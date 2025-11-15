Rau xanh tăng chóng mặt ở chợ bán lẻ, nhiều bà nội trợ thở dài

Sáng 15-11, tại nhiều chợ lẻ ở TP HCM như Thị Nghè, Bà Chiểu, Bình Khánh hay Đo Đạc, giá rau củ vẫn tiếp tục tăng mạnh so với những ngày mưa bão, thậm chí có loại cao gấp đôi, gấp ba lần so với giá tại chợ đầu mối. Mức chênh lệch lớn khiến nhiều người tiêu dùng bất ngờ và phải thay đổi thói quen mua sắm.

Cụ thể, cải ngọt vài ngày trước đã tăng lên 40.000 đồng/kg, nay tiếp tục nhích lên 42.000-45.000 đồng/kg, tùy tiểu thương. Trong khi đó, giá tại chợ đầu mối chỉ khoảng 30.000 đồng/kg.

Cải xanh cũng có mức chênh lệch tương tự: 32.000 đồng/kg ở đầu mối nhưng lên tới 45.000 đồng/kg tại chợ lẻ.

Khổ qua giảm nhẹ ở đầu mối xuống còn 28.000 đồng/kg nhưng tại chợ lẻ lại tăng từ 35.000 đồng lên 37.000-38.000 đồng/kg, thậm chí một số điểm bán niêm yết tròn 40.000 đồng.

Nhiều loại rau xanh thông dụng khác cũng bị đẩy giá. Dưa leo tại chợ đầu mối giảm còn 17.000 đồng/kg nhưng ra chợ lẻ lại bán tới 30.000-35.000 đồng. Cải thảo ở chợ đầu mối có giá 18.000 đồng, trong khi chợ lẻ bán gần 40.000 đồng. Rau muống tại đầu mối chỉ 10.000 đồng/kg nhưng tại chợ lẻ lên đến 35.000 đồng. Rau tần ô từ 25.000 đồng/kg ở đầu mối bị đẩy lên gần 50.000 đồng/kg ở chợ lẻ.

Nhiều bà nội trợ đi chợ than thở mức giá này thậm chí còn cao hơn những ngày Tết.

Giá rau cao nên nhiều người hạn chế mua

Thông tin từ chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, vài ngày gần đây lượng rau củ về chợ đã ổn định ở mức 1.600-1.700 tấn/ngày. Mưa nhiều nên có một số mặt hàng đang giảm giá do sức tiêu thụ ở chợ giảm.

Còn tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, lượng rau củ về chợ đạt 1.478 tấn/ngày, tăng gần 300 tấn so với đầu tuần, giá cả các mặt hàng rau củ ổn định.

Chị Huệ, tiểu thương chợ Thị Nghè, cho biết giá rau củ hiện vẫn đứng ở mức cao, chưa có dấu hiệu giảm. Thậm chí, một số mặt hàng rau lá tiếp tục tăng thêm một vài ngàn đồng/kg so với hai, ba ngày trước. Nguyên nhân chủ yếu do chợ đầu mối thay đổi giá liên tục. Ngoài ra, chất lượng rau lá "xấu", hư hỏng nhiều do mưa bão.

Chị Hồng ở phường Thạnh Mỹ Tây cho biết giá rau lá quá cao nên cả tuần qua chị phải chuyển qua mua các mặt hàng có giá rẻ như bắp cải chỉ khoảng 14.000 đồng/kg, bí đỏ 20.000 đồng/kg, su su 20.000 đồng/kg. "Hy vọng vài ngày tới thời tiết tốt hơn, giá rau củ giảm xuống để nhiều người mua cho gia đình sử dụng" - chị Hồng mong mỏi.