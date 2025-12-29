Ra đời từ năm 1965, pickleball từng được xem là môn thể thao giải trí đơn giản, phù hợp cho mọi lứa tuổi. Thế nhưng đến năm 2025, bộ môn này đã trở thành hiện tượng toàn cầu, đặc biệt bùng nổ ở phân khúc du lịch nghỉ dưỡng cao cấp, nơi thể thao, phong cách sống và kinh tế giao thoa mạnh mẽ.

Không còn giới hạn ở các sân chơi ngoại ô hay khu thể thao cộng đồng, pickleball xuất hiện ngày càng dày đặc tại các khu nghỉ dưỡng 5 sao, đảo tư nhân và những câu lạc bộ đẳng cấp dành cho giới thượng lưu tại Mỹ và nhiều quốc gia phát triển. Pickleball dần gắn liền với lối sống hiện đại, năng động và sang trọng tại Mỹ.

Đầu năm 2025, Hiệp hội Thể thao và Thể hình Mỹ (SFIA) đã vinh danh pickleball là môn thể thao phát triển nhanh nhất nước Mỹ năm thứ tư liên tiếp, minh chứng cho sức lan tỏa chưa từng có.

Từ giải trí cuối tuần đến ngành công nghiệp hàng triệu USD

Pickleball không chỉ bùng nổ về số người chơi mà nhanh chóng hình thành một ngành công nghiệp trị giá hàng trăm triệu USD tại nơi khai sinh. Với hơn 68.000 sân trên toàn nước Mỹ trong năm 2025, bộ môn này tạo ra dòng chảy du lịch - thể thao mạnh mẽ, kéo theo doanh thu khổng lồ cho các địa phương.

Pickleball không chỉ là xu hướng phong trào mà còn là một nguồn kinh tế khổng lồ cho nhiều ngành cùng phát triển tại Việt Nam

Theo thống kê của DinkUSA , Giải Minto US Open Pickleball Championship 2025 tại Naples (Florida) quy tụ hơn 3.450 VĐV và 55.000 khán giả, mang về hơn 14 triệu USD cho kinh tế địa phương. Giải vô địch thế giới của United Pickleball Association tại Farmers Branch (Texas) với 4.200 VĐV, thu hút gần 57.500 khán giả, tạo ra doanh thu 15,7 triệu USD. Tại Punta Gorda, các giải đấu pickleball từ năm 2019 đến nay đã đóng góp hơn 10 triệu USD, trong khi San Diego kỳ vọng thu 3,6 triệu USD từ giải vô địch năm 2025 ...

Nhận thấy tiềm năng vượt trội, nhiều thành phố Mỹ mạnh tay đầu tư để xây dựng tổ hợp pickleball tích hợp nhà hàng, cửa hàng thể thao, không gian sinh hoạt cộng đồng. Theo thống kê của DinkUSA, các thành phố tại Mỹ đã đầu tư hơn 75 triệu USD vào các cơ sở vật chất, sân đấu pickleball.

Việt Nam với thị trường tăng trưởng nóng

Tại Việt Nam, pickleball bắt đầu du nhập trước năm 2021 và phát triển mạnh từ giai đoạn dịch COVID-19, khi người dân tìm đến những môn thể thao đơn giản, dễ tiếp cận trong thời gian đóng cửa. Từ giữa năm 2024 đến nay, phong trào pickleball dần bùng nổ với tốc độ tăng trưởng choáng ngợp.

Theo ông Trần Mạnh Út, Chủ tịch Liên đoàn Quần vợt - Pickleball TP HCM (HTPF), pickleball không phải đến Việt Nam vào năm 2024 mà đã xuất hiện từ trước dịch, song đến năm 2021 mới có điều kiện phát triển mạnh. Khi kinh tế mở cửa trở lại, việc đầu tư sân bãi, đào tạo chuyên môn giúp chất lượng người chơi được nâng cao, tạo nền tảng cho phong trào phát triển như hiện nay.

Báo cáo tháng 10-2025 của UPA Asia phối hợp cùng YouGov cho thấy Việt Nam hiện có khoảng 16 triệu người chơi pickleball, chiếm 16% số người được khảo sát, đứng thứ ba châu Á sau Ấn Độ và Trung Quốc.

Đáng chú ý, 28% người chơi chuyển sang từ các môn vợt truyền thống như tennis, cầu lông, bóng bàn. Mức độ nhận biết về pickleball tại Việt Nam giai đoạn 2024–2025 tăng tới 152%, thuộc nhóm cao nhất châu lục.

Người tham gia chơi pickleball tại TP HCM ngày càng đông

Dữ liệu Google Trends cũng ghi nhận hơn 2,3 triệu lượt tìm kiếm từ khóa "vợt pickleball" trong năm 2025, vượt qua nhiều từ khóa liên quan đến bóng đá, môn thể thao vua tại Việt Nam.

Cơ hội lớn từ sân chơi quốc tế

Theo ông Trần Mạnh Út, Chủ tịch HTPF nhận định về đối tượng tại Việt Nam là đại chúng: "Kinh tế thể thao của Pickleball là đi đôi với thể thao quần chúng, thể thao giải trí, giúp cho việc tiêu dùng càng nhiều, người tham gia chơi pickleball sẽ tạo ra nhiều nguồn thu. Đặc biệt là TP HCM đã và đang thu hút nhiều khách du lịch và phong trào chơi pickleball đang rất phát triển".

Từ năm 2026, PPA Tour cũng thống nhất thành bảng xếp hạng duy nhất cho toàn cầu và tái cấu trúc hệ thống giải đấu, phân hạng thành 6 cấp độ điểm số (từ 125-2000 điểm) - tương tự quần vợt chuyên nghiệp, để tìm suất đến PPA Final.

Điều này mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam tổ chức các giải quốc tế theo nhiều cấp độ, thu hút VĐV nước ngoài, kích cầu du lịch và thương mại.

Hiện tại, dù phong trào phát triển hàng đầu châu Á, Việt Nam mới chỉ có 2 giải đấu thuộc hệ thống PPA trong năm 2025. Khi cấu trúc mới được áp dụng, pickleball Việt Nam sẽ có cơ hội lớn hơn, tạo nên sân chơi cho nhưng tay vợt mới làm quen với pickleball thông qua các giải đấu cấp độ nhỏ và tăng dần.

Nếu khai thác tốt nguồn lợi này kinh tế thể thao từ làng Pickleball Việt không chỉ dừng ở phong trào mà thực sự trở thành "mỏ vàng" kinh tế bền vững. (còn tiếp)

Điểm số ở các giải đấu PPA Tour được tính chung trên một BXH toàn cầu thống nhất sẽ là một khó khăn riêng cho các châu lục, đặc biệt là châu Á. Theo số liệu của PPA Tour, trong riêng năm 2025, các giải đấu chuyên nghiệp diễn ra tại Mỹ đạt đến con số 25, gấp 6 lần với châu Á, gấp 2 lần tại Úc.



