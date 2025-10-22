Người dân phản ánh nhà máy gạch gây ô nhiễm, xã ở Đà Nẵng vào cuộc xử lý

Sáng 22-10, nhiều người dân thôn Đại Quý, xã Tây Hồ, TP Đà Nẵng đã tập trung trước cổng nhà máy gạch Tuynel Phú Ninh vì cho rằng nhà máy này hoạt động gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của họ.

Theo người dân, trước đó, họ đã nhiều lần gửi đơn phản ánh đến chính quyền địa phương. Cơ quan chức năng đã nhiều lần kiểm tra nhưng đến nay vẫn chưa có giải pháp căn cơ xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm. Vào tối 21-10, hàng chục người dân cũng tụ tập trước công ty đến khuya để bày tỏ bức xúc.

Nhiều người dân tập trung phía trước nhà máy gạch vào sáng 22-10

Có 3 nội dung người dân phản ánh. Thứ nhất, nguồn nước từ than đá phục vụ sản xuất của nhà máy chảy xuống gây ô nhiễm đến nguồn nước.

Thứ hai, khói lò gây ảnh hưởng tới không khí tại địa phương.

Thứ ba, xe trọng tải lớn chạy chở than đá rơi vãi trên đường gây ra bụi bặm, rung nhà cửa tạo ra tiếng ồn lớn, chiếm hết lề đường, ảnh hưởng tới việc giao thông của người dân cũng như học sinh, nhất là vào giờ cao điểm.

Người dân mong muốn chính quyền địa phương có hướng giải quyết để không ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của họ.

Người dân cho rằng bãi chứa than lộ thiên của nhà máy gạch khiến nguồn nước bị ô nhiễm

Sáng 22-10, Bí thư Đảng ủy xã Tây Hồ Huỳnh Xuân Chính cùng Chủ tịch UBND xã Trần Quốc Danh cùng lực lượng công an xã và các đơn vị liên quan đã có mặt tại khu vực nhà máy gạch Tuynel Phú Ninh để nắm bắt sự việc.

Ông Trần Quốc Danh, Chủ tịch UBND xã Tây Hồ, trò chuyện, nắm bắt thông tin từ người dân địa phương

Ông Trần Quốc Danh cho biết xã dự kiến chiều nay (22-10) mời người dân cùng lãnh đạo nhà máy đối thoại để tìm giải pháp xử lý. Tuy nhiên, do diễn biến bão số 12 phức tạp nên buổi đối thoại bị hoãn lại.

Ông Danh thông tin trước đó, khi tiếp nhận đơn phản ánh của tập thể người dân địa phương, lãnh đạo xã đã đến kiểm tra, làm việc với lãnh đạo nhà máy, yêu cầu có giải pháp xử lý các nội dung người dân phản ánh.

Phía công ty cho biết sẽ cho xe chạy theo từng đợt, tránh giờ cao điểm để hạn chế ảnh hưởng đến đời sống người dân. Ngoài ra, công ty cũng đang làm nhà kho chứa than, xã yêu cầu phủ bạt để giảm thiểu ô nhiễm…

Clip: Người dân tập trung trước nhà máy gạch phản ứng vì cho rằng gây ô nhiễm, lãnh đạo xã Tây Hồ trực tiếp đến kiểm tra, nắm thông tin để xử lý

Về việc người dân phản ánh ô nhiễm nguồn nước, không khí, ông Danh cho rằng bằng cảm quan khó có thể kết luận được. Vì vậy, UBND xã đã liên hệ với đơn vị quan trắc môi trường, tiến hành lấy mẫu kiểm tra để có cơ sở khoa học, cơ sở pháp lý để xử lý.

"Trường hợp kết quả phân tích nhà máy gây ô nhiễm thì buộc họ tạm dừng hoạt động để khắc phục; còn nếu các thông số trong ngưỡng cho phép thì sẽ đối thoại, giải thích cho người dân được rõ. Khi đã có kết quả phân tích khoa học rồi mới có thể đưa ra giải pháp xử lý dứt điểm" – ông Danh nhấn mạnh.

Theo ông Huỳnh Xuân Chính, Bí thư Đảng ủy xã Tây Hồ, sáng 22-10, ông đã đến nhà máy để ghi nhận tình hình thực tế. Hiện này, UBND xã Tây Hồ được giao làm việc với các cơ quan chuyên môn của TP Đà Nẵng, lấy mẫu phân tích cũng như tổ chức đối thoại với người dân.