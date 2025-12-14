Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương": Thể thao kết nối tinh thần sẻ chia

Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức ngày 13-12 đã sôi động ngay sau lễ khai mạc, khi rất nhiều bạn trẻ giăng băng-rôn cổ vũ cho đại sứ của giải, cặp ca sĩ và diễn viên Minh Hằng - Lợi Trần, hay xin chụp ảnh lưu niệm với NSƯT Kim Tuyến, nữ diễn viên tuy không tham gia tranh tài nhưng vẫn có mặt tại sân để cổ vũ cho người bạn thân Đồng Ánh Quỳnh.

Tranh tài sôi nổi

Được đánh giá rất cao tại giải lần này, nhưng tiếc cho đôi Lợi Trần - Minh Hằng khi họ phải dừng chân ngay từ tứ kết bởi một sự cố ngoài ý muốn. Trong một pha cứu bóng, diễn viên Lợi Trần bị chấn thương, ôm chân đau đớn khiến các khán giả trẻ lo lắng. Dù sau đó cố gắng trở lại thi đấu, nhưng đôi ứng viên Lợi Trần - Minh Hằng vẫn không thể làm hơn cặp Hữu Long - Đồng Ánh Quỳnh.

Ông Bùi Thanh Liêm - Phó Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Tổ chức giải, trao giải cho đôi nữ trên 45 tuổi

Vượt qua rào cản này, cặp Hữu Long - Đồng Ánh Quỳnh tiến thẳng đến trận chung kết và giành chiến thắng trước cặp Tronie - Huỳnh Tú để giành chức vô địch bảng Nghệ sĩ - Người nổi tiếng. Phối hợp nhịp nhàng và tập trung cao độ trong từng pha bóng, bộ đôi nghệ sĩ trẻ đã lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Không chỉ thắng trên sân đấu, Hữu Long - Đồng Ánh Quỳnh còn giành luôn vương miện Nam vương và Hoa khôi bảng Nghệ sĩ, mang đến dấu ấn lớn trong chiến thắng đầu tay của cả hai ở một giải pickleball.

Niềm vui chiến thắng của các VĐV nghệ sĩ

Trong khi đó, dù không thành công ở bảng Nghệ sĩ - Người nổi tiếng, cầu thủ bóng đá Mạc Hồng Quân lại thắng tưng bừng ở bảng đấu dành cho đôi nam lứa tuổi 18-44, khi đứng chung với bạn đấu Trần Minh Dũng. Tài hoa trên sân bóng đá bao nhiêu, Mạc Hồng Quân giờ đây bắt đầu tỏa sáng ở sân đấu pickleball dành cho các tay vợt phong trào.

Ngoài 4 cặp đấu giành chiến thắng cao nhất đóng góp toàn bộ số tiền thưởng, các nghệ sĩ tham dự giải cũng đóng góp thêm vào chương trình "Vòng tay yêu thương" của Báo Người Lao Động, "với hy vọng số tiền đóng góp này sẽ giúp bà con vùng thiên tai, hỗ trợ học sinh nghèo, bệnh nhân nghèo cấp cứu không đóng được viện phí và hỗ trợ người dân vô gia cư đón Tết Bính Ngọ sắp tới" - như chia sẻ của MC Thảo Nhi.

Sân chơi ngày càng có sức lan tỏa

Những thành tích cao nhất đã thuộc về các đôi vận động viên giỏi nhất, trong đó tay vợt Nguyễn Thị Lan Châu là người hạnh phúc nhất giải. Ngoài về nhì ở nội dung đôi nữ lứa tuổi trên 45, chị còn cùng đồng đội Trang Hồng Sơn vô địch nội dung đôi nam nữ lứa tuổi trên 45.

Niềm vui nhân đôi với chị khi cô con gái Dương Nam Phương mới 18 tuổi của chị cũng giành chức vô địch đôi nữ lứa tuổi 18-35, dù chỉ mới tập chơi pickleball được 5 tháng.

Màn trình diễn ấn tượng của các VĐV tại Giải Pickleball “Vòng tay yêu thương” năm 2025

Ông Nguyễn Hữu Đạt, Trưởng cơ quan đại diện Văn phòng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch phía Nam, đánh giá cao cố gắng của Báo Người Lao Động trong việc tổ chức Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương". Giải đấu thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Báo Người Lao Động trong thực hiện các nhiệm vụ kinh tế báo chí bằng các hoạt động sau mặt báo.

Ông Tô Đình Tuân - Tổng Biên tập Báo Người Lao Động, Trưởng Ban Chỉ đạo giải - cho biết Giải Pickleball là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn của dân tộc, thể hiện sự năng động của những người làm báo trong việc tổ chức các sự kiện văn hóa, xã hội; đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của Báo Người Lao Động là cầu nối giữa thông tin, bạn đọc và cộng đồng, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong mọi lĩnh vực.

Kết quả chuyên môn: Đôi nữ trên 45 tuổi: Nguyễn Thị Thu Cúc - Hoàng Thị Thục Anh Nguyễn Thị Tài - Nguyễn Thị Lan Châu Lê Thị Bích Hòa - Phạm Thị Vân Trinh Lê Thị Vân - Đỗ Thị Trang Đôi nam trên 45 tuổi: Nguyễn Đình Chiến - Lý Minh Tân Nguyễn Văn Hùng - Lê Tuấn Kiệt Nguyễn Văn Nam - Nguyễn Trung Cang Nguyễn Tường Sơn - Nguyễn Xuân Huy Đôi nam nữ trên 45 tuổi: Trang Hồng Sơn - Nguyễn Thị Lan Châu Dương Ngọc Đức - Phạm Thị Vân Trinh Lê Thị Vân - Lê Văn Trung Nguyễn Đình Chiến - Đỗ Thị Hồng Châu Đôi nghệ sĩ - người nổi tiếng: Đồng Ánh Quỳnh - Hữu Long Tronie - Huỳnh Tú Thảo Nhi - Duy Linh Lê Thúy - Huy Anh Đôi nam 18-44 tuổi: Mạc Hồng Quân - Trần Minh Dũng Ngọc Tường - Nguyễn Văn Nam Doãn Lượng - Vũ Nguyên Thành Viên - Minh Châu Đôi nữ 18-44 tuổi: Dương Nam Phương - Nguyễn Bảo Mai Tường Vi - Khánh An Bùi Thị Thu Thảo - Võ Thị Hoài Thương Minh Cầm - Mỹ Linh Đôi nam nữ 18-44 tuổi: Trần Đức Anh - Nguyễn Thị Đông Hà Nguyễn Âu Ngọc Hiếu - Nguyễn Minh Phú Phạm Trung Dũng - Hoàng Thị Thanh Huyền Nguyễn Quốc Phú - Trần Thị Phương Anh

Bà NGUYỄN THỊ THU CÚC - HOÀNG NỮ THỤC OANH (vô địch đôi nữ trên 45 tuổi): Lan tỏa tinh thần thiện nguyện Bà Nguyễn Thị Thu Cúc (phải) và Hoàng Nữ Thục Oanh Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025 do Báo Người Lao Động tổ chức là sân chơi có ý nghĩa thiết thực. Không chỉ lan tỏa tinh thần thiện nguyện, giải đấu còn tạo sân chơi giao lưu cọ xát, gắn kết các tay vợt phong trào, góp phần phát triển pickleball tại TP HCM nói riêng và cả nước nói chung. Chúng tôi sẽ trích 50% giải thưởng để đóng góp cho chương trình "Vòng tay yêu thương" của Báo Người Lao Động. Mong rằng món quà này sẽ góp phần san sẻ khó khăn với người dân miền Trung bị lũ lụt. Ông NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN (vô địch đôi nam trên 45 tuổi): Mong giải đấu duy trì lâu dài Ông Nguyễn Đình Chiến Tôi xuất thân là HLV Pickleball, từng tham dự nhiều giải đấu chuyên nghiệp lẫn bán chuyên. Trong thời điểm nhiều giải đấu diễn ra cùng lúc, tôi vẫn chọn tham gia thi đấu Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" do Báo Người Lao Động tổ chức. Sân chơi dành cho tay vợt phong trào nhưng ý nghĩa cao đẹp, quyên góp ủng hộ người dân miền Trung đang gặp khó khăn vì thiên tai. Tôi đánh giá cao những hoạt động tuyên truyền, lan tỏa giá trị tốt đẹp do Báo Người Lao Động tổ chức và hy vọng giải đấu sẽ tiếp tục duy trì lâu dài. Cầu thủ MẠC HỒNG QUÂN - ca sĩ TRẦN MINH DŨNG (vô địch đôi nam dưới 45 tuổi): Cơ hội xả stress Cầu thủ Mạc Hồng Quân (phải) và ca sĩ Trần Minh Dũng Chúng tôi tham dự giải đấu do Báo Người Lao Động tổ chức với mục đích giao lưu, đóng góp một phần vào hoạt động quyên góp, hỗ trợ cho người dân đang gánh chịu bão lũ vừa qua. Thật bất ngờ và hạnh phúc khi giành ngôi vô địch. Giải Pickleball "Vòng tay yêu thương" năm 2025 không chỉ mang đến nhiều tiếng cười, giải tỏa căng thẳng cho người tham gia sau những ngày làm việc, mà còn là một hoạt động đậm tính nhân văn. Chúng tôi hy vọng Báo Người Lao Động mãi là nhịp cầu nối mang đến những giải đấu ý nghĩa, thiết thực cho cộng đồng. T.Phước ghi



