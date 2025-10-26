HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nước sông ở Đà Nẵng đang dâng cao, miền núi sạt lở khắp nơi

Trần Thường

(NLĐO) – Nhiều thủy điện ở phía thượng nguồn thông báo xả lũ với lưu lượng lớn, nước sông ở Đà Nẵng đang dâng cao, nhiều nơi nguy cơ bị ngập lụt.

Ngày 26-10, trên địa bàn TP Đà Nẵng có mưa lớn trên diện rộng, nhất là tại các địa phương miền núi. Trên nhóm cộng đồng phòng chống thiên tai của TP Đà Nẵng, lãnh đạo địa phương và các ngành chức năng liên tục cập nhật các hình ảnh mưa lớn gây sạt lở đường, ách tắc giao thông. Nhiều nơi nước sông đang dâng cao, cuồn cuộn chảy.

Clip: Thủy điện Sông Tranh 2 xả lũ trưa 26-10

Tại xã Trà Tập, báo cáo nhanh của xã cho thấy sạt lở ảnh hưởng đến nhà của 2 hộ dân và hàng loạt tuyến đường. Lực lượng chức năng đã hỗ trợ di dời tài sản và người dân đến nơi an toàn.

Sạt lở khắp nơi ở các xã miền núi Đà Nẵng

Tại xã Trà Leng cũng xảy ra hàng loạt điểm sạt lở ở các tuyến đường, trường học, khu thể thao và nhà dân. Xã Tà Leng đã di dời 51 hộ/163 khẩu về địa điểm an toàn.

Sạt lở gây ách tắc giao thông trên đèo Lò Xo

Tại khu vực gần đèo Lò Xo trên đường Hồ Chí Minh thuộc địa phận xã Phước Năng - TP Đà Nẵng cũng xuất hiện một điểm sạt lở khá nghiêm trọng khiến giao thông bị tắc nghẽn, hiện các đơn vị cơ giới đường bộ đang xử lý.

Sạt lở trên Quốc lộ 40B ở xã Nam Trà My

Chính quyền địa phương đề nghị đơn vị quản lý đường bộ tạm thời không cho xe đường dài tiếp tục di chuyển đến đèo Lò Xo... Hiện các xe không thể lưu thông, nối đuôi nhau hàng dài, đất đá có thể tiếp tục bị sạt lở, gây nguy hiểm cho tính mạng tài xế và phương tiện...

Clip: Thủy điện Đăk Mi 4 xả lũ với lưu lượng lớn

Hiện tại, nhiều thủy điện ở phía thượng nguồn Đà Nẵng đang xả lũ. Trong đó, thủy điện Sông Tranh 3 thông báo xả lũ từ 11 giờ 45 phút, với lưu lượng từ 1.550 đến 2.490 m3/giây; thủy điện Đăk Mi 4 điều tiết lũ với lưu lượng từ 500 m3/giây - 4.500 m3/giây từ 11 giờ 30 phút; thủy điện Sông Bung 4 bắt đầu vận hành xả lũ từ 14 giờ với lưu lượng từ 50 m3/giây – 700 m3/giây; thủy điện A Vương xả với lưu lượng từ 25 đến 600 m3/giây từ 14 giờ chiều 26-10.

Các lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di dời nhà cửa bị sạt lở

Theo số liệu cập nhật lúc 13 giờ chiều 26-10, lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Đăk Mi 4 lên tới hơn 3.700 m3/giây, thủy điện này xả lũ qua tràn với lưu lượng hơn 2.557 m3/giây; nước về hồ thủy điện Sông Tranh 2 với lưu lượng hơn 3.850 m3/giây, thủy điện này xả lũ với lưu lượng hơn 1.170 m3/giây.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Trung Bộ trưa 26-10, do mưa lớn, từ hôm nay (26-10) đến ngày 29-10, trên các sông thuộc TP Đà Nẵng khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Đỉnh lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn dao động ở mức báo động 1 đến báo động 2, có nơi trên báo động 2; sông Hàn và sông Tam Kỳ ở mức báo động 1 đến báo động 2. Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi TP Đà Nẵng.

Theo dự báo, trong 24 giờ đến 48 giờ tới, các xã, phường tại TP Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng và vùng núi tây bắc phổ biến 150-350mm, có nơi trên 450mm; các phường, xã vùng núi phía nam phổ biến 200-400mm, có nơi trên 500mm.

Cảnh báo, chiều và đêm 28-10, tại thành phố Đà Nẵng tiếp tục có mưa vừa, rải rác mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50 100mm, có nơi trên 150mm. Đợt mưa này còn diễn biến phức tạp và kéo dài trong những ngày tới.

