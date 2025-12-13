Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" Báo Người Lao Động 2025 kết thúc thành công

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức, diễn ra trong ngày 13-12 với 7 nội dung thi đấu: đôi nam trên 45 tuổi, đôi nữ trên 45 tuổi, đôi nam nữ trên 45 tuổi, đôi nam nữ dưới 45 tuổi, đôi nam dưới 45 tuổi, đôi nữ dưới 45 tuổi và đôi nghệ sĩ - người nổi tiếng.

Minh Tân, Đình Chiến lên "ngôi vương" nội dung đôi nam trên 45 tuổi

Sân chơi do Báo Người Lao Động tổ chức kỳ này quy tụ các tay vợt phong trào, gồm những vận động viên chưa có nhiều thời gian tiếp xúc với pickleball. Nhưng những màn so tài luôn kịch tính, hấp dẫn người xem. Những pha bóng giằng co, những cuộc ngược dòng ngoạn mục xuất hiện từ vòng bảng cho đến các vòng đấu loại trực tiếp.

Kết thúc giải đấu, cặp đôi Hữu Long - Đồng Ánh Quỳnh ghi dấu ấn với "cú đúp" vô địch bảng nghệ sĩ - người nổi tiếng cùng giải thưởng Nam vương và Hoa khôi giải đấu. Ở nội dung đôi nam trên 45 tuổi, các tay vợt kỳ cựu Minh Tân, Đình Chiến lên "ngôi vương".



Hữu Long - Đồng Ánh Quỳnh ghi dấu ấn với "cú đúp" vô địch

Cầu thủ Mạc Hồng Quân cùng ca sĩ Minh Dũng xuất sắc đứng trên bục cao nhất

Trong khi đó, cặp đôi Thu Cúc và Thục Oanh vượt nhiều thử thách khó để vô địch đôi nữ trên 45 tuổi. Gây cấn diễn ra ở nội dung đôi nam dưới 45 tuổi và cầu thủ Mạc Hồng Quân cùng ca sĩ Minh Dũng xuất sắc đứng trên bục cao nhất.

Vận dụng kinh nghiệm thực chiến dày dạn, cặp đôi "lão tướng" Hồng Sơn và Lan Châu đăng quang ở nội dung đôi nam nữ trên 45 tuổi. Đáng chú ý, hai tay vợt này từng lọt tốp 2 chung cuộc giải đấu mùa đầu tiên.

Đôi nữ vô địch lứa tuổi trên 45 đã trích 50% tiền thưởng là 3 triệu đồng gởi tặng chương trình "Vòng tay yêu thương"

Trao giải cho đôi nữ 18 - 44 tuổi

Trao giải cho nội dung đôi nam - nữ 18 - 44 tuổi

Trao giải cho nội dung đôi nam - nữ từ 45 tuổi trở lên. Cặp đôi vô địch trích 33% tiền thưởng (2 triệu) gởi tặng chương trình "Vòng tay yêu thương"

Chức vô địch của nội dung đôi nữ dưới 45 tuổi thuộc vệ đôi Nam Phương - Bảo Mai. Trong màn chung kết cuối cùng của giải đấu, bộ đôi Đức Anh và Đông Hà thể hiện đẳng cấp vượt trội, giành chiến thắng với tỉ số cách biệt và đoạt HCV chung cuộc.



