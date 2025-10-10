Chương trình diễn ra lúc 10 giờ và được phát sóng trực tuyến trên các nền tảng của Báo gồm Facebook, YouTube và Báo điện tử Người Lao Động.

Đây là chương trình mở màn trong chuỗi hoạt động chào mừng 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), với chủ đề xuyên suốt "Doanh nhân Việt Nam – Khát vọng và hành động".

Chuỗi talkshow nhằm tạo diễn đàn để các doanh nghiệp chia sẻ hành trình phát triển bền vững, vừa nâng cao năng lực cạnh tranh, vừa đóng góp tích cực cho cộng đồng thông qua chuyển đổi xanh và chuyển đổi số – hai xu hướng chiến lược đang định hình tương lai nền kinh tế Việt Nam.

Talkshow "Doanh nghiệp Việt trên hành trình xanh – số hóa" do Báo Người Lao Động tổ chức diễn ra vào lúc 10 giờ ngày 10-10

Đặc biệt, ngày 10-10 cũng là Ngày Chuyển đổi số quốc gia, mang ý nghĩa biểu tượng cho tinh thần đổi mới và hội nhập. Trong bối cảnh toàn cầu hướng đến kinh tế xanh, giảm phát thải và ứng dụng công nghệ, việc các doanh nghiệp Việt tiên phong trên hành trình số hóa, tự động hóa và quản trị thông minh không chỉ là xu thế mà còn là động lực then chốt giúp nâng cao năng suất, phát triển bền vững và khẳng định vị thế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Talkshow có sự tham gia của ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Chiến lược J&T Express Việt Nam và ông Lê Anh Bằng – Giám đốc Giải pháp Khách hàng, Công ty CP Công nghệ Haravan, những chuyên gia đại diện cho hai lĩnh vực đang dẫn đầu trong xu hướng "xanh hóa" và "số hóa" doanh nghiệp Việt.