bàn ghế. Đồ đạc vương vãi. Tiếng xẻng xúc bùn xen lẫn tiếng thở dài mệt mỏi. Giữa cảnh tượng đó, người dân lầm lũi dọn dẹp, ánh mắt đỏ hoe.

"Trái tim miền Trung" kịp về với rốn lũ lịch sử - Ảnh 1.

Đại diện Báo Người Lao Động trao quà từ chương trình “Trái tim miền Trung” cho người dân Ảnh: TRẦN THƯỜNG

Khi đoàn xe dừng, nhiều phụ nữ, trẻ em đã đứng chờ, ánh mắt bấu víu hy vọng. Trong số người nhận quà, bà Nguyễn Thị Phục (thôn Tân An) vẫn chưa hết bàng hoàng. Mang bệnh suy thận, bà chỉ kịp leo lên xuồng của hàng xóm khi nước ngập sân. "Trôi hết theo lũ rồi… Gà, vịt, tài sản. Giờ còn mỗi bộ đồ trên người đây" - bà run run nói. Sau lưng bà, căn nhà chỉ còn bốn bức tường loang lổ và lớp bùn dày đến mắt cá chân.

Tại Thượng Đức, Báo Người Lao Động đã trao 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng (600.000 đồng tiền mặt và phần quà 400.000 đồng) cho các gia đình chịu thiệt hại nặng nề.

"Trái tim miền Trung" kịp về với rốn lũ lịch sử - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Hậu (trái) trao bảng tượng trưng cho Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động Dương Quang Ảnh: TẤN THẠNH

3 người tử vong, 90% hộ dân bị ngập sâu trong lũ

Xã Đại Lộc đang trải qua những ngày tang thương sau trận lũ lịch sử. Tại thôn 4 Đại Hòa, nước chỉ vừa mới rút, để lại cảnh tượng xót xa với bùn đất ngập ngụa, mùi rác và xác gia súc bốc lên ngai ngái. Người dân thẫn thờ cố cứu vớt những tài sản đã ướt nhẹp, hư hỏng.

"Nước lớn quá, chỉ chạy lo giữ mạng. Tài sản trôi sạch, không cứu được gì" - bà Võ Thị Vân khản đặc kể. Nhiều gia đình lâm vào cảnh trắng tay, như hộ bà Nguyễn Thị Bình, bệnh nhân ung thư có chồng tật nguyền, hay gia đình 6 người của ông Lê Xuân chen chúc trong căn nhà lấp đầy bùn.

Bà Nguyễn Thị Trà My, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Đại Lộc, cho biết 90% trong tổng số 15.541 hộ toàn xã bị ngập sâu từ 0,5 m đến trên 2 m, bị cô lập hoàn toàn trong nhiều ngày.

Trận lũ đã gây thiệt hại tàn khốc: 3 người tử vong, gồm bà Nguyễn Thị Hoa, ông Nguyễn Tần và ông Nguyễn Xuân Năm; 6 người khác bị thương. Về nông nghiệp, 153 ha rau màu trái vụ bị thiệt hại hoàn toàn; 1.300 con gà vịt, 2,5 tấn cá... bị cuốn trôi. Nhiều thiết bị điện, vật dụng gia đình trong các hộ dân hư hỏng hoàn toàn.

Trong cao điểm lũ, địa phương đã di dời 2.700 hộ dân (10.800 nhân khẩu) đến nơi an toàn. Lực lượng công an và quân đội cũng đã cứu hộ 84 trường hợp đặc biệt bị mắc kẹt.

Khi nước vừa rút, đoàn công tác Báo Người Lao Động là đơn vị đầu tiên tiếp cận, trao những suất quà từ chương trình "Trái tim miền Trung" đến người dân. Thay mặt chính quyền và nhân dân, ông Đặng Văn Kỳ, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Đức, bày tỏ xúc động, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến bạn đọc Báo Người Lao Động vì sự hỗ trợ kịp thời, quý giá.

Trong đợt mưa lũ, tại TP Đà Nẵng, có ít nhất 8 người chết, 4 người mất tích và 31 người bị thương.

Theo kế hoạch, hôm nay (1-10), chương trình "Trái tim miền Trung" sẽ tiếp tục đến với người dân ở xã Duy Nghĩa (TP Đà Nẵng). 

Ngày 31-10, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã trực tiếp đến kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả mưa lũ và công tác vệ sinh môi trường tại Đại Nội Huế (TP Huế). Cùng ngày, Đoàn Công tác của Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã đến thăm và kiểm tra công tác phòng, chống bão lũ tại xã Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi.

"Trái tim miền Trung" kịp về với rốn lũ lịch sử - Ảnh 2.

Bạn đọc có thể quét QR để quyên góp tới chương trình

Mở cổng quyên góp trên ZaloPay

Từ ngày 31-10, Báo Người Lao Động và ZaloPay mở cổng phát động quyên góp cho chương trình "Trái tim miền Trung", kêu gọi bạn đọc ở mọi miền đất nước, cũng như đang sinh sống và làm việc ở nước ngoài chung tay giúp đỡ để kịp thời tiếp sức đồng bào đang bị thiệt hại sớm gượng dậy sau thiên tai.

Trước những thiệt hại nặng nề do lũ lụt gây ra tại các tỉnh, thành miền Trung, nhằm kết nối mọi tấm lòng hướng về miền Trung lũ lụt, với tinh thần "lá lành đùm lá rách", Báo Người Lao Động phát động chương trình, tiếp nhận những đóng góp có ý nghĩa từ bạn đọc, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Hơn lúc nào hết, người dân nơi đây mong mỏi hoạt động hỗ trợ thiết thực, quy mô hơn để dần ổn định cuộc sống, vượt qua mất mát, bệnh tật...

T.Phương

Thêm 200 triệu đồng tiếp sức "Trái tim miền Trung"

Sáng 31-10, Báo Người Lao Động đã tiếp nhận số tiền 200 triệu đồng từ Sư cô Bích Liên - Viện chủ, Trụ trì tổ đình Giác Nhiên (TP Westminster, Bang California, Mỹ) cùng gia đình phật tử Ngọc Trí, Diệu Huệ, tiếp thêm sức mạnh cho chương trình "Trái tim miền Trung" nhằm hỗ trợ đồng bào đang gồng mình chống chọi với mưa lũ.

Thay mặt Sư cô Bích Liên trao tặng hỗ trợ, ông Nguyễn Văn Hậu chia sẻ: "Nhân dịp về thăm quê hương, nhìn thấy cảnh các tỉnh, thành miền Trung đang gồng mình ứng phó với ngập lụt nặng nề, sư cô rất đồng cảm và đã kêu gọi các phật tử tại Mỹ đóng góp hỗ trợ đồng bào vượt qua khó khăn. Sư cô mong muốn thông qua chương trình "Trái tim miền Trung", Báo Người Lao Động sẽ kịp thời trao số tiền 200 triệu đồng đến đúng đối tượng".

Tính từ ngày 30 đến sáng 31-10-2025, chương trình "Trái tim miền Trung" của Báo Người Lao Động đã tiếp nhận gần 260 triệu đồng ủng hộ từ bạn đọc.

Báo Người Lao Động tiếp tục kêu gọi những đóng góp có ý nghĩa từ bạn đọc, tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp.

Mọi đóng góp gửi về tài khoản: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh TP HCM; số tài khoản: 117000004884, Báo Người Lao Động. Nội dung: Hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt qua chương trình "Trái tim miền Trung".

Bạn đọc cũng có thể trực tiếp gửi tại Tòa soạn Báo Người Lao Động (123-127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM) hoặc các văn phòng đại diện của báo trên cả nước:

* Hà Nội: 16F Phùng Hưng. Điện thoại: (024) 39274484.

* Đà Nẵng: 152 Nguyễn Thị Minh Khai. Điện thoại: (0236) 3837623.

* Tây Nguyên - Nam Trung Bộ: 6 Lê Thánh Tôn, phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Điện thoại: (0258) 3510889.

* Đông Nam Bộ: F61, đường D3 - Võ Thị Sáu, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại: (0251) 8969909.

Mỹ Uyên


    Thông báo