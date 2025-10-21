HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Pháp luật

Một nữ ca sĩ vi phạm giao thông, chống đối không mở cửa xe và thản nhiên hít bóng cười

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) – Bị yêu cầu dừng xe kiểm tra, nữ ca sĩ không chấp hành mà đóng cửa ô tô, thản nhiên hít bóng cười trước mặt lực lượng CSGT và người dân.

Ngày 21-10, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một nữ tài xế về các lỗi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Trước đó, khoảng 22 giờ ngày 1-9, tổ tuần tra thuộc Trạm CSGT Hòa Hải (Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng) trong lúc tuần tra phát hiện ô tô con BKS 92A - 563... do một nữ tài xế điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Một nữ ca sĩ vi phạm giao thông, đóng cửa xe hút bóng cười - Ảnh 1.

Nữ ca sĩ đóng cửa ô tô rồi ngang nhiên lôi bóng cười ra hít trước mặt lực lượng chức năng và người dân

Một nữ ca sĩ vi phạm giao thông, đóng cửa xe hút bóng cười - Ảnh 2.

Đám đông người dân bức xúc trước hành vi của nữ ca sĩ Đ.K.T.

Tuy nhiên, nữ tài xế phớt lờ và tăng ga bỏ chạy. Khi đến trước số nhà 63 Hồ Xuân Hương (phường Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) thì bị lực lượng CSGT chặn lại.

Lúc này, nữ tài xế có biểu hiện không tỉnh táo, không hợp tác.

Đáng nói, người này ngồi trên ghế lái, không mở cửa ô tô và lấy bóng cười (khí N2O) ra hít trước sự chứng kiến của lực lượng chức năng và người dân.

Nữ tài xế này được xác định tên Đ.K.T. (SN 1994, trú phường Điện Bàn Đông, TP Đà Nẵng).

Với các lỗi Không chấp hành hiệu lệnh, hướng dẫn của người kiểm soát giao thông, không có GPLX, nữ tài xế Đ.K.T phải chịu mức phạt tiền 38 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng xử phạt chủ ô tô 92A - 563... mức phạt 29 triệu đồng về lỗi: Để cho người không đủ điều kiện theo quy định. Tổng mức phạt lên đến 67 triệu đồng.

Một nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết, khi làm việc với cơ quan công an, bà Đ.K.T. (SN 1994) cho biết mình là ca sĩ nổi tiếng.

Công chúng từng biết đến ca sĩ Đ.K.T với vai trò thành viên của một nhóm nhạc nữ, và từng là Á quân một cuộc thi truyền hình vào năm 2018. Sau khi nhóm tan rã, Đ.K.T. hoạt động solo và tham gia nhiều chương trình truyền hình.

Clip: Nữ ca sĩ vi phạm giao thông, thản nhiên đóng cửa xe hút bóng cười tại Đà Nẵng

Với hành vi tàng trữ bóng cười, mới đây, Công an phường Ngũ Hành Sơn có thông báo gửi đến UBND, Công an phường Điện Bàn Đông (đơn vị quản lý địa phương) về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với ca sĩ D.K.T. về hành vi "tàng trữ hàng cấm".

Cụ thể, qua kiểm tra trên xe ô tô do ca sĩ D.K.T. điều khiển, Công an phường Ngũ Hành Sơn phát hiện 4 bình khí cười (khí N2O).

Tại cơ quan công an, T. khai nhận cùng một người bạn (không rõ lai lịch) mua số khí cười trên với giá khoảng 4 triệu đồng tại một quán bar ở đường Trần Quốc Toản (phường Hải Châu, TP Đà Nẵng) để sử dụng.

Do đó, Cơ quan công an có đủ cơ sở xác định bà D.K.T. đã vi phạm hành chính với hành vi "tàng trữ hàng cấm". Mức phạt 1,5 triệu đồng.

