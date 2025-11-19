Giá hành lá 110.000 đồng/kg, làm sao hạ nhiệt?

Những tuần gần đây, nhiều người nội trợ ở TP HCM than phiền chuyện giá rau tăng vọt, thậm chí tương đương hoặc cao hơn giá thịt, cá trong bữa ăn hằng ngày. Giá nhiều loại rau tăng vọt lên tới 30.000 – 40.000 đồng/kg, một số loại vượt 100.000 đồng/kg.

Giá rau tăng quá cao khiến các bà nội trợ lẫn người kinh doanh ăn uống đều "khóc thét". Bà Nguyễn Kim Cương, bán bánh canh trên đường Vạn Kiếp (phường Gia Định, TP HCM) nói nhiều thực khách chỉ ăn ngoài, không đi chợ nên không biết giá cả tăng nên bà phải giải thích "vì rau quá mắc nên phải giảm định lượng". Ví dụ, như hành lá, trước chỉ 30.000 đồng/kg sau tăng lên 80.000 đồng/kg và giờ là 110.000 đồng/kg. "Rất may là giá đỗ và rau đắng chỉ tăng nhẹ nên tôi không phải bớt của khách nhiều" - bà nói.

Một số mặt rau củ ở chợ đầu mối tăng giá mạnh

Theo ông Lưu Lập Đức, Giám đốc Công ty TNHH Agri Đức Tiến (Lâm Đồng), đợt mưa bão vừa qua khiến nhiều vùng trồng rau hư hại nặng, sản lượng giảm sâu nên giá tăng mạnh. “Doanh nghiệp giờ hoạt động theo kiểu có gì bán nấy. Rau thơm, xà lách có loại gần 100.000 đồng/kg; cà chua gần 40.000 đồng/kg; dưa leo 25.000 – 30.000 đồng/kg. Đó là giá tại vườn” - ông Đức chia sẻ.

Ông dự báo giá rau xanh sẽ còn cao đến hết tháng 12 vì cần thời gian phục hồi sản xuất, trong khi hàng nhập khẩu cũng về ít.

Ghi nhận tại các chợ lẻ ở TP HCM như Bà Chiểu, Thị Nghè, Hòa Bình, Tân Định, hiện giá rau vẫn neo cao ở mức 40.000 – 60.000 đồng/kg. Chị Tâm, tiểu thương chợ Thị Nghè, cho biết giá tại đầu mối tăng mạnh nên buộc phải bán cao hơn. Tuy nhiên, chị không dám tăng thêm vì “sợ mất khách”.

Ban quản lý một số chợ đầu mối cho biết sau mưa bão, nhiều vùng trồng rau củ đang khôi phục, dự kiến nguồn cung sẽ dồi dào trở lại, giúp giá hạ nhiệt. Tuy vậy, mức giảm phụ thuộc rất lớn vào thời tiết.

Bà Lê Hà Mộng Ngọc, Giám đốc Điều hành Công ty Công nghệ Sinh học Nấm Việt (xã Phú Hòa Đông, TP HCM), cho biết chuỗi liên kết 10 ha rau củ của công ty bà bị ảnh hưởng nặng. “Mỗi ngày trước đây thu hơn 500 kg, giờ chỉ còn khoảng 200 kg. Hẹ, cải dún, xà lách gần như mất trắng” - bà Ngọc nói.

Theo bà Ngọc, hiện nhiều nông hộ đã xuống giống lại nhưng phải chờ thêm 2 – 3 tuần mới có thể thu hoạch. Nếu thời tiết tiếp tục mưa, ngập, giá rau sẽ khó hạ. “Ngay cả khi nguồn cung ổn định trở lại, giá cũng khó về mức cũ mà sẽ cao hơn 5.000 đồng/kg để bù lại chi phí và tránh thua lỗ” - bà nhận định.

Trả lời câu hỏi của phóng viên Báo Người Lao Động về việc giá rau xanh tại TP HCM tăng mạnh trong thời gian gần đây và nguy cơ “té nước theo mưa”, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP HCM, cho biết trong bối cảnh thời tiết bất lợi, sản lượng rau giảm mạnh, chi phí sản xuất và vận chuyển tăng, dẫn đến giá bán tăng theo quy luật cung – cầu.

Theo ông Phương, khi giá tăng cao, nông dân có xu hướng mở rộng diện tích trồng rau hoặc chuyển đổi từ các loại cây trồng khác sang rau xanh do lợi nhuận hấp dẫn hơn. Với đặc thù là cây trồng ngắn ngày, chỉ sau một thời gian ngắn, nguồn cung sẽ dần phục hồi, từ đó thị trường sẽ tự điều chỉnh và giá rau sẽ “hạ nhiệt”.