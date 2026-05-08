Ồn ào Hải Đăng Doo liên quan "bóng cười": Ban tổ chức concert có động thái gì?

Những giờ qua, cái tên Hải Đăng Doo (tên thật Đỗ Hải Đăng, sinh năm 2000) bất ngờ trở thành từ khóa phủ sóng mạng xã hội sau loạt hình ảnh gây tranh cãi liên quan đến một buổi tiệc riêng tại khách sạn ở Đà Nẵng. Từ một bài đăng cá nhân, vụ việc nhanh chóng lan rộng trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo hàng loạt đồn đoán, tranh luận.

Nguồn cơn ồn ào bắt đầu khi một cô gái đăng tải loạt ảnh và clip lên mạng xã hội, đồng thời tag trực tiếp tên Hải Đăng Doo. Trong bài viết, cô gái này chia sẻ khoảnh khắc tại một khách sạn được cho là ở Đà Nẵng, nơi xuất hiện nhiều người trẻ cùng không gian tiệc tùng khá riêng tư.

Ồn ào lần này nhanh chóng tạo ảnh hưởng đến những chương trình có sự tham gia của nam ca sĩ. Đáng chú ý nhất là "Sao nhập ngũ Concert 2026", dự kiến diễn ra tại Trường đua F1 Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 9-5 tới.

Theo ghi nhận của cư dân mạng, fanpage chính thức của chương trình ban đầu từng đăng bài quảng bá có nhắc đến Hải Đăng Doo cùng Hậu Hoàng. Tuy nhiên sau khi tranh cãi nổ ra, bài viết đã được chỉnh sửa, xóa tên nam ca sĩ trước khi bị ẩn hoàn toàn khỏi fanpage.



