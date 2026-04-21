VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
AI 365
Robot chạy marathon: Đường đua thành sân khấu hài

Thanh Long -

(NLĐO) - Dù trông có vẻ rất "ngầu" song robot hình người gây ra nhiều pha "tấu hài" khi tham gia cuộc đua marathon cùng con người tại Trung Quốc cuối tuần qua.

Một robot do Trung Quốc chế tạo đã dễ dàng phá kỷ lục thế giới về chạy bán marathon trong cuộc đua thường niên ở Bắc Kinh, trong khi một số người máy khác đã gặp trục trặc và ngã gần vạch đích.

Một robot hình người đến từ nhà sản xuất Honor của Trung Quốc

Cuộc đua năm nay nhanh chóng biến thành một "show tấu hài công nghệ cao" khi hàng loạt robot gặp sự cố ngay trên đường chạy.

Có robot vừa xuất phát được khoảng 60 m đã "lăn ra ăn vạ", phải dán lại bằng… băng keo rồi tiếp tục thi đấu trong trạng thái "vá víu nhưng vẫn quyết tâm".

Một "vận động viên cơ khí" khác thì xuất sắc cán đích xong lại bất ngờ… mất phương hướng, lao thẳng vào bụi cây như muốn... tìm chỗ nghỉ mát.

Khung cảnh đường đua không khác gì một cuộc "giải cứu robot khẩn cấp". Các kỹ thuật viên chạy theo, tay xách cáng, tay đẩy xe lăn, sẵn sàng "bế" những chiến binh thép gặp nạn rời khỏi cuộc chơi.

Năm nay có hàng chục robot tham gia cùng hơn 12.000 vận động viên con người, nhưng ban tổ chức đã khéo léo cho robot chạy ở làn riêng, có lẽ để tránh cảnh người và máy… va nhau rồi cùng "đo đường".

Các Robot tham gia giải Marathon Bắc Kinh 2026

Theo tiết lộ, khoảng một nửa robot có thể tự chạy bằng hệ thống định vị, số còn lại vẫn phải điều khiển từ xa. Sau cuộc đua, ông Xue Qingheng, nhà sáng lập một startup công nghệ, thừa nhận robot vẫn chưa hoàn hảo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo