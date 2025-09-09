HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Bạn đọc

Xót cảnh 5 chị em mồ côi

Tâm Minh - Võ Dương

Sáng 8-9, chúng tôi tìm đến nhà em Đào Thị Mỹ Huyền (SN 2010) ở ấp Tân Phú, xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp.

Trong căn nhà tạm bợ, không có gì quý giá ngoài bàn thờ đơn sơ của cha mẹ, 5 chị em Huyền phải trải chiếu trên nền ván để ăn cơm và ngủ. Ở tuổi 15, Huyền là chị cả của 4 em nhỏ: Đào Quốc Huy (SN 2012), Đào Ngọc Ánh (SN 2015), Đào Quốc Khánh (SN 2021) và Đào Huyền Trân (SN 2022).

Bi kịch ập đến gia đình khi cha em mắc bệnh ung thư hạch vào lúc dịch COVID-19 bùng phát. Huyền phải nghỉ học giữa chừng để phụ mẹ chăm sóc cha. Đến giữa năm 2022, cha em qua đời. Nỗi đau chưa nguôi thì đến cuối tháng 9-2024, mẹ em cũng ra đi vì căn bệnh ung thư phổi, để lại 5 đứa con bơ vơ. Từ đó, Huyền trở thành trụ cột gia đình, gánh vác trách nhiệm của cả cha lẫn mẹ để chăm lo cho các em. "Cha mẹ qua đời, chúng con phải tự kiếm sống. May mắn là còn có bà nội lớn tuổi ở gần, bà rất thương chúng con và là người duy nhất để tụi con nương tựa" - Huyền nghẹn ngào chia sẻ.

Dù đã chuẩn bị tinh thần trước sự mất mát, nhưng mỗi khi nhắc đến cha mẹ, đôi mắt em lại đỏ hoe. Để có tiền trang trải cuộc sống và lo cho các em ăn học, hằng ngày Huyền đi làm cỏ thuê, kiếm được từ 100.000 - 150.000 đồng. Tuy nhiên, công việc bấp bênh này phải tạm dừng khi mùa nước nổi về.

Xót cảnh 5 chị em mồ côi - Ảnh 1.

Nhiều năm qua, 5 chị em Huyền ăn và ngủ trên cái nền ván gỗ trong ngôi nhà xập xệẢnh: LÊ PHONG

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Long, cho biết hoàn cảnh của gia đình rất đáng thương. Chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm và Hội Chữ thập đỏ xã đã chung tay hỗ trợ, xây cho các em một căn nhà gỗ lợp tôn. Bà con hàng xóm cũng hết lòng yêu thương, ngày ngày cho các em miếng thịt, con cá. Bà Phan Đăng Diệt, một người hàng xóm, chia sẻ: "Xót thương hoàn cảnh của mấy cháu, gia đình tôi thường xuyên hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm để góp phần san sẻ khó khăn".

Dù cuộc sống vất vả nhưng Huyền chưa bao giờ có ý định buông xuôi, bởi em biết rằng đó là dấu chấm hết cho tương lai của mình và con đường học hành của các em. Khi được hỏi về ước mơ, Huyền nói em chỉ mong lo cho các em được học hành đến nơi đến chốn. Sau đó, em dự định sẽ đi học nghề làm tóc và chăm sóc da.

Ông Nguyễn Anh Tuấn cho biết trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ tạo điều kiện để Huyền được học nghề, giúp em có một công việc ổn định để nuôi sống gia đình. Đồng thời, xã sẽ tiếp tục phối hợp với các đoàn thể để hỗ trợ việc học và các nhu yếu phẩm cần thiết cho các em của Huyền, với hy vọng các em sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mọi đóng góp, bạn đọc có thể đến trực tiếp trụ sở Báo Người Lao Động tại số 127 Võ Văn Tần, phường Xuân Hòa, TP HCM hoặc gửi vào số tài khoản: 117000004884, Báo Người Lao Động, tại: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - CN TP HCM, nội dung: Ủng hộ em Đào Thị Mỹ Huyền, tỉnh Đồng Tháp.


