Người dân TPHCM co ro trong cái lạnh 17 độ C hiếm thấy

Ngọc Vân -

(NLĐO) - Sáng sớm 9-1, nhiều khu vực ở TPHCM ghi nhận nền nhiệt giảm sâu còn 17 độ C, khiến người dân cảm nhận rõ cái lạnh hiếm gặp.

Từ gần 6 giờ, trên nhiều tuyến đường trung tâm và cửa ngõ TPHCM, hình ảnh người dân khoác áo ấm, quàng khăn, đeo găng tay khi ra đường xuất hiện khá phổ biến. Không khí se lạnh kèm gió nhẹ khiến việc di chuyển bằng xe máy vào sáng sớm trở nên "khó quen" với nhiều người.

Người dân TP.HCM co ro trong cái lạnh 17 độ Chiếm thấy - Ảnh 1.
Người dân TP.HCM co ro trong cái lạnh 17 độ Chiếm thấy - Ảnh 2.

Ghi nhận lúc 5 giờ 30 phút tại đường Hoàng Minh Giám (phường Phú Nhuận), cái lạnh buốt khiến nhiều người chạy xe tranh thủ dừng đèn đỏ để xoa tay giữ ấm.

Ghi nhận tại Công viên Gia Định (phường Hạnh Thông, TP HCM), nhiều người dân đi tập thể dục sáng trong trạng thái trùm kín mít, với áo khoác dày, khăn choàng. Một số người vừa đi bộ vừa xuýt xoa vì lạnh, nhất là ở những khu vực trống trải, nhiều gió.

Người dân TP.HCM co ro trong cái lạnh 17 độ Chiếm thấy - Ảnh 3.
Người dân TP.HCM co ro trong cái lạnh 17 độ Chiếm thấy - Ảnh 4.

Nhiều người dân trùm kín áo khi tập thể dục sáng sớm tại công viên, cố gắng giữ ấm giữa tiết trời lạnh bất ngờ.

Bà Hương Huyền (75 tuổi, ngụ phường Đức Nhuận) cho biết nhiều năm sinh sống tại TP HCM, hiếm khi cảm nhận rõ cái lạnh như sáng nay. "Thành phố này trước giờ không có mùa Đông, vậy mà nay ra đường tôi thấy lạnh thật sự" - bà Huyền nói, vừa xoa tay giữ ấm

Người dân TP.HCM co ro trong cái lạnh 17 độ Chiếm thấy - Ảnh 5.

Bà Huyền ( bìa trái) mặc nhiều lớp áo giữ ấm, ngỡ ngàng trước cái lạnh TP HCM như mùa đông miền Bắc.

Người dân TP.HCM co ro trong cái lạnh 17 độ Chiếm thấy - Ảnh 6.
Người dân TP.HCM co ro trong cái lạnh 17 độ Chiếm thấy - Ảnh 7.
Người dân TP.HCM co ro trong cái lạnh 17 độ Chiếm thấy - Ảnh 8.

Nhiều người dân ngồi bên đường, siết chặt áo khoác để chống lại cái lạnh bất ngờ 

Chia sẻ với phóng viên, ông Quách Văn Phát (69 tuổi, ngụ phường Tân Định), hành nghề xe ôm tại khu vực trung tâm TPHCM, cho biết từ khoảng 4 giờ đã ra đường mưu sinh. Theo ông Phát, cái lạnh hôm nay thấm tận da thịt, khác hẳn những buổi sáng se lạnh trước đây. "Tôi chạy xe mấy chục năm rồi, nhưng sáng nay thật sự lạnh nhất từ trước tới giờ, tay chân lạnh buốt" - ông nói.

Người dân TP.HCM co ro trong cái lạnh 17 độ Chiếm thấy - Ảnh 9.

Ngồi co ro bên đường, ông Phát ghì chặt tay vào chân để giữ ấm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 9-1, không khí lạnh hoạt động mạnh, khuếch tán sâu xuống phía Nam và chi phối thời tiết khu vực Nam Bộ. Nhiệt độ tại miền Đông Nam Bộ, trong đó có TPHCM, phổ biến ở mức 17–20 độ C, một số nơi ghi nhận mức nhiệt dưới 17 độ C. Khu vực miền Tây Nam Bộ cũng duy trì thời tiết mát mẻ, nhiệt độ thấp nhất dao động từ 19–22 độ C.

Một số ứng dụng dự báo thời tiết cho thấy trong ngày 9-1, nhiệt độ tại Nam Bộ có thể giảm sâu hơn, có nơi xuống khoảng 16 độ C – mức nhiệt hiếm gặp trong nhiều năm qua.

Người dân TP.HCM co ro trong cái lạnh 17 độ Chiếm thấy - Ảnh 10.

Theo một số ứng dụng dự báo thời tiết, gần 6 giờ ngày 9-1, nhiệt độ tại TPHCM ghi nhận còn khoảng 17 độ C

Cơ quan khí tượng nhận định trong vài ngày tới, không khí lạnh vẫn tiếp tục ảnh hưởng, khiến TPHCM và các tỉnh Nam Bộ duy trì trạng thái se lạnh vào ban đêm và sáng sớm, ban ngày trời nắng, độ ẩm thấp. Người dân được khuyến cáo giữ ấm cơ thể, nhất là người già và trẻ nhỏ, đồng thời bổ sung đủ nước để tránh tình trạng khô da, mệt mỏi do thời tiết hanh khô.

