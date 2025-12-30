Môn thể thao hơn 60 năm tuổi tại Mỹ này chỉ thật sự bùng nổ trong 5-10 năm gần đây, với mức tăng trưởng đáng kinh ngạc, tạo ra hệ sinh thái thể thao - du lịch - tiêu dùng sinh lợi hàng chục - trăm tỉ USD mỗi năm.

Việt Nam với phong trào pickleball phát triển nhanh hàng đầu châu Á, hoàn toàn có cơ hội bước vào cuộc chơi mới đầy tiềm năng này.

“Mỏ vàng” của Pickleball Việt Nam: Từ sân chơi phong trào đến ngành thể thao thương mại hóa mạnh mẽ

Pickleball hiện nay là môn thể thao "mỏ vàng" tại Việt Nam. Nguồn lợi nhuận hấp dẫn nằm trong việc xây dựng - kinh doanh sân bãi, tổ chức giải đấu. Việc cung chưa đủ đáp ứng cầu khiến nhiều sân quần vợt ở TP HCM đã và đang chuyển đổi sang pickleball, 1 sân quần vợt có thể tạo ra 2-3 sân pickleball và ngay lập tức được đặt kín lịch.

Pickleball là sân chơi cho mọi lứa tuổi, kích cầu du lịch - thương mại nếu tổ chức có quy hoạch

Sự thành công của pickleball ở Mỹ không tự nhiên mà có, mà đến từ chiến lược chuyên nghiệp của những người dám dẫn dắt. Connor Pardoe, nhà sáng lập PPA Tour đã “thay số phận” môn thể thao này bằng việc chuẩn hóa hạ tầng, sân bãi, đào tạo lực lượng chuyên nghiệp và tổ chức hệ thống giải đấu liên tục. Những điều đó biến mỗi trận đấu thành sự kiện giải trí - kinh doanh, thu hút lượng lớn người đến sân theo dõi.

Theo Phó Giám Đốc phát triển trẻ của LĐ châu Á (AFP), ông Huỳnh Phú Quí đây chính là mô hình Việt Nam phải học hỏi. Khởi đầu bằng mô hình chuyên nghiệp, định hướng kinh tế từ sớm, thay vì để phong trào tự phát rồi mới từ từ sửa sai.

“Việc chúng ta phải học là chuẩn hóa thành sân chuyên nghiệp, dựa theo bốn bước: phát triển cơ sở hạ tầng; Nâng cao đào tạo vận động viên, HLV và trọng tài; tổ chức nhiều giải chuyên nghiệp và tổ chức nhiều sự kiện” - ông Quí nhận định.

Trong đó, sự kiện là các giải đấu lớn và quy tụ các vận động viên nước ngoài. Đặc biệt, các giải đấu quốc tế sẽ là đòn bẩy quan trọng, không chỉ tăng tính cạnh tranh chuyên môn mà còn kích cầu tiêu dùng - du lịch, thu hút cả VĐV lẫn du khách nước ngoài.

Tại Mỹ, những tổ hợp pickleball được các địa phương đầu tư có thể lên tới 75 triệu USD kết hợp nhà hàng, nghỉ dưỡng, cửa hàng dụng cụ… luôn tấp nập. Việt Nam cũng sở hữu lợi thế lớn ở các khu du lịch biển, những đô thị đông người trẻ ưa hoạt động cộng đồng.

Vì thế, Việt Nam có thể chọn hướng phát triển pickleball gắn liền du lịch - sự kiện - thương mại. Đặc biệt, PPA Tour đã dự kiến cải tổ cấu trúc giải đấu vào đầu năm 2026 với 6 cấp bậc giải đấu theo từng thang điểm, mở ra cơ hội dễ dàng tổ chức cho các địa phương, thành phố lớn ở Việt Nam.

Bởi những giải đấu cấp độ PPA Tour 125 theo thông báo trên trang chủ có thể giúp các thành phố Việt Nam dễ dàng tổ chức, dễ tiếp cận nguồn VĐV mới chơi từ khắp thế giới, thu hút nguồn khách nước ngoài. Từ đó, các cấp bậc được tổ chức còn có thể nâng cao hơn.

Pickleball Việt dễ tiếp cận, tổ chức nhiều giải đấu quốc tế từ việc PPA Tour tái cơ cấu tổ chức giải đấu

Trong năm 2025 vừa qua, hàng loạt VĐV pickleball hàng đầu thế giới đã có mặt tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng để tham gia các chuyến du đấu, giải đấu quốc tế. Một số gương mặt đáng chú ý như cặp anh em Collin Johns và Ben Johns, vợ chồng "huyền thoại quần vợt" Andre Agassi và Steffi Graf, á quân Wimbledon - Eugenie Bouchard... sự góp mặt của những tên tuổi lớn còn góp phần quảng bá Việt Nam đến thế giới.

Một đầu tàu dẫn lối

Pickleball Việt muốn bứt phá thì phải có Liên đoàn Pickleball độc lập, dẫn lối và kết nối quốc tế. Dù thị trường hứa hẹn, Việt Nam đang bị kéo chậm lại bởi điểm nghẽn khi chưa có quy hoạch tổng thể, thiếu chính sách hỗ trợ phát triển khi chưa có một Liên đoàn Pickleball Việt Nam chính thức để quản trị, chuẩn hóa và hội nhập quốc tế.

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã Quyết định số 3407/QĐ-BVHTTDL ngày 24-9-2025, chính thức công nhận Ban Vận động thành lập Liên đoàn Pickleball Việt Nam. Tuy nhiên, thời gian đến khi hình thành một liên đoàn hoàn chỉnh vẫn còn là một ẩn số.

Một khi liên đoàn ra mắt pickleball Việt sẽ xây dựng bộ tiêu chuẩn sân bãi, trang thiết bị, khung thi đấu, cơ chế đào tạo HLV - trọng tài mang đến những bước đi đầu chỉnh chuẩn. Một tổ chức độc lập đủ năng lực và tầm nhìn sẽ giúp pickleball Việt Nam bức phá.

Tại Việt Nam, Liên đoàn Quần vợt TP HCM đã sớm xin chỉ đạo và được Sở VH-TT TP HCM cho phép sáp nhập bộ môn pickleball và thành lập LĐ Quần vợt - Pickleball TP HCM (HTPF) đón đầu xu hướng khi thành liên đoàn pickleball chính thức đầu tiên vào tháng 6-2024.

Trong thời điểm chưa có đầu tàu cả nước, HTPF đã làm việc với Sở VH-TT, ban Quản lý Thể thao TP HCM để xây dựng khung và quản lý (về sân bãi đạt chuẩn; sự kiện - giải thi đấu yếu tố nước ngoài, quy mô và tiền thưởng) để tránh phát sinh tiêu cực giúp cộng động và phát triển.

HTPF sẽ phối hợp với Sở VH-TT TP HCM tổ chức 10 lớp HLV và trọng tài để nâng cao chất lượng chuyên môn. Cùng đó là xây dựng tiêu chí cho TP HCM, định hướng cho người chơi, tiêu dùng không gặp thiệt thòi và mở lối cho các sự kiện, giải đấu mang tính chất quốc tế tại TP HCM.

TP HCM chủ động trong việc thành lập, xây dựng khung quan lý đi đầu trong cả nước đón đầu xu hướng

Pickleball chỉ thật sự thành “ngành kinh tế” khi kết nối được Thể thao - Du lịch - Truyền thông. Pickleball Việt có đầy đủ tố chất để trở thành “mỏ vàng mới” của kinh tế thể thao Việt Nam, giống như golf hay marathon trước đây khi nó tạo doanh thu và việc làm, kích hoạt du lịch - dịch vụ - thương mại và xây dựng cộng đồng khỏe mạnh, văn minh.

Tuy nhiên so với sự bức phá của Mỹ, ông Huỳnh Phú Quí và Chủ tịch HTPF, Trần Mạnh Út nhận định phong trào pickleball Việt không phải là đối tượng hưu trí như Mỹ, mà là một cộng đồng phong trào quần chúng rộng lớn. Pickleball là môn thể thao dễ chơi, dễ học không kén chọn độ tuổi khi người trẻ có thể đứng cùng ba, mẹ hay ông, bà thi đấu, giao lưu.

Đó sẽ là giá trị xã hội bền vững mà pickleball mang lại, và sức mạnh để ngành kinh tế thể thao này phát triển lâu dài tại Việt Nam.