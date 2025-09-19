HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Giáo dục

Khai trương Nhà sách và thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương

Yến Anh

(NLĐO)- Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh vừa tổ chức khai trương Nhà sách và thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương

Công ty CP Sách và Thiết bị trường học TP Hồ Chí Minh (đơn vị thành viên của NXB Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) - STB) vừa tổ chức khai trương Nhà sách và thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương (mô hình mới) tại địa chỉ 223 Nguyễn Tri Phương, Phường An Đông, Thành phố Hồ Chí Minh.

Khai trương Nhà sách và thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương- Ảnh 1.

Nhà Sách và Thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương được STB thành lập từ năm 1984. Trải qua 41 năm phục vụ, nhà sách đã cũ và cần được nâng cấp mới cho phù hợp. Vì vậy, mô hình mới của Nhà sách đã được Ban lãnh đạo STB khẩn trương xem xét, phê duyệt kế hoạch thực hiện và kịp thời ra mắt khách hàng vào ngày 16-9.

Với tổng diện tích khoảng 1.200m2 (2 tầng), Nhà sách và Thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương (mô hình mới) được bố trí hiện đại, đẹp mắt với không gian rộng rãi giúp gia tăng trải nghiệm của khách hàng với đa dạng sản phẩm như: sách giáo khoa, sách tham khảo, đồ dùng - thiết bị dạy và học, văn phòng phẩm, thiết bị, đồ chơi cho lứa tuổi mầm non, quà tặng lưu niệm…

Khai trương Nhà sách và thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương- Ảnh 2.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch HĐTV NXBGDVN Nguyễn Tiến Thanh nhấn mạnh sự kiện là một sự tiếp nối truyền thống, đồng thời cũng thể hiện một khát vọng đổi mới của STB trong thời đại công nghệ hiện nay.

"Chúng tôi rất tự hào về những thành tựu của công ty, vì STB có một điều rất đặc biệt là nhiều thế hệ cán bộ công nhân viên cùng gắn bó, một tập thể rất đoàn kết, đồng lòng vượt qua khó khăn, thách thức đi tới tương lai"- ông Nguyễn Tiến Thanh khẳng định

Khai trương Nhà sách và thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương- Ảnh 3.

Cũng trong buổi lễ, đại diện lãnh đạo NXBGDVN và STB đã cùng nhấn nút triển khai trang thương mại điện tử stbbook.vn - website cung cấp đa dạng sản phẩm sách giáo khoa, sách tham khảo, văn phòng phẩm, đồ chơi, quà tặng, thiết bị trường học… với thông tin rõ ràng, hình ảnh minh họa chân thực và nhiều tính năng hỗ trợ người dùng.

Trong dịp khai trương, nhiều sản phẩm như sách giáo dục, văn phòng phẩm, thiết bị giáo dục mầm non được giảm giá 10% cho đến hết tháng 9. Cá biệt có một số sản phẩm được giảm tới 20% đến hết năm 2025 hoặc một số đồ chơi mầm non được giảm tới 50% cho tới khi hết hàng.

Khai trương Nhà sách và thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương- Ảnh 4.

Khai trương Nhà sách và thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương- Ảnh 5.

Khai trương Nhà sách và thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương- Ảnh 6.

Khai trương Nhà sách và thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương- Ảnh 7.

Khai trương Nhà sách và thiết bị trường học Nguyễn Tri Phương- Ảnh 8.

 

