Thị trường chứng khoán đang nổi lên như kênh đầu tư thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của nhà đầu tư. VN-Index duy trì chuỗi tăng ấn tượng và đã lập đỉnh lịch sử quanh vùng 1.700 điểm; dòng tiền chảy mạnh với những phiên thanh khoản vọt lên trên 80.000 tỉ đồng, phản ánh kỳ vọng lạc quan của thị trường vào giai đoạn cuối năm.

Sự khởi sắc này được hậu thuẫn bởi loạt tín hiệu tích cực. Trên bình diện quốc tế, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã bước vào chu kỳ giảm lãi suất, tạo môi trường tài chính thuận lợi hơn cho các thị trường mới nổi.

Trong nước, lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục có bước tiến, mở ra kỳ vọng thu hút dòng vốn ngoại bền vững. Cùng với đó, mùa công bố kết quả kinh doanh quý III và triển vọng cả năm 2025 đang đến gần, hứa hẹn bổ sung thêm nhiều “câu chuyện cổ phiếu” đáng chú ý, từ nhóm ngành hưởng lợi trực tiếp nhờ chi phí vốn giảm cho đến các doanh nghiệp cải thiện biên lợi nhuận nhờ nhu cầu phục hồi.

Trong bối cảnh đó, Báo Người Lao Động tổ chức talkshow với chủ đề “Nâng hạng chứng khoán: Nấc thang mới, cơ hội lớn” vào sáng nay 18-9, qua hình thức trực tuyến, nhằm cung cấp góc nhìn đa chiều cho nhà đầu tư và cộng đồng doanh nghiệp.

Chương trình quy tụ các khách mời: chuyên gia kinh tế TS Nguyễn Trí Hiếu (kết nối từ đầu cầu Hà Nội), ông Phan Dũng Khánh – Giám đốc tư vấn đầu tư Công ty Chứng khoán Maybank, và ông Nguyễn Thế Minh – Giám đốc phân tích khối khách hàng cá nhân Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam.

Tại talkshow, các chuyên gia sẽ bàn luận về cơ hội và rủi ro trong 3 tháng cuối năm, triển vọng năm 2026, đồng thời đề xuất giải pháp để thị trường chứng khoán thực sự trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế.

Những nội dung đáng chú ý gồm kỳ vọng lợi nhuận theo ngành trong mùa báo cáo quý III, tác động của chu kỳ giảm lãi suất toàn cầu tới định giá cổ phiếu và dòng vốn, cũng như các điều kiện then chốt để tiến trình nâng hạng sớm hiện thực hóa.

Với sự phân tích thẳng thắn và cập nhật, chương trình kỳ vọng mang đến thêm dữ liệu và luận cứ cho nhà đầu tư trong việc xây dựng chiến lược phù hợp giai đoạn cuối năm và bước vào năm 2026 với tâm thế chủ động.