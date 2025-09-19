Báo Người Lao Động tổ chức talkshow "Hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa"

Việt Nam hiện nằm trong nhóm 5 quốc gia có mức độ phổ cập tiền mã hóa cao nhất thế giới với quy mô nắm giữ ước tính khoảng 100 tỉ USD. Con số này cho thấy sức hấp dẫn và tiềm năng rất lớn của thị trường tài sản số tại Việt Nam.

Trong bối cảnh đó, việc Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về thí điểm thị trường tài sản mã hóa trong thời hạn 5 năm được xem là bước đi lịch sử, lần đầu tiên thiết lập khung pháp lý cho hoạt động giao dịch loại tài sản mới mẻ nhưng phát triển nhanh này.

Các chuyên gia đánh giá khung pháp lý mới sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, hạn chế các nền tảng chưa được quản lý, đồng thời mở ra cơ hội để Việt Nam từng bước trở thành một trong những trung tâm tài sản mã hóa có quản lý tại châu Á.

Bên cạnh đó, theo Triple-A, với hơn 20% dân số đã sở hữu tài sản số, nhiều nhà đầu tư trong nước sẵn sàng nộp thuế và giao dịch hợp pháp nếu được pháp luật bảo vệ.

Tuy nhiên, mô hình sàn giao dịch nào sẽ phù hợp với Việt Nam và cần những chính sách gì để bảo đảm thị trường vận hành minh bạch, an toàn, song song với việc thu hút dòng vốn quốc tế?

Đó cũng chính là lý do sáng nay 19-9, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề: "Hoàn thiện khung pháp lý cho thị trường tài sản mã hóa", với sự tham gia của các khách mời:

Talkshow tổ chức vào lúc 10 giờ ngày 19-9

Ông Võ Trung Tín, Phó Chủ tịch Chi hội Blockchain TP HCM (HBA).

Luật sư Phan Vũ Tuấn – Trưởng Văn Phòng Văn phòng Luật sư Phan Law Vietnam.

Ông Lê Hữu Quang Vinh, Giám đốc phát triển Viction – công ty blockchain của Việt Nam.

Ông Phạm Duy Đông, nhà sáng lập Saigontradecoin, một trong những cộng đồng crypto thời kỳ đầu ở Việt Nam.