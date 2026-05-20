Phú Quốc tiếp tục cưỡng chế 4 cá nhân bao chiếm 46.000 m2 đất rừng

Tin - ảnh - clip: Dung Hoàng - Phúc Nguyên -

(NLĐO) - Cơ quan chức năng ở Phú Quốc buộc các cá nhân phải nộp lại tổng số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 329 triệu đồng

Ngày 20-5, UBND tỉnh An Giang và UBND đặc khu Phú Quốc tổ chức cưỡng chế 4 cá nhân đã tự ý rào trụ bê tông, xây dựng công trình và trồng cây trái phép trên đất do nhà nước và Vườn Quốc gia Phú Quốc quản lý. 

Tổng diện tích đất công bóc tách và thu hồi trong đợt này lên tới 46.000 m2.

Lực lượng chức năng đọc quyết định cưỡng chế

Toàn bộ diện tích đất này đều nằm trong phân khu đất rừng đã được phê duyệt chuyển mục đích sử dụng để triển khai 2 dự án hạ tầng đặc biệt trọng điểm của địa phương, đó là: Dự án Hồ nước Cửa Cạn và Dự án Khu tái định cư Cửa Cạn.

Đây là 2 trong 21 dự án, công trình phục vụ APEC 2027 tổ chức tại Phú Quốc. Việc chiếm dụng đất trái phép của các cá nhân này thời gian qua đã trực tiếp gây ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải phóng mặt bằng, làm chậm trễ tiến trình xây dựng các công trình dân sinh và điều tiết nguồn nước chiến lược cho toàn đặc khu Phú Quốc.

Bên cạnh việc buộc khôi phục lại nguyên trạng ranh giới, mốc giới thửa đất và trả lại đất vi phạm, cơ quan chức năng còn buộc các cá nhân phải nộp lại tổng số tiền thu lợi bất hợp pháp hơn 329 triệu đồng vào Kho bạc Nhà nước.

Trước đó, vào ngày 13-5, tại dự án Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán, cơ quan chức năng của đặc khu Phú Quốc đã triển khai cưỡng chế đối với 5 hộ dân không hợp tác giao mặt bằng thực hiện dự án phục vụ cho APEC 2027 dù đã được liên lạc nhiều lần.

Thông qua những đợt cưỡng chế quyết liệt là lời cảnh báo của chính quyền đặc khu Phú Quốc đối với những cá nhân có ý định trục lợi từ tài nguyên rừng.

Sự phối hợp chặt chẽ giữa Công an đặc khu Phú Quốc, Hạt Kiểm lâm, Vườn Quốc gia Phú Quốc và chính quyền địa phương thể hiện quyết tâm bảo vệ tài nguyên và bảo đảm quỹ đất sạch cho các dự án an sinh xã hội.

