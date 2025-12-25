VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Video
image

Thái Lan triển khai “Đại bàng vàng”, Campuchia kêu gọi ngừng bắn khẩn cấp

(NLĐO) - Tạm giữ 676 con rắn hổ mang ở Quảng Trị; Lừa đảo hơn 10 tỉ đồng bằng trò bán xe máy ảo...

Video liên quan

VIDEO: Bưởi đỏ tiến vua, chuối bàn tay Phật giá dưới 1 triệu “đổ bộ” TPHCM dịp Tết 2026

Kinh tế 20/12/2025

VIDEO: Bánh kem thành tựu thể hiện cách Gen Z “recap” năm cũ bằng sự tử tế và lòng biết ơn

Thời sự 21/12/2025
CLIP: Công an đột kích triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

CLIP: Công an đột kích triệt phá đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia

Pháp luật 24/12/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo