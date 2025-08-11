Chuyện đời, chuyện nghề công nhân quét đường

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Chuyện đời, chuyện nghề công nhân quét đường

NHÓM PHÓNG VIÊN

Họ là những người âm thầm gom rác trên đường, trả lại cho thành phố vẻ sạch đẹp trước khi bình minh ló rạng

Sau khi liên hệ, đầu tháng 8-2025, nhóm chúng tôi được Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP HCM (Citenco) bố trí làm công nhân quét đường ở công viên trên đường số 3, phường Bình Tân và giao lộ Bình Long - Kênh Nước Đen, phường Bình Trị Đông.

Mỗi ngày quét dọn 5 - 8 km

20 giờ 30 phút, tại giao lộ Bình Long - Kênh Nước Đen, anh Võ Thanh Thương (quê Cần Thơ) và chị Lê Thanh Quyết (quê TP HCM) đã sẵn sàng cho ca làm đêm.

Chúng tôi cũng khoác lên người bộ đồng phục xanh, áo phản quang, đôi găng tay dày, mũ bảo hộ, chiếc đèn báo hiệu nhỏ và đem theo mỗi người 1 bình nước uống. Những vật dụng này, theo anh Thương, là "bùa hộ mệnh" của người làm nghề quét đường: "Một đêm, công nhân vệ sinh đi và về từ 5 - 8 km, tùy tuyến đường. Vì vậy mà thiếu một thứ cũng không thể bắt đầu công việc".

Với phương tiện hành nghề là chiếc chổi tre, dụng cụ hốt rác bằng sắt và xe đẩy, chúng tôi bắt tay vào việc. Quét rác tưởng đơn giản nhưng lại là công việc cần sức bền, sự dẻo dai và cả kỹ thuật. Thấy chúng tôi lớ ngớ, anh Thương, chị Quyết chỉ dẫn tận tình từ cách mặc lên người bộ đồng phục rộng thùng thình, đến xỏ đôi găng tay dày cộm.

Chuyện đời, chuyện nghề công nhân quét đường - Ảnh 1.

Phóng viên Báo Người Lao Động (phải) làm công việc của một công nhân quét đường. Ảnh: LƯƠNG ANH

Đâu vào đó rồi, chị Quyết cầm chổi đi trước, anh Thương và chúng tôi đẩy xe rác theo sau. Vừa đi, anh chị vừa dặn dò chúng tôi phải quan sát kỹ, bảo đảm địa bàn mình phụ trách không còn rác. Lượng rác nhiều thì phải nhanh tay quét dọn mới kịp quay về trước giờ xe ép rác đến.

Ở một góc công viên trên đường số 3, ca làm việc của chị Hồ Thị Kim Thương (quê Tây Ninh) và anh Ngọc cũng vừa bắt đầu. Việc đầu tiên chúng tôi phải học là cách cầm chổi. Với người mới như chúng tôi, chiếc chổi vừa dài vừa nặng nên mỗi động tác đều rối rắm.

"Tay trái giữ phần trên cán, tay phải đẩy nhẹ ở giữa. Nhẹ thôi, đừng để bụi bay ngược lại. Người làm việc lâu năm nghe tiếng chổi là có thể đoán được tuổi nghề. Người mới quét thì lóng ngóng, âm thanh lạc nhịp" - chị Thương vừa nói vừa cười. Nụ cười đôn hậu như thể công việc này chưa từng làm chị phiền lòng.

Theo những công nhân quét đường mà chúng tôi tiếp xúc, gần đây đường phố sạch hơn, ít người xả rác. "Có lẽ nhờ các chương trình của thành phố, rồi phát loa nhắc nhở hoài, tụi nhỏ đi học về cũng nói với cha mẹ…" - anh Ngọc lý giải.

Dáng người nhỏ thó nhưng tay chị Thương cầm chổi rất chắc. Từng nhịp chổi "xoạt xoạt" đều đặn, có lực, có nhịp, có cả tiết tấu. Bảy năm qua, việc cầm chổi và kiên nhẫn dọn rác là cách chị tồn tại ở thành phố.

Cứ chừng 10 bước, chị Thương lại gom rác thành cụm. Anh Ngọc đi sau, hốt rác đổ vào xe đẩy. Họ phối hợp nhịp nhàng, quét hết lề đường này đến lề đường kia, xong con phố này sang con phố khác. Cứ thế, hai người cặm cụi giữa đêm dưới ánh đèn vàng. Không nói nhiều, họ chỉ cắm cúi làm và con đường dần sạch khi họ đi qua.

Trên đường Hồng Bàng, giữa khoảng không tĩnh lặng của đêm khuya và ánh đèn đường vàng vọt, tiếng chổi lạo xạo vang lên cùng bóng dáng gầy guộc của một phụ nữ. Đó là chị Huỳnh Thị Mỹ Ái (ngụ phường Bình Tân, TP HCM), công nhân Đội Vệ sinh 4 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 11 (vẫn còn giữ tên cũ).

Chúng tôi theo chị Ái từ các tuyến đường Phú Thọ, Hồng Bàng, Tân Hóa… đến những con hẻm ngoằn ngoèo. Mỗi tối, chị di chuyển hơn chục cây số, vừa đẩy xe vừa quét rác, gom sạch từ trục đường lớn cho đến tận hẻm sâu.

"Có hôm rác nhiều, tôi phải làm đến tận 2-3 giờ sáng mới xong. Chợp mắt được một chút, tôi lại bắt đầu ca quét thứ hai, kết thúc trước khi mặt trời lên. Trở về nhà khi thành phố vừa thức giấc, tôi tiếp tục "ca" làm mới - đi chợ, nấu ăn, đưa con đi học. Giấc ngủ chẳng bao giờ trọn vẹn nhưng tôi đã quen. Đổi lại, tôi có thời gian lo cho chồng con" - chị Ái tâm sự.

Đủ kiểu vào nghề

Chị Ái "bén duyên" với nghề quét rác vào năm 2008, khi vừa tròn 23 tuổi. Công việc đến từ lời giới thiệu của mẹ chồng chị, người đã gắn bó với nghề này nhiều năm. Cả gia đình, gồm mẹ chồng, anh chồng và chị, cùng khoác lên bộ đồng phục công nhân vệ sinh, chia nhau những đêm thức trắng rong ruổi trên khắp nẻo đường thành phố.

Ca làm bắt đầu lúc 22 giờ nhưng chị Ái thường ra khỏi nhà từ 21 giờ để kịp chuẩn bị. Hiện mỗi tháng, chị kiếm được khoảng 10 triệu đồng. Đây là khoản thu nhập chính lo cho gia đình, khi chồng chị làm lao động tự do với công việc và thu nhập bấp bênh.

Chuyện đời, chuyện nghề công nhân quét đường - Ảnh 2.

Nữ phóng viên Báo Người Lao Động (trái) cùng đẩy xe rác với công nhân vệ sinh. Ảnh: TRẦN THÁI

Với chị Kim Thương, công việc này do một người bạn giới thiệu. Hồi đó, mới từ Tây Ninh lên TP HCM, chị đi phụ quán ăn nhưng lương ít, thời gian không cố định. Vô Citenco làm vệ sinh môi trường tuy cực mà ổn định, biết giờ bắt đầu, giờ kết thúc, dù đôi khi còn tùy thuộc vào… rác. Chị Thương kể: "Có nhiều đêm mưa, rác trôi đầy đường, quét rồi cũng như chưa. Nhưng chúng tôi vẫn phải đi làm vì nếu bỏ, ngày mai người ta giẫm lên rồi lại trách "rác ở đâu mà dơ thế".

Lương công nhân vệ sinh của chị Thương gần 8 triệu đồng/ tháng. Ban ngày, chị còn đi lựa ve chai thuê cho một cơ sở gần nhà trọ. Mỗi tuần làm được 2 ngày, mỗi ngày 2 giờ, kiếm được khoảng 150.000 đồng. "Thêm đồng nào hay đồng đó bởi ở trọ mà, cái gì cũng tốn kém" - chị thổ lộ.

Còn anh Ngọc vào nghề hơn 7 năm trước. Ba ngày đầu đi làm, anh nôn liên tục vì không chịu nổi mùi hôi, hai chân rã rời vì đi bộ. Làm riết thành quen, anh gắn bó với nghề này đến nay. Anh không phải thuê trọ nhưng nhà tận phường Đông Hưng Thuận, đêm nào cũng chạy xe mấy chục cây số tới điểm làm.

Trước đây, anh Ngọc vắt sữa bò thuê. Khi dịch COVID-19 bùng phát, cơ sở đóng cửa, đàn bò bán sạch, anh cũng mất việc.

Giờ đây, ban ngày anh Ngọc phụ vợ bán bún xào, bánh ướt; ban đêm đi quét rác. Con trai lớn của anh cũng theo nghề cha, làm bộ phận ép rác. Người con nhỏ của anh nay đã 22 tuổi nhưng ngây ngô. "Nó khờ khạo nhưng thương cha, hay ra đầu hẻm chờ tôi về, đêm nào cũng vậy" - anh kể.

Với anh Võ Thanh Thương, rời quê ở miền Tây lên TP HCM lập nghiệp, trải qua nhiều công việc bấp bênh, anh được người bạn giới thiệu vào làm ở Citenco. Anh cho rằng điều quý nhất trong nghề này là tinh thần đồng nghiệp. "Chúng tôi làm cùng nhau, ai cũng hiểu nỗi vất vả nên rất hòa đồng. Có hôm mệt, chỉ cần một câu nói đùa hay chai nước từ đồng nghiệp là lại vui vẻ để tiếp tục làm việc" - anh chia sẻ.

Trong khi đó, lúc 10-12 tuổi, chị Quyết đã theo mẹ làm công nhân quét đường. Tốt nghiệp THPT, chị xin trở thành "đồng nghiệp" của mẹ dù vấp phải sự phản đối. "Mẹ tôi nói đồng nghiệp đa số lớn tuổi, con gái trẻ mà đi quét rác thì khổ. Tôi thấy nghề này chẳng có gì xấu, lại góp phần làm đẹp cho phố phường, nên tôi tự hào" - chị bày tỏ.

Thu nhập trung bình của công nhân quét đường khoảng 8-10 triệu đồng/tháng, mỗi tuần nghỉ 1 ngày. Công việc cực nhọc, tiếp xúc rác thải mỗi ngày nhưng họ vẫn gắn bó. Cũng nhờ nghề quét rác mà nhiều người đã nên duyên sau thời gian làm chung, như anh Nguyễn Hoàng Hải và chị Trần Thị Thúy Hằng. "Lúc trước cứ tưởng sẽ "ế", ai ngờ gặp được cô ấy nên yêu luôn" - anh Hải dí dỏm.

0 giờ, ca làm việc kết thúc, công nhân vệ sinh tranh thủ đẩy xe rác về điểm tập kết cho kịp giờ ép rác. Con đường họ đi qua đã sạch hơn, gọn gàng hơn. Đó là niềm vui nhỏ bé nhưng đủ để họ tiếp tục công việc mỗi đêm.

Hơn 2 giờ, chúng tôi trở về nhà, chân tay rã rời, lưng và vai đau nhức, mệt đứ đừ. Thế mới thấy, công việc của những người quét rác chẳng hề dễ dàng! 

Không đón được giao thừa

Tết là thời gian bận rộn nhất của công nhân vệ sinh. Khi mọi người sum họp, họ vẫn quét rác đến 2-3 giờ sáng.

"Từ khi vào nghề, chưa năm nào tôi đón giao thừa ở nhà. Khi đó, chúng tôi ăn uống vội vàng bên đường, vừa tranh thủ tăng ca vừa nhìn pháo hoa từ xa. Nhiều khi nghĩ cũng buồn nhưng nếu mình nghỉ, rác sẽ chất như núi... Với chúng tôi, Tết trọn vẹn là khi về nhà, nghe tiếng cười nói của người thân" - chị Lê Thanh Quyết bộc bạch.

(Còn tiếp)

Tin liên quan

Vun đắp ước mơ, tiếp sức con công nhân - lao động

Vun đắp ước mơ, tiếp sức con công nhân - lao động

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực dành cho con em công nhân - lao động đã được triển khai ngay sau khi Công đoàn TP HCM thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Đồng hành với con công nhân - lao động vượt khó, học giỏi

Sáng 31-7, Tổ chức Tài chính vi mô CEP (trực thuộc LĐLĐ TP HCM) - Chi nhánh Thủ Đức đã tổ chức chương trình học bổng CEP "Chia sẻ yêu thương" năm 2025.

Hình ảnh ấn tượng chủ tịch công ty người Nhật cầm khay cơm đến chỗ ăn cùng công nhân

(NLĐO) - Trong không khí thân mật, thoải mái của bữa cơm, lãnh đạo công ty và anh chị em công nhân có cơ hội chia sẻ những câu chuyện một cách cởi mở

công nhân Công nhân quét rác TP HCM Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP HCM chuyện đời chuyện nghề
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo