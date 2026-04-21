Robot chạy marathon: Đường đua thành sân khấu hài

Một robot do Trung Quốc chế tạo đã dễ dàng phá kỷ lục thế giới về chạy bán marathon trong cuộc đua thường niên ở Bắc Kinh, trong khi một số người máy khác đã gặp trục trặc và ngã gần vạch đích.

Một robot hình người đến từ nhà sản xuất Honor của Trung Quốc

Cuộc đua năm nay nhanh chóng biến thành một "show tấu hài công nghệ cao" khi hàng loạt robot gặp sự cố ngay trên đường chạy.

Có robot vừa xuất phát được khoảng 60 m đã "lăn ra ăn vạ", phải dán lại bằng… băng keo rồi tiếp tục thi đấu trong trạng thái "vá víu nhưng vẫn quyết tâm".

Một "vận động viên cơ khí" khác thì xuất sắc cán đích xong lại bất ngờ… mất phương hướng, lao thẳng vào bụi cây như muốn... tìm chỗ nghỉ mát.

Khung cảnh đường đua không khác gì một cuộc "giải cứu robot khẩn cấp". Các kỹ thuật viên chạy theo, tay xách cáng, tay đẩy xe lăn, sẵn sàng "bế" những chiến binh thép gặp nạn rời khỏi cuộc chơi.

Năm nay có hàng chục robot tham gia cùng hơn 12.000 vận động viên con người, nhưng ban tổ chức đã khéo léo cho robot chạy ở làn riêng, có lẽ để tránh cảnh người và máy… va nhau rồi cùng "đo đường".

Các Robot tham gia giải Marathon Bắc Kinh 2026

Theo tiết lộ, khoảng một nửa robot có thể tự chạy bằng hệ thống định vị, số còn lại vẫn phải điều khiển từ xa. Sau cuộc đua, ông Xue Qingheng, nhà sáng lập một startup công nghệ, thừa nhận robot vẫn chưa hoàn hảo.