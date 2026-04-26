Văn hóa - Văn nghệ

Nhà sách Cá Chép khép lại sau 13 năm hoạt động

Kim Ngân

(NLĐO) - Cơ sở cuối cùng của Nhà sách Cá Chép tại TPHCM sắp đóng cửa sau 13 năm hoạt động, để lại nhiều tiếc nuối với độc giả yêu sách.

Cơ sở cuối cùng của Nhà sách Cá Chép tại đường Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa, TPHCM) sẽ chính thức đóng cửa sau hơn 13 năm hoạt động, khép lại hành trình của một địa chỉ quen thuộc với nhiều người yêu sách tại thành phố.

Thông tin này được đại diện Công ty Văn hóa Đông A - đơn vị vận hành Nhà sách Cá Chép - xác nhận. Theo đó, nhà sách sẽ tổ chức chương trình tri ân khách hàng từ nay đến giữa tháng 6-2026 trước khi ngừng hoạt động. Sau thời điểm này, đơn vị sẽ không tiếp tục thuê mặt bằng hiện tại.

Đại diện doanh nghiệp cho biết đang nghiên cứu chuyển đổi địa điểm trên sang mô hình kinh doanh khác thuộc lĩnh vực xuất bản nhằm phù hợp hơn với định hướng phát triển trong giai đoạn mới.

Thông tin được đăng tải trên Fanpage Nhà sách Cá Chép

Ra đời từ năm 2013, Nhà sách Cá Chép trên đường Võ Văn Tần từng được xem là một trong những không gian sách có dấu ấn riêng tại TPHCM khi kết hợp mô hình bán sách, cà phê và tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa. Nơi đây thường xuyên diễn ra các buổi ra mắt sách, gặp gỡ tác giả, thu hút đông đảo bạn đọc trẻ.

Trước khi cơ sở này đóng cửa, chi nhánh tại số 223 Nguyễn Thị Minh Khai cũng đã ngừng hoạt động vào tháng 9-2025 sau hơn một thập kỷ hoạt động. Khi đó, mọi hoạt động được dồn về cơ sở Võ Văn Tần.

Việc Nhà sách Cá Chép lần lượt đóng các chi nhánh diễn ra trong bối cảnh thị trường sách có nhiều thay đổi, đặc biệt là xu hướng mua sách trực tuyến ngày càng phổ biến.

Dù vậy, với nhiều độc giả, sự khép lại của không gian này vẫn để lại không ít tiếc nuối bởi đây từng là điểm hẹn văn hóa quen thuộc giữa lòng TPHCM.

Nhiều độc giả tiếc nuối khi Nhà sách Cá Chép chuẩn bị khép lại sau hơn 13 năm hoạt động

Chị Nguyễn Minh Anh (29 tuổi) chia sẻ từng gắn bó với nhà sách từ thời sinh viên, thường ghé vào cuối tuần để đọc sách và uống cà phê. "Đây là một trong số ít nơi cho tôi cảm giác rất yên tĩnh giữa thành phố đông đúc. Biết tin nhà sách đóng cửa, tôi thật sự buồn vì một không gian nhiều kỷ niệm sắp không còn nữa" - chị nói.

Trên mạng xã hội, nhiều bạn đọc cũng bày tỏ cảm xúc tương tự, cho rằng Nhà sách Cá Chép không chỉ là nơi mua sách mà còn là điểm hẹn văn hóa quen thuộc, lưu giữ nhiều ký ức của người yêu sách tại TPHCM.

