Miền Bắc chìm trong rét đậm, rét hại, Mẫu Sơn lạnh sâu dưới 3 độ C

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 7-1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.



Vùng núi Bắc Bộ rét đậm, rét hại, đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại; khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời rét, có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi và trung du Bắc Bộ 6-9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; Nghệ An và Hà Tĩnh phổ biến từ 11-14 độ; khu vực từ Quảng Trị đến TP Huế 15-18 độ.

Khu vực Hà Nội trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này phổ biến 9-12 độ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Vùng núi Bắc Bộ đề phòng hiện tượng băng giá và sương muối.

Cụ thể, thời điểm 5 giờ 30 phút sáng ngày 7-1, nhiệt độ thực đo tại Tam Đường (Lai Châu) là 8,5 độ C, Mộc Châu (Sơn La) là 5 độ, Sapa (Lào Cai) 4,4 độ, Đồng Văn (Tuyên Quang) 5,7 độ, Mai Châu (Phú Thọ) 7,8 độ, Tam Đảo (Phú Thọ) 6,9 độ, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 2,9 độ, Hà Đông (Hà Nội) 10,2 độ, Sơn Động (Bắc Ninh) 8,2 độ.

Trời rét đậm, rét hại, nhiệt độ thực đo tại các địa phương

Các chuyên gia cảnh báo trời rét đậm, rét hại có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Trời rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối làm giảm sức đề kháng, gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh, gây thiệt hại cho gia súc, gia cầm.

Trong sản xuất nông nghiệp, rét đậm, rét hại, băng giá và sương muối có thể gây cháy lá, làm chậm quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng.