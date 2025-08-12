Chuyện đời, chuyện nghề công nhân quét đường (*): Nỗi sợ không dám gọi tên

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Lao động

Chuyện đời, chuyện nghề công nhân quét đường (*): Nỗi sợ không dám gọi tên

Nhóm Phóng viên

Với công nhân quét đường, nguy hiểm là "bạn đồng hành". Đó có thể là tai nạn, kim tiêm lẫn trong rác và có cả nỗi sợ không dám gọi tên

Nhiều ngày cùng làm, cùng sinh hoạt với công nhân quét đường, chúng tôi càng hiểu và trân trọng những đóng góp âm thầm nhưng ít ai để ý đến.

Những thử thách của nghề

Thời tiết là thử thách thường trực. Mùa nắng, hơi nóng hầm hập từ mặt đường hắt lên như muốn "nuốt chửng" từng bước chân, mồ hôi vã ra liên tục, thấm đẫm lưng áo. Những ngày nắng này, đồng phục dày và khẩu trang kín mít khiến hơi thở như bị giam lại, từng nhịp chổi quét xuống đường nặng trĩu hơn. 

Mùa mưa, đường trơn trượt, chỉ một cú sẩy chân là có thể ngã nhào xuống mặt đường. Mưa lớn còn làm rác trôi lềnh bềnh, bám vào cống rãnh, càng khó nhọc hơn cho người quét rác. Áo mưa chỉ che được phần nào, còn bàn tay, bàn chân vẫn lạnh buốt, tê cứng theo từng cơn gió. Mưa kéo dài, người ướt sũng nhưng công việc vẫn phải tiếp tục, bởi rác thải không thể "chờ".

Nói về cái cực của nghề, chị Lê Thanh Quyết (công nhân Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP HCM - Citenco) chia sẻ ngày cực nhất của công nhân quét đường là lễ, Tết. Từ khi bước chân vào nghề, dường như chưa ai từng đón giao thừa. Bởi những ngày này, người dân xả bừa bãi, vô tội vạ, lượng rác nhiều, công việc kéo dài đến rạng sáng Mùng 1 Tết. Nhưng bức xúc nhất là việc nhiều người thấy công nhân đang dọn mà vẫn vô tư vứt thẳng rác xuống đường hoặc chở nguyên bao rác đổ ở góc đường...

"Tối xuống mới lộ ra nhiều chuyện khó nói. Có người chạy xe máy chở bao vải vụn to, đến khúc đường vắng thì "đánh rơi" rồi phóng đi. Bao vải văng tung tóe giữa đường, chúng tôi phải dọn. Lần sau thấy kiểu "rớt có chủ đích" này, tôi gọi theo, họ gắt: "Nói gì? Dọn rác là việc của anh!". 

Rồi đầu tôm, đầu cá được đem "giấu" vào thùng rác công cộng, lúc mở ra, mùi bốc lên, hôi thối đến ám ảnh mấy ngày liền" - anh Ngọc (công nhân Công ty Citenco) kể. Những chuyện như vậy không có ai ghi vào biên bản, cũng chẳng lên được báo cáo ngày nhưng đêm nào cũng có thể lặp lại.

Chuyện đời, chuyện nghề công nhân quét đường (*): Nỗi sợ không dám gọi tên - Ảnh 1.

Giờ cao điểm, dòng xe chen chúc, chỉ cần một chút lơ đễnh của người lái cũng đủ gây nguy hiểm cho công nhân vệ sinh. Ảnh: HUỲNH NHƯ

Hiểm nguy rình rập

Nhưng đáng lo nhất không phải thời tiết, mùi rác, khói bụi mà là tai nạn, bệnh tật và còn có nỗi sợ không dám gọi tên nằm đâu đó trong tiếng gầm xe tải, ánh đèn pha quét ngang lưng, cú phanh gấp từ xa của những người say rượu, kim tiêm, mảnh chai…

Anh Đỗ Hữu Biểu (công nhân Đội Vệ sinh Tổ 3 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 4) vào ca lúc 8 giờ 30 phút và kết thúc lúc 17 giờ 30 phút. Ban ngày rác nhiều, đòi hỏi sức bền và sự tập trung, bởi chỉ cần chậm tay, rác sẽ chất đống, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị. 

"Giờ cao điểm, dòng xe chen chúc, chỉ cần một chút lơ đễnh của người lái hay tình huống bất ngờ cũng đủ gây nguy hiểm cho công nhân vệ sinh đang làm việc sát mép đường. Không ít lần tôi chứng kiến đồng nghiệp bị xe máy, ô tô quệt trúng, nhất là vào ban đêm hoặc sáng sớm khi tầm nhìn hạn chế, tài xế phóng nhanh. Cảm giác đó vừa sợ vừa ám ảnh" - anh Biểu nói.

Cũng vì vậy mà với chị Hồ Thị Kim Thương (công nhân Công ty Citenco), sợ nhất là từ 22 giờ trở đi bởi lúc này, xe cộ dường như quên mất những bóng người đang lom khom bên vệ đường. Nhìn dáng chị co lại trong chiếc áo phản quang đẫm bụi, bàn tay siết chặt cán chổi mỗi khi tiếng máy xe vút bên tai, chúng tôi - những người thử việc - mới hiểu để sống được với nghề này cũng cần một chút dạn dày.

"Công ty có tập huấn an toàn lao động nhưng không phải lúc nào cũng tránh được rủi ro. Mấy năm trước, có một anh đang làm thì bị xe tải va trúng, bị thương nặng, phải nghỉ mấy tháng" - anh Võ Thanh Thương (công nhân Công ty Citenco) kể.

Nghề quét rác cũng từng khiến chị Huỳnh Thị Mỹ Ái (công nhân Đội Vệ sinh 4 - Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 11) trải qua tai nạn nhớ đời. Cuối năm 2020, khi đang quét rác trên cầu vượt nút giao Cây Gõ, chị bị một người đàn ông say xỉn lao xe thẳng vào, hất văng xuống đường, gây nhiều vết thương ở đầu, vai và chân. "Những ngày nằm viện, đồng nghiệp thay nhau thăm, công ty và Công đoàn hỗ trợ. Trong cơn đau, tôi vẫn ấm lòng vì không đơn độc" - chị Ái nhớ lại.

Nhiều năm trước, "quái xế" xuất hiện bất cứ lúc nào. Không ít lần nghe tiếng xe gầm rú, chị Quyết phải buông chổi, chạy nhanh lên vỉa hè, ngã bầm dập chân tay. "Mấy năm nay, lực lượng CSGT xử lý mạnh tay, nạn đua xe vắng bóng hẳn" - chị Quyết thở phào kể.

Một nỗi sợ khác là bị kẻ xấu cướp giật, đe dọa. Từng có công nhân bị cướp giật điện thoại lúc ngơi tay giữa ca hay bị đe dọa xin tiền đểu. Hoặc mỗi lần dọn rác ở thùng rác công cộng tại công viên, khu dân cư, sợ nhất là gặp phải kim tiêm, mảnh chai, đinh, dao… "Chỉ một giây bất cẩn, không chỉ đau đớn mà còn có nguy cơ mắc bệnh truyền nhiễm. Phải quan sát kỹ, đeo găng tay đầy đủ, nếu không, hậu quả có thể theo mình cả đời" - chị Quyết nhấn mạnh.

Những ngày theo chân công nhân quét rác cũng giúp chúng tôi cảm nhận rõ tình yêu và sự gắn bó của họ với nghề. Dù điểm xuất phát khác nhau, đến với nghề vì "duyên" nhưng điều níu chân họ không chỉ vì đồng lương ổn định, chế độ BHYT, BHXH giúp họ yên tâm phần nào về cuộc sống, mà trên hết là tình yêu nghề, niềm tự hào thầm lặng mỗi khi nhìn lại những con đường sạch sẽ, thoáng đãng sau ca làm.

Cũng có lẽ vì vậy mà với những người "ngoại đạo" như chúng tôi, chỉ vài nhát chổi đã nhanh chóng thấm mệt, mồ hôi túa ra ướt lưng áo, len qua găng tay, mỗi lần cúi người, nhấc chổi đều là thử thách. Thêm cái nóng âm ỉ và không khí quánh mùi rác khiến hơi thở khó nhọc, phải ngồi bệt xuống góc đường, mở khẩu trang và nón chờ chút gió lùa qua. Nhìn qua bên kia đường, các anh chị công nhân vệ sinh vẫn miệt mài với công việc, đôi tay vẫn thoăn thoắt đưa từng nhát chổi, hốt từng đụn rác, nhẹ nhàng đi hết con phố này qua con phố khác, đến tận 0 giờ ngày hôm sau. 

Đánh thức ý thức về môi trường

Nhờ chính sách môi trường quyết liệt và truyền thông kiên trì, ý thức của người dân đã chuyển biến, giúp công việc của công nhân vệ sinh đỡ nhọc nhằn hơn. Nhưng sau mỗi cây chổi vẫn là câu chuyện dài về mưu sinh, trách nhiệm.

Họ là những người giữ cho lòng đường, góc phố được sạch sẽ, cũng chính sự hiện diện lặng lẽ của họ đánh thức ý thức về môi trường trong mỗi chúng ta. Khi thấy một dáng người lom khom giữa đêm khuya, tay thoăn thoắt gom từng mảnh rác trong tiếng chổi "xoạt xoạt" trên mặt đường, liệu ai còn đủ vô tâm để tiện tay vứt thêm vỏ bánh, ly cà phê? Bởi không có mệnh lệnh nào đủ mạnh bằng tình người, không có chế tài nào hiệu quả bằng sự đồng cảm.

Khoảnh khắc ấm lòng

Anh Võ Thanh Thương kể nghề này đôi khi bị một số người coi thường, "nhìn bằng nửa con mắt" nhưng cũng có nhiều người thân thiện hỏi han, trao chai nước mát, suất ăn khuya lúc công nhân nghỉ mệt. Có người quen mặt đến mức nhớ giờ, nhớ cả số xe rác.

"Trong suy nghĩ của nhiều người, quét rác là công việc... dơ bẩn! Ngày mới vào nghề, tôi buồn và ngại nhiều lắm vì bị người ta tránh xa. Chỉ cần cầm cây chổi, đẩy xe rác đi qua là nhiều người liền bịt mũi. Nhưng theo thời gian, tôi nhận ra mình làm nghề tử tế, kiếm đồng tiền lương thiện, qua đó đóng góp cho xã hội nên không có gì phải xấu hổ" - anh Thương tâm sự.

Còn với anh Biểu, công việc của công nhân quét đường ít được chú ý, đôi khi thấy chạnh lòng vì bị đối xử thiếu tôn trọng nhưng những lời động viên của gia đình, sự sẻ chia từ đồng nghiệp, đơn vị hay đơn giản là nụ cười, cái gật đầu cảm ơn từ người dân cũng đủ xua tan mệt mỏi, là động lực kéo họ trở lại với công việc mỗi ngày.

(Còn tiếp)

________________

(*) Xem Báo Người Lao Động từ số ra ngày 11-8

Tin liên quan

Đồng hành với con công nhân - lao động vượt khó, học giỏi

Đồng hành với con công nhân - lao động vượt khó, học giỏi

Sáng 31-7, Tổ chức Tài chính vi mô CEP (trực thuộc LĐLĐ TP HCM) - Chi nhánh Thủ Đức đã tổ chức chương trình học bổng CEP "Chia sẻ yêu thương" năm 2025.

Vun đắp ước mơ, tiếp sức con công nhân - lao động

Nhiều hoạt động chăm lo thiết thực dành cho con em công nhân - lao động đã được triển khai ngay sau khi Công đoàn TP HCM thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy

Chuyện đời, chuyện nghề công nhân quét đường

Họ là những người âm thầm gom rác trên đường, trả lại cho thành phố vẻ sạch đẹp trước khi bình minh ló rạng

công nhân quét đường nguy hiểm mỹ quan đô thị an toàn lao động bệnh truyền nhiễm cống rãnh công nhân hốt rác
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo