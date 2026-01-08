Thời tiết hôm nay, 8-1: TPHCM và Nam Bộ trời lạnh, có nơi dưới 21 độ C

Trung tâm Dự báo Thủy văn quốc gia dự báo thời tiết hôm nay, 8-1, tại TPHCM và Nam Bộ phổ biến có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; gió Đông Bắc hoạt động cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ C, có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Dự báo thời tiết hôm nay ở TPHCM và Nam Bộ ngày có nắng

Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cũng cho biết mưa trái mùa trên khu vực đã giảm rõ, thời tiết chuyển ít mưa, ngày nắng, không khí se lạnh nhẹ về đêm và sáng sớm. Lưu ý độ ẩm thấp, cảm giác hanh khô tăng.

Do đó, người dân cần bổ sung nước, hạn chế làm việc lâu ngoài trời, chú ý an toàn cháy nổ trong sinh hoạt và sản xuất.

Ngoài ra, chất lượng không khí ở TPHCM được xác định ở mức "vừa phải", nhóm nhạy cảm như trẻ em, người lớn tuổi, người bị bệnh hô hấp có thể gặp triệu chứng nhẹ khi tiếp xúc lâu.

Thời tiết biển, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa): gió Đông Bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9; biển động mạnh; sóng biển cao 3-6 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.