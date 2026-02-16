VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
Thời sự
image

Theo chân tiểu thương mang Tết lên thành phố

Trần Thái

(NLĐO) - Mỗi chuyến xe không chỉ chở theo hy vọng về một cái Tết sung túc hơn mà còn gieo sắc xuân tươi thắm đến mọi nhà.

Trong không khí hối hả của những ngày cận Tết Bính Ngọ, một số người dân tại TPHCM đã tất bật ngược xuôi đưa hoa từ các nhà vườn về phố thị. Họ từ miền Tây, từ những vườn hoa ven đô, ngược xuôi về phố thị. Mỗi chuyến xe không chỉ chở hoa, mà chở cả niềm mong mỏi một cái Tết đủ đầy hơn cho gia đình ở quê.

Đa dạng chủng loại, giữ giá cho khách quen

Tại một góc chợ hoa Tết trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, gian hàng của anh Thượng Hoàng Khang (quê Vĩnh Long) nổi bật giữa muôn sắc xuân bởi màu xanh mướt của những chậu hạnh trĩu quả. Từng chùm trái tròn căng chen nhau dưới tán lá dày, vàng ươm như gom nắng phương Nam về giữa lòng thành phố.

Anh Khang cười hiền: "Người miền Tây quen gọi là hạnh, ít ai nói tắc dịp đầu năm. Tết mà, phải gọi cái tên nghe cho vui, cho tròn đầy".

Cái tên ấy, theo anh, không chỉ là cách gọi mà còn là ước vọng. "Hạnh" nghe như "hạnh phúc", như lời chúc viên mãn đầu năm. Vì vậy, mỗi chậu cây bán đi cũng là một lời chúc gửi theo.

Năm nay, anh đưa lên TPHCM khoảng 250 chậu, giá dao động từ 200.000 đến 600.000 đồng/cây. So với năm trước, lượng khách có phần thưa hơn. Anh Khang thừa nhận sức mua chậm, chi phí vận chuyển và thuê bãi lại tăng. "Tôi chỉ mong mấy ngày cận Tết sẽ đông hơn một chút để bù lại chi phí" - anh nói, mắt vẫn dõi theo dòng người qua lại.

Theo chân tiểu thương mang Tết lên thành phố - Ảnh 1.

Theo chân tiểu thương mang Tết lên thành phố

Cách đó không xa, anh Phan Trọng Hiếu (ngụ phường Bình Trị Đông, TPHCM) đang tỉ mỉ chỉnh lại từng chậu hoa kiểng vừa dỡ xuống từ chuyến xe khuya. Hơn 1.000 chậu vạn thọ Pháp và cúc mâm xôi giống Hàn Quốc được xếp ngay ngắn, vàng rực cả một góc đường.

Anh Hiếu bán với giá 180.000 đồng/cặp, giữ nguyên như năm ngoái. "Giá này tôi giữ như năm ngoái vì có khách quen. Với mấy cô chú lớn tuổi, tôi thường giảm thêm chút đỉnh coi như lộc đầu năm" - anh Hiếu nói.

Giữ giá giữa lúc chi phí thuê mặt bằng tăng, vận chuyển biến động, với anh Hiếu không chỉ là bài toán kinh doanh mà còn là cách giữ mối quen tình thân suốt nhiều mùa hoa.

Dù hoa đã phủ kín các gian hàng, không khí mua bán năm nay được nhiều tiểu thương nhận xét là trầm lắng hơn so với mọi năm. Buổi sáng, người đi dạo, chụp hình nhiều hơn người mua. Buổi chiều, khách ghé xem rồi hẹn "để mai quay lại".

Trong khi đó, để có chỗ buôn bán tại khu vực được cấp phép, người bán phải thuê lô đất với giá từ 5 đến 5,6 triệu đồng mỗi lô cho cả mùa. Cộng thêm chi phí vận chuyển, ăn ở, nhân công… khoản đầu tư cho một vụ hoa không hề nhỏ.

Giữa những lo toan ấy, người bán hoa vẫn giữ nụ cười khi có khách ghé thăm. Họ kiên nhẫn tưới nước, lau lá, chỉnh từng chậu hoa cho ngay ngắn, như chăm chút chính hy vọng của mình.

    Thông báo