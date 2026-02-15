Tết ấm của 5 chị em mồ côi ở Đồng Tháp

Mấy ngày qua, Đào Thị Mỹ Huyền (SN 2010; ngụ ấp Tân Phú, xã Tân Hưng, tỉnh Đồng Tháp) cùng các em đã dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cho cái Tết đầu tiên ở ngôi nhà mới. Các em nhỏ cùng nhau trang trí không gian, chăm chút từng tiểu cảnh Xuân, gợi lên hình ảnh Tết sum vầy quen thuộc của mỗi gia đình Việt.

5 chị em mồ côi vui mừng khi có ngôi nhà mới khang trang

Mỹ Huyền chia sẻ: "Tết này, con và các em vui lắm vì có ngôi nhà mới để ở nên cuộc sống cũng bớt vất vả hơn. Bên cạnh việc trang hoàng, Tết này con và các em còn dự định nấu các món ăn truyền thống để cúng ba mẹ".

Như thông tin, cha của Huyền mắc bệnh ung thư hạch vào lúc dịch COVID-19 bùng phát. Huyền phải nghỉ học giữa chừng để phụ mẹ chăm sóc cha. Đến giữa năm 2022, cha em qua đời.

Đến cuối tháng 9-2024, mẹ em cũng ra đi vì căn bệnh ung thư phổi, để lại 5 đứa con bơ vơ. Từ đó, Huyền trở thành trụ cột gia đình, gánh vác trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ để chăm lo cho các em.

Từ lúc cha mẹ qua đời, để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho các em ăn học, hằng ngày Huyền đi làm cỏ thuê, kiếm được từ 100.000 - 150.000 đồng.

Đào Thị Mỹ Huyền cùng em trai lặt lá mai để chuẩn bị đón Tết

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long, cho biết hoàn cảnh của gia đình Huyền rất đáng thương. Chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và Hội Chữ thập đỏ xã đã chung tay hỗ trợ, xây cho các em một căn nhà gỗ lợp tôn. Bà con hàng xóm cũng hết lòng yêu thương, ngày ngày cho các em miếng thịt, con cá.

Các em cùng dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết

Ngày 16-10-2025, Báo Người Lao Động đã trao 151.873.111 đồng do bạn đọc của báo giúp đỡ Mỹ Huyền và 4 đứa em của mình. Đây là những nhân vật trong tin "Xót cảnh 5 chị em mồ côi" đăng trên Báo Người Lao Động số ra ngày 9-9-2025.

Em Huyền nấu các món ăn cho các em đón Tết

Các em cùng quây quần cùng nhau chuẩn bị đón Tết

Đào Thị Mỹ Huyền cùng các em thắp nhang cúng ba mẹ

Hai em nhỏ của Huyền cùng nhau đọc sách

Được sự thống nhất của lãnh đạo UBND xã Tân Long, Báo Người Lao Động đã mở sổ tiết kiệm (kỳ hạn 12 tháng) 150 triệu đồng (số tiền còn lại trao trực tiếp cho chị em Huyền để mua sắm dụng cụ học tập cho các em) tại Agribank Chi nhánh Thanh Bình Đồng Tháp – Phòng Giao dịch số, do Huyền đứng tên. Sau 12 tháng, số tiền gốc sẽ được chuyển vào kỳ hạn gửi 12 tháng tiếp theo. Về tiền lãi, định kỳ hàng năm sẽ được cháu Huyền rút ra một lần. Số tiền gốc chỉ được rút ra sau khi Huyền 18 tuổi.

Ngoài Báo Người Lao Động, thông qua YouTube Phong Bụi, các nhà hảo tâm giúp đỡ chị em Huyền khoảng 800 triệu đồng. Huyền và bà nội đã quyết định trích ra khoảng 300 triệu đồng để xây mới căn nhà trước đó đã xuống cấp trầm trọng.