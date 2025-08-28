HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
AI 365

Hàng loạt robot hình người của Vingroup lần đầu xuất hiện tại triển lãm lớn nhất lịch sử

Lê Tỉnh

(NLĐO) - Gian hàng của Vingroup đã gây chú ý khi trưng bày hàng loạt robot hình người - sản phẩm thuộc công ty VinMotion.

Sáng 28-8, Triển lãm thành tựu đất nước “80 năm Hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Hà Nội), mở cửa miễn phí đến hết ngày 5-9.

Robot hình người của Vingroup tại triển lãm

Triển lãm có diện tích gần 260.000 m², quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành cùng hơn 230 gian hàng của doanh nghiệp.

Trong đó, gian hàng của Tập đoàn Vingroup gây chú ý khi trưng bày hàng loạt robot hình người - sản phẩm thuộc công ty VinMotion.

Khám phá hàng loạt robot hình người của Vingroup tại Triển lãm thành tựu đất nước - Ảnh 1.

Robot hình người của Vingroup chào khách tham quan

Những robot này có thể vẫy tay chào, thậm chí thực hiện động tác chào điều lệnh khi khách tham quan tiến lại gần.

Đầu năm 2025, Tập đoàn Vingroup chính thức thành lập công ty VinMotion với vốn điều lệ 1.000 tỉ đồng, đánh dấu bước tiến mới trong chiến lược chinh phục lĩnh vực công nghệ cao.

Với tỉ lệ sở hữu 51% của Vingroup và phần còn lại thuộc về tỉ phú Phạm Nhật Vượng cùng hai người con, VinMotion được giao trọng trách tiên phong thiết kế, thử nghiệm và phát triển những thế hệ robot hình người đa năng đầu tiên mang thương hiệu “Made in Vietnam”.

Chỉ sau hơn 3 tháng thành lập, đội ngũ kỹ sư Việt Nam của VinMotion đã cho ra đời nguyên mẫu robot đầu tiên.

Với khả năng thực hiện các thao tác cơ bản như đi bộ, vẫy tay và tương tác bằng cử chỉ, robot này cho thấy tiềm năng lớn trong việc ứng dụng vào dây chuyền sản xuất, dịch vụ và đời sống.

Cận cảnh robot hình người của Vingroup

Khám phá hàng loạt robot hình người của Vingroup tại Triển lãm thành tựu đất nước - Ảnh 2.
Khám phá hàng loạt robot hình người của Vingroup tại Triển lãm thành tựu đất nước - Ảnh 3.
Khám phá hàng loạt robot hình người của Vingroup tại Triển lãm thành tựu đất nước - Ảnh 4.
Khám phá hàng loạt robot hình người của Vingroup tại Triển lãm thành tựu đất nước - Ảnh 5.


Khám phá hàng loạt robot hình người của Vingroup tại Triển lãm thành tựu đất nước - Ảnh 6.
Khám phá hàng loạt robot hình người của Vingroup tại Triển lãm thành tựu đất nước - Ảnh 7.
Khám phá hàng loạt robot hình người của Vingroup tại Triển lãm thành tựu đất nước - Ảnh 8.
Khám phá hàng loạt robot hình người của Vingroup tại Triển lãm thành tựu đất nước - Ảnh 9.
Khám phá hàng loạt robot hình người của Vingroup tại Triển lãm thành tựu đất nước - Ảnh 10.

Robot VinMotion lần đầu lộ diện ở triển lãm lớn nhất lịch sử

Khám phá hàng loạt robot hình người của Vingroup tại Triển lãm thành tựu đất nước - Ảnh 11.
Khám phá hàng loạt robot hình người của Vingroup tại Triển lãm thành tựu đất nước - Ảnh 12.
Khám phá hàng loạt robot hình người của Vingroup tại Triển lãm thành tựu đất nước - Ảnh 13.

Một robot khác của Vingroup được trưng bày tại gian hàng

