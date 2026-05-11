Bạn đọc

Phú Quốc cưỡng chế nhiều hộ dân cố tình chiếm đất rừng đặc dụng

Tin - ảnh: Dung Hoàng

(NLĐO) - Công tác cưỡng chế đối với việc bao chiếm 2.913,4 m2 đất rừng đặc dụng ở Phú Quốc dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-5.

Sáng 11-5, chính quyền đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang đã tổ chức cưỡng chế đối với các hộ dân vi phạm tại khu vực Suối Lạng, khu phố Gành Dầu. Đây được coi là "điểm nóng" bao chiếm đất rừng đặc dụng nhiều năm qua với tổng cộng 15 trường hợp vi phạm trên diện tích 5.854 m2.

Lực lượng chức năng ở Phú Quốc đọc quyết định cưỡng chế

Các trường hợp vi phạm điển hình bao gồm: Ông L.V.H. chiếm hơn 1.100 m2 đất rừng để san lấp và xây móng nhà. Ông T.V.C. vi phạm trên 2 khu đất, trong đó đã xây dựng trái phép tới 4 căn nhà. Bà N.T.B.V. và ông H.V.H. dù đã nộp tiền xử phạt hành chính nhưng vẫn chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả và chưa tháo dỡ các công trình vi phạm trên đất công.

Đáng chú ý, nhiều hộ dân như ông C., bà V. và ông N.V.H. đã từng khởi kiện ra tòa án các cấp. Tuy nhiên, các bản án phúc thẩm đều tuyên bác yêu cầu khởi kiện, khẳng định các quyết định xử phạt và cưỡng chế của chính quyền là hoàn toàn đúng quy định pháp luật.

Trước đó, trong buổi tiếp công dân vào ngày 9-5, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc - đã trực tiếp lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và giải thích rõ các quy định đối với các hộ dân.

Ông Khoa khẳng định cá nhân ông và chính quyền không muốn thực hiện việc cưỡng chế. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, nếu người dân không chấp hành quyết định xử lý hành chính thì buộc phải cưỡng chế. Các quyết định xử lý đã được ban hành từ năm 2022 nên kêu gọi bà con tự nguyện thực hiện quyết định xử lý để tránh bị cưỡng chế.

Tại buổi đối thoại, một số hộ dân đã đồng ý ký biên bản bàn giao lại đất lấn chiếm. Tuy nhiên, vẫn còn một số hộ vẫn cố tình không chấp hành.

Lực lượng chức năng họp triển khai công tác cưỡng chế đúng theo quy định pháp luật

Thậm chí, vào chiều 10-5, một nhóm khoảng 30 người (chủ yếu là phụ nữ và trẻ em) đã tập trung để xuyên tạc bản chất vụ việc. Họ tìm cách thay đổi thông tin từ "cưỡng chế chiếm đất rừng" sang "thu hồi đất không bồi thường" nhằm gây dư luận bất lợi và tạo sự đối kháng với lực lượng chức năng.

Nhóm này sử dụng phương thức chống đối bằng cách lấy trẻ em và phụ nữ làm "lá chắn" để ghi hình, phát tán lên mạng xã hội nhằm gây mất an ninh trật tự. Trước tình hình đó, lực lượng chức năng đã mời các đối tượng liên quan làm việc.

Công tác cưỡng chế dự kiến diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-5

Nhờ công tác tuyên truyền tích cực, tính đến nay đã có 6 trường hợp đã tự giác chấp hành bàn giao diện tích 2.940,60 m2; 9 trường hợp còn lại buộc chính quyền địa phương phải huy động hơn 230 cán bộ, chiến sĩ công an cùng các ban ngành đoàn thể để thực hiện cưỡng chế bắt buộc.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc có cuộc đối thoại với các hộ dân vào ngày 9-5

Công tác cưỡng chế đối với diện tích 2.913,4 m2 còn lại dự kiến sẽ diễn ra trong 2 ngày 11 và 12-5.

Tại buổi đối thoại, một số hộ dân đã đồng ý ký biên bản bàn giao diện tích đất rừng bao chiếm trước đó

Qua cuộc cưỡng chế thu hồi đất rừng quốc gia của đặc khu Phú Quốc hôm nay cho thấy sự đồng thuận chung của người dân và quyết tâm xử lý kiên quyết của chính quyền đối với các hành vi lấn chiếm vườn quốc gia nhằm giữ vững màu xanh bền vững cho "đảo ngọc" Phú Quốc.

