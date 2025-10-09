Xót xa hoàn cảnh của 3 em nhỏ mồ côi, vừa đi học vừa bán vé số

Từ ngày mẹ mất, Bảo Anh và An Nhiên dần ra dáng chị lớn trong nhà, đùm bọc đứa em út Tiểu Vy chỉ mới tròn 3 tuổi.

Hai chị em Bảo Anh và An Nhiên đi bán vé số buổi chiều

Sáng đi học, chiều bán vé số

Ngày nào cũng vậy, trời vừa tắt nắng cũng là lúc Bảo Anh và An Nhiên lấy vé số đi bán quanh xóm. Có ngày 2 chị em đi bán riêng, có ngày thì khoác vai nhau đi bán chung, miệng cười nói rôm rả cả xóm.

Ba bỏ đi xa, mẹ bị tai nạn giao thông cũng qua đời cách đây vài tháng. Ba đứa trẻ mồ côi sống cùng 2 dì ruột trong ngôi nhà nhỏ vỏn vẹn 15 m2 ở xã Bà Điểm, TP HCM.

Nhìn bọn trẻ chia nhau miếng bánh trung thu vừa được tặng, chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng (dì ruột) ngậm ngùi: "Trong nhà có 8 bé nhỏ (con của tôi, con của Nhàn và con của T.). Nhà đông anh em, lại có nhiều con, để có tiền trang trải, em T. phải đi làm xa. Thế nhưng, vừa đi được khoảng 1 tuần thì bị tai nạn giao thông và qua đời".

Bảo Anh tranh thủ ăn cơm sớm để đi bán vé số

Ngôi nhà nhỏ chỉ khoảng 15m2 đang có 3 gia đình cùng sinh sống

Chị Phượng mưu sinh bằng nghề bán vé số, vợ chồng chị Nhàn thì bán trái cây ở vỉa hè. Cứ thế, gia đình nghèo khó đùm bọc lẫn nhau. Những đứa trẻ hiểu chuyện cũng tranh thủ kiếm thêm để san sẻ gánh nặng gia đình.

Mỗi ngày, trước khi đi bán, Bảo Anh thắp nhang cho mẹ, xin bán vé số mau hết. Hai chị em đi bán khoảng 1-2 tiếng, tối về cùng nhau ôn bài.

"Cùng trong độ tuổi với con tôi nhưng cả 3 đứa cháu gái đều rất hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Khó khăn chồng chất nhưng tôi và Nhàn không để bất kỳ đứa cháu nào phải bỏ học. Chỉ có học mới giúp các con thoát nghèo mà thôi" - chị Phượng bộc bạch.

Khổ nhưng không nản

Tuy chỉ mới học lớp 3 nhưng Bảo Anh rất ra dáng chị lớn, có bánh ngon là nhường cho các em ăn trước. Bảo Anh thường bán vé số ở các quán ốc, quán trà sữa gần nhà. Mỗi lần chỉ dám cầm khoảng 20 tờ vé số, bán hết thì mới về nhà lấy thêm. Bảo Anh rất biết để dành, ngày nào có người cho thêm tiền là về bỏ ống heo ngay.

"Nhìn bọn nhỏ cố gắng như vậy, tôi cũng không cho phép mình bỏ cuộc. Tôi không mong sau này sẽ được trả ơn gì cả, chỉ cần 3 đứa cháu học đàng hoàng và tự lo sống cho mình, biết yêu thương nhau là tôi đã làm tròn trách nhiệm người dì"- chị Phượng nói.

Em út Tiểu Vy cười tươi, làm trò chọc dì Nhàn.

Ba chị em gái mồ côi mẹ từ sớm, phải tự đùm bọc lẫn nhau.

An Nhiên nhỏ xíu, lọt thỏm so với bạn bè cùng học lớp 1

Cô Hoắc Lệ Phụng, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nam Kỳ Khởi Nghĩa (xã Bà Điểm), cho biết trường có 4 học sinh là con và cháu của chị Phượng đang theo học. Sau khi biết hoàn cảnh gia đình, nhà trường đã kịp thời có phương án hỗ trợ, miễn giảm học phí các môn học như tiếng Anh.

Cô Nguyễn Huỳnh Phương Dung, giáo viên chủ nhiệm của bé An Nhiên, cho hay trong buổi họp phụ huynh đầu năm, cô và ban đại diện cha mẹ học sinh đã vận động được tiền hỗ trợ đóng BHYT cho An Nhiên và Thành Nhân (con trai của chị Nhàn) đang học cùng lớp.

"Nhiên nhỏ con lắm, bé cao chưa đến 1 mét, lọt thỏm so với bạn bè cùng trang lứa. Mặc dù không được tiếp xúc với chương trình học trước nhưng bé rất lanh lợi, tiếp thu rất nhanh" - cô Dung nhận xét.