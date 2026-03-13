HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Sức khỏe

Nam thanh niên co giật sau khi hít bóng cười

D.Thu

(NLĐO) - Nam bệnh nhân 30 tuổi co giật, rối loạn ý thức kéo dài sau khi hít bóng cười, phải nhập viện cấp cứu. Bác sĩ cảnh báo nguy cơ ngộ độc khí N2O.

Nam bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trong tình trạng co giật từng cơn, không tỉnh táo, rối loạn ý thức kéo dài 3 ngày do hít bóng cười.

Nam thanh niên co giật sau khi hít bóng cười - Ảnh 1.

Nam bệnh nhân co giật, phải nhập viện sau khi hít bóng cười. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Theo bác sĩ Đào Thị Hương, Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, thời điểm nhập viện, bệnh nhân được xử trí theo phác đồ ổn định hô hấp, huyết động, cắt cơn co giật và thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cần thiết để tìm nguyên nhân.

Tuy nhiên, kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT), cộng hưởng từ (MRI) sọ não cùng các xét nghiệm máu, nước tiểu và dịch não tủy đều trong giới hạn bình thường. Sau khi hội chẩn chuyên môn, các bác sĩ định hướng khả năng ngộ độc cấp và tiến hành điều trị theo phác đồ phù hợp.

Sau 2 ngày điều trị tích cực, tình trạng người bệnh dần cải thiện, hết co giật, có thể ngồi dậy và đi lại. Khi hồi phục, khai thác bệnh sử, người bệnh cho biết có sử dụng bóng cười.

Theo bác sĩ, bóng cười chứa khí N2O (nitơ oxit). Khi hít trực tiếp với mục đích giải trí, khí này có thể gây ngộ độc thần kinh, dẫn đến co giật, rối loạn ý thức, tê bì, yếu cơ, thậm chí liệt tứ chi; đồng thời ảnh hưởng đến tim mạch, trí nhớ và tâm lý. Việc sử dụng kéo dài còn có thể gây lệ thuộc tương tự các chất gây nghiện.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng bóng cười dưới bất kỳ hình thức nào. Khi xuất hiện các dấu hiệu như tê bì, yếu cơ, mất thăng bằng hoặc rối loạn ý thức sau khi hít khí cười, cần đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời.

cấp cứu ngộ độc bóng cười hít bóng cười
