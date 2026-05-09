Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc nói về “tình và lý” trong xử lý vi phạm đất đai ở Gành Dầu

Ngày 9-5, ông Trần Minh Khoa - Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang - đã chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ để xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai tại khu vực Gành Dầu.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc tiếp 13 hộ dân

Ông Nguyễn Lê Quốc Toàn - Phó Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc, Trưởng Ban Cưỡng chế - báo cáo tại buổi làm việc

Đây là động thái quyết liệt nhằm lập lại trật tự kỷ cương, đặc biệt là tại các khu vực đất rừng đặc dụng đang bị xâm canh, lấn chiếm.

Tại buổi tiếp dân, Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc đã trực tiếp đối thoại với 13 hộ dân tại khu phố Chuồng Vích – Gành Dầu.

Nội dung trọng tâm là vận động các hộ gia đình tự giác chấp hành các quyết định cưỡng chế, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm lấn chiếm đất rừng đặc dụng và xây dựng

Trong suốt buổi tiếp dân, người đứng đầu UBND đặc khu Phú Quốc đã lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của từng hộ dân; đồng thời giải thích rõ ràng các quy định pháp luật. Mục tiêu của chính quyền là kiên quyết bảo vệ rừng đặc dụng và lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý đất đai tại địa phương.

Ông Trần Minh Khoa khẳng định cá nhân ông và chính quyền không muốn thực hiện việc cưỡng chế. Tuy nhiên, theo quy định pháp luật, nếu người dân không chấp hành quyết định xử lý hành chính thì buộc phải cưỡng chế. Các quyết định xử lý đã được ban hành từ năm 2022 nên kêu gọi bà con tự nguyện thực hiện quyết định xử lý để tránh bị cưỡng chế.

Người dân chia sẻ khó khăn tại buổi làm việc

Về phía người dân địa phương, họ mong muốn UBND đặc khu Phú Quốc xem xét hỗ trợ nguồn lực di dời vật kiến trúc ra khỏi phạm vi đất vi phạm, bố trí tái định cư và có thể lùi ngày cưỡng chế để sắp xếp chỗ ở ổn định.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc hứa sẽ xem xét dời ngày cưỡng chế lùi lại khoảng 7 đến 10 ngày. Tuy nhiên, việc này cần phải xin ý kiến và thống nhất với Công an tỉnh An Giang vì kế hoạch lực lượng bảo vệ đã được lên phương án từ trước.

Về lâu dài, ông Khoa đã chỉ đạo các đơn vị địa phương đặc biệt quan tâm, rà soát những hộ dân thật sự khó khăn để đưa vào danh sách xét duyệt bố trí nhà ở xã hội ngay khi các dự án hoàn thiện.

"Sau khi chấp hành, bà con vẫn hoàn toàn có quyền khiếu nại theo pháp luật nếu thấy chưa thỏa đáng. Mong bà con hãy thấu hiểu, đồng hành cùng chính quyền để thượng tôn pháp luật và sớm ổn định cuộc sống" – Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc giải thích với các hộ dân.

Kết luận buổi làm việc, lãnh đạo đặc khu yêu cầu các hộ dân cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tự giác tháo dỡ công trình vi phạm để tránh việc phải áp dụng các biện pháp cưỡng chế hành chính nghiêm khắc trong thời gian tới.

Một hộ dân ký biên bản đồng ý giao đất tại buổi làm việc

Qua buổi làm việc, đã có 3/13 trường hợp đồng ý tại chỗ; còn lại 10 trường hợp hứa sẽ trả lời trong thời gian sớm nhất.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc đi kiểm tra thực tế hiện trạng các khu đất công bị người dân lấn chiếm

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quốc giao Phòng Nông nghiệp và Môi trường phối hợp cùng các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo việc cưỡng chế diễn ra an toàn, đúng trình tự đối với những hộ vẫn không chấp hành.