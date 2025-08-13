VIDEO
Những khoảnh khắc ấm áp của công nhân quét đường

Huỳnh Như - Mỹ Uyên -

13/08/2025 06:59

(NLĐO) - Dù mưa nắng hay hiểm nguy, công nhân vệ sinh vẫn bền bỉ, tìm niềm vui trên những con đường sạch và ấm lòng bởi đồng nghiệp, cộng đồng, gia đình

    Thông báo