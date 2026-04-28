Người yêu sách TPHCM tiếc nuối trước ngày Cá Chép đóng cửa

Theo thông tin từ nhà sách, chương trình tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 28-4 đến ngày 15-6. Cụ thể, nhiều đầu sách được giảm giá từ 20% đến 80%, văn phòng phẩm giảm 10%. Khách hàng có hóa đơn từ 300.000 đồng, 500.000 đồng và 1 triệu đồng sẽ nhận thêm quà tặng. Bên cạnh đó, chương trình "Sách hay ngày vàng" với mức ưu đãi sâu sẽ được cập nhật mỗi ngày, diễn ra từ 8 giờ đến 22 giờ hằng ngày.

Từng được xem là một trong những không gian sách đẹp và có dấu ấn riêng tại TPHCM, Nhà sách Cá Chép gây ấn tượng với thiết kế nhiều tầng, khu vực đọc sách yên tĩnh cùng cách bài trí mang hơi hướng hiện đại. Không chỉ là nơi mua sách, đây còn là điểm đến quen thuộc của nhiều người trẻ, gia đình và những độc giả yêu thích không gian đọc giữa trung tâm thành phố.

Thông tin nhà sách đóng cửa nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt bình luận tiếc nuối từ bạn đọc. Nhiều người cho biết họ từng dành hàng giờ cuối tuần để dạo quanh các kệ sách, tìm mua những đầu sách yêu thích hoặc đơn giản là tận hưởng không khí yên tĩnh tại đây.

Đông đảo bạn đọc đến Nhà sách Cá Chép sáng 28-4

Chia sẻ với phóng viên, ông Trần Đại Thắng - nhà sáng lập Nhà sách Cá Chép, cho biết hiện đơn vị vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về hướng đi tiếp theo cho Nhà sách Cá Chép sau khi cơ sở cuối cùng đóng cửa.

Theo ông Thắng, đây không phải là quyết định có thể được đưa ra vội vàng, vì vậy ông dự kiến dành khoảng một tháng để đánh giá lại toàn diện thị trường, hành vi độc giả cũng như mô hình vận hành hiện tại nhằm tìm ra hướng đi phù hợp hơn trong dài hạn.

"Chúng tôi không chỉ là tìm một giải pháp trước mắt, mà là một hướng đi hợp lý, phù hợp với thời đại và có khả năng phát triển bền vững trong dài hạn" - ông Thắng chia sẻ.

Lý giải việc phải đóng cửa Nhà sách Cá Chép, ông Thắng cho rằng điều này phần nào phản ánh sự thay đổi rõ rệt trong thói quen mua sách của độc giả hiện nay.

Nhu cầu đọc sách vẫn còn lớn, nhưng kênh mua đã dịch chuyển mạnh sang các sàn thương mại điện tử. Điều đó cho thấy vấn đề không nằm ở việc người đọc quay lưng với sách, mà ở sự thay đổi trong cách họ tiếp cận và mua sách.

"Sự thay đổi này buộc các nhà sách truyền thống phải nhìn lại mô hình của mình. Không còn là câu chuyện duy trì như cũ, mà là thích nghi để tồn tại, và xa hơn là tìm ra con đường phát triển phù hợp trong bối cảnh mới" - ông Thắng nói.